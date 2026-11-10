Antes de que llegue El Niño, la carrera contrarreloj de los productores de la frontera

Con la amenaza de lluvias históricas, que pueden llegar a saturar los campos hacia fin de mes, los productores de Rivera y Santana do Livramento aprovechan cada rayo de sol de estos primeros días de noviembre.

Entre drenajes, sanidad animal y la angustia por lo que viene, el campo transita una tensa calma. Don Carlos mira el cielo despejado de esta primera semana de noviembre y respira, pero sin relajarse demasiado. “Sé muy bien que este sol benévolo y el viento que azota los campos de la frontera son una tregua cortita para lo que se viene”, dijo a la diaria.

Tras unas lluvias de octubre que dejaron acumulados dispares, desde 43 milímetros en la ciudad de Rivera hasta más de 80 en algunos pluviómetros de Santana do Livramento, los suelos todavía guardan algo de aire. “Las pasturas se defienden con un verde respetable, promediando alturas de entre 8 y 12 centímetros, y las reservas cubren una buena parte de las necesidades del ganado”, explicó a la diaria el técnico Juan Ignacio dos Santos, del proyecto hortifrutícola de la Intendencia de Rivera.

Sin embargo, los números fríos del último informe de la División de Desarrollo Rural municipal no dejan lugar a dudas: “Los suelos terminaron octubre con menos agua que en setiembre porque la demanda del clima superó a la infiltración. En zonas castigadas como Moirones, Vichadero o los suelos flacos de la cuchilla de Haedo, la situación es más frágil. Y lo peor es que las napas subterráneas ya están más altas de lo habitual”.

Para el productor rural, este escenario no significa tranquilidad, sino una señal de alarma: “Es el momento exacto, tal vez el último, para correr antes de que el clima cambie las reglas del juego”, agregó Dos Santos.

Las noticias que surgen desde el Pacífico ecuatorial llegan a los productores como un pronóstico de tormenta “cantada”. Los centros meteorológicos mundiales advierten que el fenómeno de El Niño se está fortaleciendo con una potencia inusitada, registrando temperaturas oceánicas hasta 3,3 °C por encima de la media. Los modelos más pesimistas calculan que las lluvias tendrán acumulados entre 40 y 60 mm por encima de lo normal mes a mes, prolongándose a lo largo del verano y manteniéndose firmes hasta el otoño de 2027.

Para el hombre de campo, esto se traduce en que los suelos, hoy con cierta capacidad de absorción, llegarán a su límite de saturación hacia finales de noviembre o en el transcurso de diciembre. “Ahora cualquier lluvia corta caminos, aísla al ganado y ahoga las plantas, además de las pestes que trae”, coinciden los productores reunidos en una de las charlas de capacitación e información promovidas por diferentes organismos locales y nacionales.

De acuerdo con el informe técnico de la oficina de Desarrollo Rural, “cada milímetro extra se convertirá en encharcamiento, correntadas superficiales y un peligro latente de erosión en aquellos potreros que quedaron con el suelo demasiado expuesto tras el invierno”.

La trinchera verde: qué hacen los productores por estos días

Ante la inminencia del temporal, el Polo de Desarrollo Agropecuario se ha convertido en un referente para cientos de consultas. “Los teléfonos celulares de los técnicos –y el chat de la Intendencia de Rivera donde se pide el Alerta Hídrica– echan humo”, relató Dos Santos. La consigna bajada por los equipos de extensión es tajante: “Hay que blindar el establecimiento antes de que el barro inunde los caminos y paralice las máquinas”.

En la agricultura, los tractores aprovechan estos días de piso firme para entrar a donde después será imposible. Se limpian canales, se abren desagües con urgencia en las áreas bajas y se cuida celosamente que los rastrojos y cultivos de cobertura tapen el suelo para evitar que el agua barra con la capa más fértil de la tierra.

En la ganadería, el panorama exige una estrategia milimétrica. Los productores saben que no se puede especular. Se adelantan los tratamientos contra la garrapata y se vacuna preventivamente a las categorías jóvenes contra la tristeza parasitaria y la leptospirosis, evitando que los animales beban en cañadas desbordadas o tajamares anegados.

Otra de las estrategias para reducir riesgos de enfermedades es “antes de dosificar, analizar la materia de los animales, porque se terminó el tiempo de gastar en tratamientos a ciegas” indicaron voces escuchadas en medio de la reunión informativa convocada por la Mesa de Desarrollo Rural. Los potreros altos, con buen drenaje, se reservan para el momento crítico de las pariciones, buscando por todos los medios que las madres y sus crías nazcan lejos del barro y de las zonas inundables. Acorralados por la humedad que favorece la aparición de hongos, “los técnicos aconsejamos revisar los silos con lupa; se orienta a que se refuercen los caminos internos y las aguadas antes de que el terreno ceda definitivamente”, indican en el informe.

En la huerta y la fruticultura la historia es idéntica: “Tenemos que hacer camellones más altos, fertilizantes fraccionados en pequeñas dosis para que el agua no los lave, y la prohibición terminante de meter maquinaria pesada en suelos saturados para no terminar de arruinar la estructura de la tierra”, relató un horticultor de la zona.

Junior Lobato, productor de sandías de Rivera, dijo a la diaria que con este pronóstico estima que habrá una reducción exponencial en el cultivo, porque, “aunque la sandía es una pelota de agua, no le gusta la lluvia y todavía ni inició el problema”.

Por su parte, Josemar Lobato, otro sandiero local, dijo que están atrasados con el tema del agua: “No se puede entrar en las tierras, se ha plantado poco y con miedo, porque el tema este año está siendo muy complicado, y para la sandía si hay mucha agua es horrible porque el hongo, como se le dice a la viruela, afecta a la producción y la zafra va a ser muy fea”. Con la sandía temprana también hay mucho atraso, porque “hoy tendría que haber plantas con frutas y no hay nada todavía”, relató a la diaria.

La frontera binacional vive hoy una calma tensa. Entre el verde generoso del pasto actual y la sombra de un gigante climático en el Pacífico, los productores rurales saben que el éxito de la próxima temporada se juega, literalmente, en las decisiones que tomen esta misma semana.