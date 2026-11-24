Con presencia de autoridades nacionales y departamentales, se habilitó el tramo hasta Ruta 5 que descongestiona la zona sur. Sander adelantó inversiones portuarias, forestales y una nueva ruta hacia Salto.

Con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y un nutrido grupo de vecinos, el domingo quedó inaugurada la continuación de la avenida Sarandí en el tramo comprendido entre Coronel Nemesio Escobar y la ruta 5, proyectada para aliviar el tránsito en la zona sur y consolidar el acceso al campus universitario y al polo forestal-logístico del departamento. El acto protocolar fue frente al acceso de la planta industrial de Urufor.

La intervención, ejecutada por la empresa Druviel y financiada a través del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), comprende pavimento de hormigón, veredas, iluminación, parquizado y una rotonda, y permite conectar de forma transversal y segura barrios históricos como La Pedrera, La Virgencita, Mandubí, La Arenera, Santa Isabel y Santa Teresa, descongestionando además el tránsito de la avenida Guido Machado Brum.

Durante la ceremonia, el director general de Obras de la Intendencia de Rivera, el arquitecto Martín García, destacó que la iniciativa no fue producto de la improvisación, sino de una hoja de ruta trazada hace años desde la Unidad de Ordenamiento Territorial, liderada por la arquitecta Adriana Epifanio y con el aporte técnico del ingeniero Luis Antúnez.

García evitó centrar su discurso en los metros cúbicos de hormigón utilizados y puso el foco en el impacto social, recordando una enseñanza de Alma Gallup, exintendenta de Rivera, sobre la necesidad de “humanizar las obras”. “Cuando hablamos de porcentajes de urbanización no hablamos de kilómetros avanzados, sino de que nos queda menos gente aislada en el barrio, menos niños con dificultad para ir a la escuela y mayor facilidad para el ingreso de ambulancias en emergencias. Avanzar en urbanización es avanzar en calidad de vida”, subrayó el jerarca, celebrando además que miles de jóvenes hoy puedan completar su ciclo terciario sin irse del departamento.

El rol de la comunidad fue uno de los ejes centrales de la jornada. Andrés Florio, vecino del lugar, valoró el impacto de la obra en la comunidad estudiantil: “En esta zona funcionan más de diez centros educativos, desde CAIF hasta instituciones universitarias, lo que permite que los residentes de la zona sur completen todo el ciclo sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la ciudad”.

Por su parte, Rosibel Sosa, vecino de barrio Mandubí, agradeció la concreción de los trabajos y aprovechó la instancia para elevar un pedido de seguridad vial: “Solicitamos la instalación de una lomada frente a la policlínica ubicada sobre la calle Socorro Turnes, con el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos que circulan por el lugar”.

Descentralización y acuerdo nacional

En representación del gobierno nacional, el director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), José Manuel Arenas, celebró la concreción de un reclamo histórico y destacó la madurez institucional para ejecutar proyectos estratégicos por encima de las diferencias políticas.

Arenas resaltó el impacto de la obra en el polo educativo, al que calificó como “un orgullo para la región y el país” y en la industria maderera. Asimismo, recordó que el financiamiento mediante el FDI responde al acuerdo alcanzado entre el presidente Yamandú Orsi, los 19 intendentes y los 126 municipios del país: “Reivindicamos con hechos la descentralización para llevar más recursos y servicios a cada rincón, buscando que vivir a 500 o 700 kilómetros de la capital no tenga diferencias con vivir en Montevideo, Canelones o Colonia”.

El sueño de un vecino y grandes anuncios para Rivera

El cierre de la oratoria estuvo a cargo del intendente Richard Sander, quien dedicó la obra a Pedro Montes de Oca, un vecino del barrio que hace más de dos años comenzó a golpear las puertas de la intendencia con su carpeta bajo el brazo impulsando la iniciativa. “Las obras públicas no son solamente cemento, pavimento o maquinaria; son decisiones de gestión que primero nacen del sueño o la idea de un vecino y luego toman forma gracias a la capacidad de nuestros arquitectos e ingenieros”, afirmó el jefe comunal. Sander insistió en que “el desarrollo no se construye solo con discursos, sino con planificación y responsabilidad”, y pidió a los vecinos cuidar los nuevos espacios parquizados.

Proyectando el crecimiento de Rivera a 20 o 30 años, con el primer campus universitario del país en La Virgencita como eje, el intendente repasó una serie de inversiones públicas y privadas que transformarán la matriz productiva local. Adelantó que en un par de meses el Grupo RAS (que ya trajo su primera locomotora para el transporte ferroviario de contenedores) instalará una extensión del puerto capitalino en el predio del exshopping Melancía, generando nueva mano de obra riverense.

Agradeció la confianza del grupo Cofusa, que sumó el pino a su producción de eucaliptus en sus dos aserraderos y destacó que “la firma brasileña Braspine ya inició la ampliación de su planta industrial en Rivera, incluso antes de terminar su obra original”.

Finalmente, confirmó que su administración dará continuidad a un proyecto ganado en el período anterior, elaborado junto al exdirector del ITR Norte y actual consejero de UTEC, Felipe Fajardo, y financiado mediante fondos concursables de la OPP. “La obra consistirá en un camino rural entre Pueblo Fernández y Masoller (atravesando la Cuchilla de Haedo) que acortará en más de 100 kilómetros la distancia entre Salto y Rivera, impulsando el comercio y la producción de toda la región norte”.