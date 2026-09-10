Reabrió el ex Casino Parque Hotel bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas

El gerente comercial de la Dirección General de Casinos, Carlos Amorín, dijo que el departamento prevé ganancias para 2027, que “irán incrementándose”, y tampoco descartó resultados positivos para este año.

Concluyó este jueves el proceso de traslado del ex Casino Municipal Parque Hotel de la Intendencia de Montevideo (IM) a la Dirección General de Casinos (DGC) del Ministerio de Economía y Finanzas, con la reapertura de una sala de esparcimiento en su lugar.

En diálogo con Telemundo, y consultado al respecto, el gerente comercial de la DGC, Carlos Amorín, dijo desconocer la razón de las pérdidas que arrastraba el recinto bajo la gestión municipal, ya que “un casino no pierde”.

El jerarca sostuvo que el establecimiento –el número 35 bajo la órbita de la DGC– constituye “una oportunidad que se presentó sin buscarla”, y que resultó provechosa ya que la normativa vigente no permitía la explotación de otros recintos en la zona. “Digo una oportunidad porque es la forma que la DGC tiene, desde hace tanto tiempo, de ofrecer un servicio que es requerido: estamos presentes en 18 departamentos del país, solo nos resta uno, al que esperamos llegar pronto”, acotó.

Consultado acerca de si la transferencia implica algún cambio en la gestión del establecimiento, dadas las pérdidas que acarreaba en la órbita municipal, Amorín se limitó a explicar que la DGC aplicó “el conocimiento que tiene, su know how” al respecto. “Tomamos parte de los slots que están acá en este momento [...] e inyectamos, racionalizamos, reducimos y establecimos una plantilla funcional”, destacó el jerarca, y agregó que “eso es lo medular en cuanto a la estrategia” adoptada.

En ese sentido, y según consignó el portal de Presidencia, y más allá de un pago de 650.000 dólares “correspondiente a máquinas tragamonedas, equipamiento, mobiliario y otros bienes” a la IM, también se prevé un “gasto extraordinario” de cerca de 1,5 millones de pesos uruguayos, “asociado a los trabajos necesarios para poner la sala en funcionamiento”. Según se informó, están previstas dos etapas para la puesta en marcha del recinto: una primera vinculada a la “consolidación progresiva de la operativa”, que se espera que culmine este año, seguida por “la madurez del servicio” el año siguiente.

En ese sentido, Amorín dijo que en la dirección entienden que no debería haber problemas para que el emprendimiento retorne ganancias. “Estamos muy confiados en que en 2027 ya vamos a obtener resultados, y que estos irán incrementándose”, aseveró. También sostuvo que, a pesar de los gastos que implicó la reapertura, “los números que realiza el personal especializado” del organismo también llevan a pensar en “un resultado positivo” para este año, y que, de acuerdo con Presidencia, deberían rondar los diez millones de pesos al mes.