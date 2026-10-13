Enmarcada en la Expoambiental 2026, MEC e Intendencia de Rivera firmaron acuerdo por proyecto para Villa Indart

El evento sirvió como marco para la firma de una adenda interinstitucional destinada a llevar sistemas de captación de agua de lluvia a la localidad rural de Villa Indart.

La ciudad de Rivera vivió una intensa jornada de compromiso ecológico y participación ciudadana con la apertura formal de la Expo Ambiental y Comunitaria 2026 en el emblemático Parque Batlle. El evento fue concebido como un espacio clave de intercambio, aprendizaje y fortalecimiento de la conciencia ambiental en el departamento.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Gabriel Quirici, quien participó en la apertura junto a autoridades departamentales, referentes educativos y representantes de instituciones locales, subrayando la relevancia nacional de estas iniciativas pedagógicas orientadas a la sustentabilidad.

Desde tempranas horas, estudiantes, docentes y vecinos recorrieron los diferentes stands instalados en el Parque Batlle, donde se exhibieron propuestas innovadoras enfocadas en el cuidado del ambiente, el reciclaje y el desarrollo sostenible en la región, consolidando a la feria como un puente entre la comunidad, la academia y las políticas públicas.

Una solución sustentable: captación de agua para Villa Indart

El evento sirvió de escenario propicio para concretar un importante paso en materia de gestión hídrica y desarrollo local. El director general de Desarrollo Económico y Productivo, Santiago Esteves, explicó los detalles del convenio interinstitucional firmado durante la jornada entre la Intendencia de Rivera y la Dirección Nacional de Educación del MEC.

El acuerdo impulsa la construcción de un sistema de captación de agua de lluvia desde los techos de las viviendas, equipado con reservorios para garantizar la sostenibilidad en zonas donde el acceso al agua potable resulta complejo. Esteves señaló que el desarrollo no solo implica producir más, sino llevar mejor calidad de vida a la campaña.

Bajo este modelo de trabajo conjunto, la Intendencia aporta los materiales de construcción, el MEC vuelca su conocimiento técnico y la comunidad local de Villa Indart —pequeña localidad rural ubicada a unos 80 kilómetros de la capital departamental, vinculada a la Mesa de Desarrollo Rural— se involucra activamente en este plan piloto. El jerarca recordó que este camino hacia soluciones sustentables en zonas rurales comenzó hace algunos años gracias a la iniciativa y propuesta del químico Alejandro Berón, director general de Medio Ambiente de la comuna.

La mirada nacional: integración y descentralización

Por su parte, el director nacional de Educación del MEC, Gabriel Quirici, agradeció la oportunidad de compartir la jornada en un “lugar emblemático como el Parque Batlle de Rivera, junto a la educación pública, los jóvenes y la comunidad”.

Quirici destacó que las soluciones innovadoras implementadas para un recurso tan vital como el agua deben servir de ejemplo para multiplicarse en otras localidades del país. Asimismo, valoró el trabajo de la red de educadores ambientales, que ya se reunió en Lunarejo y continuará en Villa Indart y enfatizó que “si algo tiene de constructiva la democracia uruguaya, es la acumulación positiva”.

“Cuando hay propuestas locales, un gobierno departamental que apoya y una buena sinergia con la política nacional, el Uruguay es un país que desde cualquier punto puede enseñar a los demás cómo hacer las cosas”, subrayó el jerarca.

Para Quirici, es sumamente simbólico que desde la ruralidad fronteriza de Villa Indart surja una política conjunta entre el gobierno departamental y el MEC que demuestre la potencia del trabajo colectivo por encima de las peculiaridades locales. Finalmente, agradeció a todos los impulsores del proyecto, celebrando la consolidación de políticas públicas conjuntas que honran el legado histórico de trabajar en equipo por el bienestar de la sociedad.