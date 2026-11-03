Red Acuífero Guaraní unió educación, arte y turismo social para concientizar sobre el tesoro subterráneo y su zona de recarga

Un certamen promovido en Rivera movilizó a escuelas urbanas y rurales en torno a la preservación del recurso hídrico subterráneo; los grupos ganadores realizarán un viaje educativo a la capital del país.

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Un concurso escolar impulsado por la Red Acuífero Guaraní generó una amplia movilización en centros educativos de la región. La iniciativa, que contó con el respaldo del Ministerio de Turismo, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y OSE, culminó con la premiación de los estudiantes ganadores, quienes realizarán un viaje educativo a Montevideo.

Ricardo Giorello, integrante de la Red Acuífero Guaraní, destacó la importancia de promover la conciencia ambiental desde la infancia y celebró la alta participación escolar que logró visibilizar la riqueza de este recurso. “Es un sueño concretado de la participación de los niños haciendo visible algo tan rico como el acuífero Guaraní, que está debajo de nuestros pies y al no verse no se valora adecuadamente”, afirmó Giorello.

Agregó además que hablar de algo que no se ve representa todo un desafío, pero la respuesta de las escuelas demuestra la importancia de abordar el cuidado de la zona de recarga de uno de los principales acuíferos de Latinoamérica y el mundo. En el marco del certamen artístico se entregaron cuatro premios principales y una mención especial, distinguiendo tanto a centros de la ciudad como del ámbito rural.

Los ganadores

En la categoría urbana, el primer premio fue otorgado a la Escuela 128 (quinto año), mientras que el segundo premio correspondió a la Escuela 5 (cuarto año). Asimismo, la Escuela 105, para personas sordas y con alteraciones del lenguaje, recibió una mención especial.

En la categoría rural, a la Escuela 58 de Paso Serpa se le adjudicó el primer premio, al tiempo que el segundo lugar fue para el Nucleamiento Rural “Camino del Futuro”, integrado por las escuelas 31, 32 y 122 de la zona de Vichadero.

Presente en el acto de entrega de premios a las escuelas ganadoras, la directora de Turismo Social del Ministerio de Turismo, Fernanda González, subrayó el valor de la propuesta integradora lograda por la Red Acuífero Guaraní junto a ANEP y OSE. “Esta iniciativa vincula la expresión artística con el aprendizaje sobre el cuidado del medioambiente y el recurso hídrico. Por eso, el ministerio se suma financiando un tour institucional a Montevideo, una oportunidad inédita para muchos de estos niños”, señaló González.

Asimismo, destacó que, al concebir el turismo como un derecho, el Ministerio apoya la propuesta cubriendo los costos del viaje no solo para los estudiantes, sino también para sus maestros y familias. Explicó además que el proyecto conecta la naturaleza, la proyección del país y el derecho de niños y adultos mayores al turismo y la recreación, consagrado en la Ley de Turismo.

En este marco, el Ministerio ha acompañado el proceso participativo desde el mes de mayo mediante intervenciones locales, visitas y reuniones con las comunidades participantes. Como premio principal, la cartera facilitará el viaje a la capital, donde la comunidad escolar podrá recorrer sitios emblemáticos como la Rambla, el Palacio Salvo, el Palacio Legislativo, el Antel Arena y el Teatro Solís.

Flavia Antúnez, coordinadora de Escuelas Rurales de la Inspección de Educación Inicial y Primaria de Rivera, explicó que el certamen es el resultado de un proceso de trabajo continuo mediante talleres impartidos durante todo el año en escuelas y agrupamientos rurales del departamento.

Complementando esta visión, Juan Morales, inspector de escuelas y referente de Educación Rural, remarcó cómo la propuesta afianza el sentido de pertenencia y la identidad territorial y puso como ejemplo a “los alumnos de la Escuela 58 de Paso Serpa, quienes ya cuentan con reconocimientos en Clubes de Ciencia por sus investigaciones sobre el agua”.

Asimismo, ponderó la complementariedad de miradas en los trabajos artísticos finales. “La perspectiva de los alumnos de las escuelas urbanas está centrada en el uso responsable del agua y la mirada de los niños que se han criado en el campo enlaza la preservación con la produccion ya que el ganado necesita agua y las plantas también”.

Finalmente, Gerardo Alvez, gerente comercial de OSE Rivera, enfatizó que “la concientización temprana del uso resposnable del agua es la principal herramienta para la protección del agua, recordando que el 70% del suministro de agua potable en Rivera proviene de fuentes subterráneas del acuífero Guaraní y el restante 30% proviene de reservas superficiales que provienen de Minas de Corales y Vichadero”.

Alvez subrayó la necesidad de fomentar desde las aulas, hábitos de consumo responsable que luego se trasladen a los hogares de toda la comunidad.