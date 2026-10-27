Rivera: se reúne la Mesa de Desarrollo Rural con foco en el impacto de El Niño y el reclamo de respuestas ágiles

El 28 de octubre, con la presencia de la comisión parlamentaria y la eventual asistencia del ministro de Ganadería, el encuentro abordará la alerta climática en el norte y respuestas aún pendientes.

La Mesa de Desarrollo Rural de Rivera mantendrá este 28 de octubre una sesión abierta que contará con la participación de diputados integrantes de la comisión parlamentaria de Ganadería, referentes del sector y la posible presencia del ministro Alfredo Fratti. El encuentro se llevará a cabo en el marco de la alerta institucional emitida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ante los pronósticos meteorológicos asociados al fenómeno de El Niño.

En la región se han registrado precipitaciones continuas, granizadas y fuertes vientos de manera recurrente, eventos extremos que amenazan la implantación de cultivos y la producción ganadera. Frente a esta coyuntura, tanto el ministerio como la comisión parlamentaria trabajan en el diseño de políticas públicas a futuro. Actualmente se elabora un plan de contingencia con herramientas de apoyo para resolver los problemas generados por el clima y garantizar la continuidad productiva.

Según explicó el referente de la Mesa de Desarrollo Rural de Rivera, el ingeniero Nelson Rivas, “la emergencia climática permanece en evaluación constante, aunque hasta el momento no se han superado los umbrales de alerta que justifiquen la declaración formal de emergencia agropecuaria”. Asimismo, ratificó que la medida se mantiene disponible para situaciones extremas y resumió la dinámica del espacio: “Cada reunión siempre lleva nuevas demandas, problemas y preocupaciones de los productores”.

Respuestas rápidas y compromisos pendientes

Las sesiones de la Mesa de Desarrollo Rural son abiertas a productores agropecuarios independientes, organizaciones, agrupaciones y sociedades de fomento, lo que permite a los asistentes exponer sus preocupaciones territoriales.

Con la vista puesta en el próximo encuentro, distintos productores consultados por la diaria evaluaron el funcionamiento de estas instancias en experiencias anteriores.

“Estos encuentros son útiles y de importancia, pero cuando se necesita una respuesta a más corto plazo de los temas que se tratan, si las autoridades no tienen cómo resolverlos o no pueden, deberían comunicarlo en el acto”, señaló Beethoven Carneiro, productor de la zona de Moirones.

A modo de ejemplo, Carneiro recordó que en una sesión anterior se expuso la problemática generada por las intensas lluvias e inundaciones, oportunidad en la que la comuna asumió un compromiso que aún no se ha concretado.

“La intendencia quedó en enviar la barométrica y, hasta el momento, nada. Es un tema súper importante por higiene y salud pública, dado que el clima lluvioso llena las cámaras y los pozos negros, y nadie ayuda”, expuso.

En contrapartida, el productor también destacó la capacidad de respuesta inmediata que ha tenido el espacio ante otras urgencias, y recordó que en pocos minutos el MGAP logró resolver el suministro de agua para la escuela de Rincón de los Rodríguez.

Gestión comunitaria en Cerro Pelado

Otra de las voces que valoraron el recorrido de este espacio fue la profesora jubilada Verónica Piovenne, integrante de la Sociedad Fomento Rural de Cerro Pelado, quien detalló las gestiones que la organización ha logrado canalizar históricamente a través de la Mesa.

En diálogo con la diaria, Piovenne explicó que la Mesa “funciona como un nexo entre el ciudadano de a pie y los que tienen el poder para resolver cosas”. Según expuso, a través de este espacio y del trabajo de la Sociedad de Fomento agrupando a vecinos de Cerro Pelado, La Puente, Moirones y localidades cercanas, se han alcanzado avances concretos, como la electrificación rural en algunas zonas y convenios sanitarios entre el hospital y las mutualistas para que la comunidad cuente con médicos una vez al mes.

Asimismo, la docente destacó el valor informativo de las anteriores reuniones para la vida cotidiana en el campo. “Gracias a la Mesa de Desarrollo Rural, muchos vecinos nos enteramos de que, para evitar el ataque de jaurías a los rebaños, los perros tienen que estar castrados y contar con chip; así se hace más fácil resolver ese grave problema”.