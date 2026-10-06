Ana Tarouco, la política de frontera que fue electa como diputada estadual de Rio Grande do Sul

Hacía 40 años que la frontera no tenía representación en el parlamento estadual; la integración fronteriza tendrá un “lugar preponderante” en su agenda política.

Las elecciones celebradas este domingo en Brasil dejaron un escenario abierto de cara a la segunda vuelta, que se disputará el 25 de octubre, tras confirmarse que Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) y el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) fueron los candidatos más votados.

Más allá de la pulseada nacional, la jornada dominical dejó un impacto geopolítico y emocional para la región de frontera: después de más de cuatro décadas, Santana do Livramento volverá a tener representación oficial en la Asamblea Legislativa de Río Grande del Sur, con la elección de la delegada Ana Tarouco (PSD).

Con 44.474 votos, la exprefeita superó un hito que la oposición calificaba como imposible. La autodenominada “diputada delegada” coronó su salto a la política estadual tras haber renunciado a la prefeitura (intendencia) a mediados del año pasado (cargo que ejerció con una aprobación superior al 70%), rompiendo una sequía de cuatro décadas sin voces fronterizas en el parlamento gaúcho.

Tarouco hizo un discurso y no escondió su emoción: “Hoy no encuentro las palabras adecuadas para la ocasión porque me emociono hasta las lágrimas, pero lo importante es que llegamos a la meta trazada: tener una banca en la Cámara de Diputados estadual”.

Según dijo, el triunfo “no es personal, sino colectivo”: atribuyó el éxito al carácter de la comunidad, a la conectividad y a la “parceria” (asociación) indisoluble entre Santana do Livramento y Rivera. Durante la campaña, la ahora legisladora electa había señalado que era el momento de que la frontera recuperara su protagonismo.

Agradecimientos y mensaje a los críticos

En su discurso, Tarouco dedicó especiales agradecimientos a los vecinos de Rivera, al dirigente Mauricio González, a “los ediles que la acompañaron, a las listas que sumaron su esfuerzo, a la prensa, a su familia y a Dios”, a quien agradeció por sostenerla “de pie”.

También dejó un mensaje para sus detractores: “Para aquellos que decían que no merecía respeto, el resultado es la respuesta a esa media docena de políticos que siempre intentaron dejarme en otro lugar. La frontera tiene su lugar, y ese lugar fue colocado nuevamente por una mujer con coraje, que hizo historia en Livramento y se siente feliz de ser protagonista”.

Tarouco prometió “batallar todos los días” para que la frontera norte y la campaña gaúcha “ocupen un lugar preponderante” en el mapa político del estado de Río Grande del Sur. “Ahora Santana do Livramento y Rivera vuelven a caminar juntas y con voz propia en los espacios de decisión, marcando el inicio de una nueva era para la integración fronteriza”, concluyó.