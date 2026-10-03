Ganadería, genética y cultura regional: arrancan Expo Curticeiras y Muestra Nacional de Braford

La actividad durará hasta el domingo 2; la organizan la Fomento Rural de Rivera y la Sociedad de Criadores de Braford.

La presidenta de la Sociedad Fomento Rural, Filomena Pintos, confirmó la fecha de la actividad dirigida al sector agropecuario y comercial: del 2 al 4 de octubre se realizará la 57ª edición de la Expo Curticeiras en el departamento de Rivera, que se llevará a cabo junto a la 32ª muestra nacional de la raza Braford.

El vicepresidente de la Fomento Rural, Fernando Notejane, detalló en la conferencia de prensa cuál será el programa de charlas técnicas, solicitadas por los productores locales. Técnicos del INIA presentarán un informe sobre pasturas y el control del capím annoni -una maleza que ingreso al Uruguay a través de la frontera con Brasil- que estará a cargo del ingeniero agrónomo Martín Jaurena y el ingeniero Martín Berrutti, de la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (Augap).

Por su parte, el doctor Martín Oliver, en representación del laboratorio Tecnovax, expondrá sobre eficiencia reproductiva y sanidad animal. También se presentará un software de trazabilidad para el cultivo de arroz, desarrollado para registrar todo el proceso productivo desde la chacra hasta el molino.

En el aspecto comercial de la feria, Notejane indicó que la comisión organizadora “prioriza la calidad sobre la cantidad”, limitando la oferta a un grupo seleccionado de entre 60 y 70 toros con certificación genética. Los controles sanitarios y de calidad están a cargo del médico veterinario Rafael Carriquiry, del Plan Agropecuario.

Muestra nacional de Braford y ventas

Nicolás Correa, directivo de la Sociedad de Criadores de Braford, señaló que la 32ª muestra nacional de la raza se desarrollará el viernes 2 de octubre en el marco de la Expo Curticeiras.

Destacó que la exposición nacional constituye uno de los eventos más destacados de la raza, ya que convoca a criadores de todo el país. La muestra incluye la competencia en las tres modalidades (individual a corral, tríos y bozal), una combinación que no se realiza en otras exposiciones.

La muestra contará con 90 animales y la participación de 13 cabañas de todo el país, además de ejemplares de la raza Brahman. El jurado invitado sérá Otto Alvez, de Santa Ana do Livramento, y los grandes campeones se definirán a primera hora de la tarde.

Las actividades comenzaron este viernes a las 09:30 horas y las ventas se realizarán por pantalla mediante los escritorios Valdés y Fernández.

En cuanto a la oferta general de reproductores, Julio Osorio (escritorio José María Valdés) y Roberto de los Santos (escritorio Otto Fernández) detallaron las condiciones financieras y las cabañas participantes. Las ventas contarán con la administración del Banco República (BROU), ofreciendo un plazo de 180 días libres, un 5% de descuento por pago al contado y 100 kilómetros de flete bonificado por rutas nacionales.

La oferta de bovinos incluirá ejemplares de las razas Polled Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limangus, Brangus, Normando y Red Angus, provenientes de distintas cabañas de la región. En el sector ovino participarán establecimientos con razas destinadas a la producción de lana y carne, como Romney, Texel, Hampshire Down, Corriedale y Suffolk.

Actividades sociales y artísticas

Bajo el lema “La tradición nos une”, la programación incluye propuestas culturales y recreativas coordinadas por la productora Estilos, según informó Patricia Laforcada.

La exposición artesanal y comercial abrirá el viernes 2 de octubre. El sábado a las 20:00 horas se programaron espectáculos musicales con Richard Turcatti, Fandango y el grupo de Alejandro Albistur. Las actividades del domingo se desarrollarán entre las 14:00 y las 19:00 horas, con un costo de entrada de 150 pesos que incluye estacionamiento vigilado y servicios en el predio.