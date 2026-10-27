Centro Juvenil de Villa Sonia seleccionado en Fondos Trama de INAU para recuperar un espacio público

Un proyecto socioeducativo y comunitario impulsado por adolescentes del barrio obtuvo el puesto 17 a nivel nacional y recibirá más de 300 mil pesos para su ejecución.

En el marco de la convocatoria de los Fondos Trama del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el proyecto presentado por el Centro Juvenil ACJ de Villa Sonia resultó ganador tras posicionarse en el lugar 17 entre las 33 propuestas seleccionadas en todo el país.

El Programa TRAMA del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) es un fondo concursable que financia propuestas comunitarias e innovadoras para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en sus territorios.

El jefe departamental de INAU en Rivera, Marcio Pintos, explicó que los Fondos Trama buscan fortalecer los trayectos socioeducativos de infancias y adolescencias mediante el trabajo interinstitucional con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). En este esquema, la OSC que postula debe contar con un convenio vigente con el instituto para actuar como entidad “madrina”, asumiendo la responsabilidad formal y la administración de los recursos del proyecto presentado.

El programa financia hasta 200 Unidades Reajustables (UR) por iniciativa. En esta edición —que constituye una primera experiencia de divulgación para dar a conocer la herramienta—, el departamento de Rivera presentó un total de cinco postulaciones: una en Minas de Corrales, dos en Vichadero y dos en la capital departamental. Aunque cuatro de los proyectos locales no alcanzaron a calificar dentro de los 33 primeros cupos nacionales, la clasificación de la propuesta de Villa Sonia en el puesto 17 representó un importante logro e impacto para el departamento.

“Construyendo nuestro lugar”: participación, inclusión y comunidad

Con esta adjudicación, el proyecto de la ACJ de Villa Sonia recibirá más de 300 mil pesos para financiar su ejecución. La coordinadora del centro juvenil, Bruna Correa, expresó su satisfacción por la oportunidad e indicó que el equipo técnico y los adolescentes aprovecharon la convocatoria sin perder tiempo para elaborar una propuesta de alto impacto social titulada “Construyendo nuestro lugar: participación, inclusión y comunidad en Villa Sonia”.

Por su parte, integrantes del equipo del centro detallaron que la iniciativa se enfoca en la recuperación e intervención de un espacio público barrial que actualmente se encuentra abandonado, caracterizado por el pastizal crecido, arcos sin redes, falta de sombra y ausencia de rampas y sin iluminación.

“El plan de trabajo incluye la construcción de rampas accesibles e instalación de papeleras. Mejora de la cancha polideportiva del barrio, un predio clave utilizado no solo para la práctica de deportes sino también para festejos comunitarios y plantación de árboles para generar áreas de sombra y reacondicionamiento general del entorno para transformarlo en un lugar lindo, acondicionado y seguro” relató la coordinadora del Centro.

Actualmente, el Centro recibe a adolescentes de entre 12 y 17 años provenientes de Villa Sonia y del barrio La Hormiga. Funciona en turno matutino y por la tarde ofrece talleres de deporte y recreación en convenio con la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).

Ejecución participativa y sentido de pertenencia

La estrategia de intervención se ejecutará en un plazo aproximado de ocho meses. La primera fase comenzará con jornadas de consulta directa a los vecinos y la realización de un mural comunitario. Asimismo, se prevé la firma de un “contrato simbólico” con los residentes para asegurar que el predio sea sentido y cuidado como un espacio de toda la zona.

El objetivo principal es que el lugar reacondicionado funcione como punto de encuentro e integración con las instituciones del entorno, tales como el Liceo 2, la UTU 2, el CAIF y la policlínica barrial, además de albergar encuentros deportivos donde los propios jóvenes sean los protagonistas del desarrollo local.

“El proyecto es muy importante para nosotros. Si estando en malas condiciones los gurises ya usan el espacio, imaginate el impacto que tendrá cuando esté transformado, bonito y seguro para toda la comunidad”, concluyó Liz, una de las adolescentes del centro juvenil.