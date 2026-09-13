“Uruguay está dispuesto a trabajar” con los BRICS “en el plano bilateral, regional y global”, dijo Lubetkin en la cumbre de India

Entrevistado por un medio local, el canciller dijo que la presión de Estados Unidos en la región “es básicamente de carácter económico”, aunque la influencia “es real” y “desempeña un papel muy importante en algunas elecciones”.

En la madrugada del domingo, en nombre del presidente Yamandú Orsi y en representación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que Uruguay preside, el canciller Mario Lubetkin expuso en la 18ª Cumbre de los BRICS –el bloque integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica–. El encuentro tuvo lugar este sábado y domingo en Nueva Delhi, India, y fue la segunda cumbre consecutiva con representación uruguaya. Orsi asistió en julio del año pasado a la cumbre de Río de Janeiro invitado por su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

En su discurso ante los líderes de los BRICS, el canciller calificó el momento actual como de “profunda transformación”. Señaló que el “multilateralismo está bajo presión” y consideró que “los países en desarrollo están llamados no solo a adaptarse al cambio, sino también a contribuir a darle forma”. En ese marco, destacó la importancia de los BRICS en el contexto actual, así como “su contribución al fortalecimiento de la voz del Sur global”.

Lubetkin repasó las “responsabilidades” que desempeña Uruguay actualmente en el plano internacional. Además de la Celac, el país tiene la presidencia rotativa del Grupo de los 77 y China, y del Mercosur. “Estas tres responsabilidades refuerzan el compromiso del Uruguay con el multilateralismo, el diálogo, la cooperación Sur-Sur y un sistema internacional más representativo y eficaz”, al tiempo que “ofrecen oportunidades concretas para trabajar con los países BRICS”, destacó.

A través de la Celac, Uruguay busca “fortalecer e institucionalizar el diálogo entre India, China y América Latina y el Caribe, manteniendo y desarrollando aún más los diálogos ya establecidos con otros países BRICS”, aseguró Lubetkin. En el G77 y China trabaja “con más países BRICS en los grandes desafíos que enfrentan los países en desarrollo y en el fortalecimiento de las Naciones Unidas y del multilateralismo”. Y, al frente del Mercosur, sostuvo que Uruguay “está decidido a promover la actualización y ampliación de nuestro Acuerdo de Comercio Preferencial para aprovechar el enorme potencial que existe entre nuestras regiones”.

Por último, el canciller felicitó a los BRICS y, en particular, a la presidencia pro tempore india, por los consensos alcanzados en torno a “la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad”. “En un momento de crecientes tensiones internacionales y fragmentación, la capacidad de construir consensos tiene un valor en sí misma. Defender el multilateralismo, preservar el diálogo y fortalecer nuestra capacidad de alcanzar acuerdos entre perspectivas diferentes resulta esencial para construir un orden internacional más representativo, eficaz y pacífico”, señaló.

“Desde el sur más profundo de América del Sur, venimos con amistad, confianza y un mensaje claro: Uruguay está dispuesto a trabajar con países BRICS –en el plano bilateral, regional y global– para construir un orden internacional más próspero, equilibrado y pacífico”, afirmó Lubetkin al cierre de su discurso.

La presencia del canciller en India se enmarcó, a su vez, en un “momento excepcional” de la relación bilateral con Uruguay, según lo calificó el propio Lubetkin. El lunes pasado, Orsi recibió las cartas credenciales del primer embajador de India en Uruguay, Binoy George. Durante su visita, Lubetkin mantuvo reuniones con jerarcas del gobierno del primer ministro Narendra Modi, como los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Subrahmanyam Jaishankar y Piyush Goyal. Asimismo, el gobierno tiene previsto concretar en 2027 una visita oficial a India.

Presiones “económicas” de Estados Unidos

En India, el canciller también ofreció entrevistas a medios locales. En una extensa conversación con el canal digital ITMNTV, Lubetkin fue consultado sobre la actualidad de América Latina y la posición de Estados Unidos en la región.

El ministro contextualizó que la “región ha cambiado drásticamente” en el último tiempo, luego de una serie de elecciones, “la mayoría de las cuales provocaron un cambio en la orientación política del gobierno, de izquierda a derecha”. Sin embargo, consideró que “no podemos afirmar que estos cambios vayan a afectar necesariamente de manera drástica a nuestros países”. “Lo más importante es que la gran ganadora de este proceso fue la democracia, ya que todos los cambios se llevaron a cabo sin ningún tipo de trauma”, acotó.

Consultado sobre si considera que Estados Unidos está ejerciendo más presión “para mantener su control sobre la región”, Lubetkin reconoció que “hay mucha presión, pero no se trata de conservar la región”. “La diferencia entre el pasado y el presente en cuanto a la postura de Estados Unidos es que, en el pasado, apoyó a muchas dictaduras. Ahora no estamos hablando de dictaduras. Estamos hablando en el marco de las democracias. No es el mismo escenario en el que nos movemos, y la presión es básicamente de carácter económico. No hay cuestiones relacionadas con la democracia”, afirmó. Más adelante, el canciller aclaró que la influencia de Estados Unidos “es real” porque “desempeña un papel muy importante en algunas elecciones”. Aun así, “lo que no está en riesgo son las democracias, y esa es la plataforma mínima”, remarcó.

Lubetkin también fue consultado sobre su visión acerca de Venezuela y Cuba. En relación con la situación en ambos países, apostó por soluciones políticas. Sobre Venezuela, consideró que la respuesta son elecciones y que “un jurado independiente” declare “este es el presidente”. Así, señaló, “resolveremos el problema porque todos reconoceremos a quien asume el cargo”. El canciller discrepó con el proceso actual que lleva adelante Estados Unidos en ese país, bajo el cual “primero es la estabilidad”. “Para nosotros, este no es el orden en el que debemos avanzar; lo más importante es que la democracia pueda garantizar el desarrollo económico”, sostuvo. En cuanto a Cuba, dijo que se puede debatir sobre “el concepto de democracia”, pero “está claro que no es fácil manejar la situación con este fuerte embargo”. Consideró que la forma de resolver la situación es “mediante un diálogo muy franco entre Estados Unidos y Cuba, y mediante un diálogo muy franco entre cubanos y cubanos”. “Si no logran entablar un diálogo y creen que la única salida es ejercer presión de esta manera, entonces todo terminará muy mal”, sostuvo.