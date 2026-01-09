“Si uno diseñara la intendencia hoy de cero, a nadie se le ocurriría plantear que gestione un casino”, dijo el intendente de Montevideo, Mario Bergara, al asumir la gestión en julio y plantear que el Casino Municipal Parque Hotel pase a la órbita de la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Este jueves, la Intendencia de Montevideo (IM) entregó su presupuesto quinquenal a la Junta Departamental (JDM) y proyectó que, a partir de 2028, ya no percibirá ingresos por el casino, ya que será gestionado por el gobierno nacional. El director de Desarrollo Económico de la IM, Camilo Benítez, confirmó a la diaria que “está todo planificado para que a mitad de año [de 2026] ya pase a régimen del MEF”.

El presupuesto de ingresos del casino departamental en 2025 fue de 348.646.255 pesos, y para 2026 y 2027 se prevén 101.070.336 pesos. En cuanto a los egresos, también se previó un saldo por un monto similar a modo de precaución; no obstante, de concretarse el traspaso en 2026, esos recursos volverían a Rentas Generales de la IM, indicó el jerarca.

Benítez aclaró que, si bien está determinada la decisión de que el casino deje de ser gestionado por la comuna, aún no está 100% cerrada la negociación con el MEF. La comuna esperó a que finalizara la discusión del presupuesto nacional para, en los primeros meses de 2026, retomar las negociaciones. En ese sentido, no está claro el destino de los 52 funcionarios del establecimiento ni si el traspaso requeriría la anuencia de la JDM, “porque depende de la forma”. Este último punto está siendo estudiado por la Asesoría Jurídica de la IM.

A mediados de noviembre, Benítez y la directora de Casinos, Lorena Infante, comparecieron ante la JDM para informar sobre el sistema de casinos departamentales, que incluye el Casino Parque Hotel y el de Carrasco. En esa instancia, Infante, en relación con la situación de los trabajadores, afirmó que “aún no es el momento de hacer las comunicaciones, porque, si bien estamos en el proceso, todavía no hay una fecha puntual; por eso entendemos que lo mejor es comunicar cuando ya tengamos algo preciso que informar”. Benítez aseguró que “los derechos de ninguno [de los trabajadores] se van a ver perjudicados, todo lo adquirido lo van a tener, el tema es la forma”.