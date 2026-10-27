El fenómeno de El Niño vuelve a amenazar la producción de sandía en Rivera y convocan a jornada técnica en Tranqueras

Convocan a los productores del sector a una jornada técnica de capacitación este viernes 30 de octubre en la sede del Artigas Fútbol Club de Tranqueras.

La variabilidad climática y la consolidación del fenómeno de El Niño colocaron nuevamente en situación de alerta a la cuenca hortícola del norte uruguayo.

Frente a un escenario agrometeorológico complejo, caracterizado por el exceso de lluvias y elevadas temperaturas estacionales, la Intendencia de Rivera convocó a los productores del sector a una jornada técnica de capacitación este viernes 30 de octubre a las 18.00 en la sede del Artigas Fútbol Club de Tranqueras.

Juan Ignacio dos Santos, coordinador del Proyecto Sandías de Rivera, dijo a la diaria que el encuentro busca abordar los principales factores de riesgo sanitario y agronómico antes de ingresar en la fase crucial de desarrollo de las chacras. La combinación de alta humedad en el suelo y temperaturas elevadas genera un ambiente propicio para el desarrollo de patógenos fitosanitarios. Por este motivo, la capacitación dictada por la División de Desarrollo Rural se enfocará en pautas concretas sobre manejo y conservación de suelos para prevenir la saturación hídrica, adecuación de planes de fertilización y tratamientos preventivos ante brotes sanitarios en el cultivo.

El sandiero Josemar Lobato confirmó a la diaria que en “zafras anteriores las pérdidas superaron el 30% del potencial productivo debido a la caída de granizo, lluvias abundantes y marcas térmicas por encima de la media histórica”.

Proyecto Sandías de Rivera

Esta instancia da continuidad al Proyecto Sandías de Rivera, una iniciativa de desarrollo rural concebida en 2016 e implementada a partir de la zafra 2017-2018 con financiamiento del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y la Intendencia.

El programa comenzó operando con un grupo piloto de diez productores familiares con el objetivo de generar validación técnica y transferir innovación tecnológica a los más de 90 cultivadores de la zona de Tranqueras y sus alrededores.

A lo largo de esta década de labor continua, el proyecto no solo ha facilitado la adopción de pautas de manejo técnico para la agricultura a pequeña escala, sino que también ha impulsado la integración de mujeres rurales en las labores productivas cotidianas del sector.

En esta segunda jornada del año, además del abordaje fitosanitario, las autoridades presentarán una nueva herramienta tecnológica de actualización diaria. Se trata de un servicio de información agrometeorológica diseñado para ser consultado desde dispositivos móviles por agricultores y ganaderos.

Asimismo, en el marco de las líneas de cooperación transfronteriza entre la Intendencia de Rivera y el Municipio de Santa Ana do Livramento, se avanza en la integración del sistema para otorgarle alcance binacional, garantizando que los productores de ambos lados de la frontera contiguos a Tranqueras y Livramento cuenten con datos climáticos unificados en tiempo real.