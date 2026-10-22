Operación Zancada: incautan armas en Rivera destinadas a la organización criminal PCC de Brasil

La Policía de Rivera, en coordinación con organismos de inteligencia de Uruguay, Brasil y Argentina, desarticuló una red de tráfico internacional de piezas de armas de fuego que tenían como destino la ciudad de San Pablo.

El procedimiento, denominado operación Zancada, culminó con la detención de dos hombres, un argentino y un brasileño, el allanamiento de una casa en el barrio Lagunón de la ciudad de Rivera y la incautación de componentes para el ensamblaje de fusiles HK G3.

La investigación se llevó a cabo bajo la dirección de la Fiscalía Semiespecializada de tercer turno de Rivera junto con efectivos de la Dirección de Inteligencia. Además, las actuaciones contaron con el intercambio de información operativa y de inteligencia de la Policía Rodoviaria Federal de Brasil, de la unidad Delegación de Represión a las Acciones Criminales Organizadas de la Policía Civil de Santana do Livramento y personal de la Aduana de Argentina.

Durante la madrugada del miércoles 21 de octubre, efectivos policiales detuvieron en la ruta 5 a uno de los principales indagados cuando intentaba salir del departamento luego de haber entregado el cargamento. El sospechoso circulaba en un vehículo con matrícula argentina. Tras la inspección técnica del rodado, los agentes hallaron un compartimiento oculto con doble fondo donde encontraron 20.000 reales en efectivo y aproximadamente 4.000 dolares americanos.

Horas más tarde, las fuerzas de seguridad ejecutaron una orden de allanamiento en una vivienda en el barrio Lagunón de la ciudad de Rivera. En el lugar fue detenido un ciudadano brasileño de 37 años que permanecía alojado en el inmueble tras haber recibido las piezas de las armas. En el predio se incautó además un segundo automóvil, de matrícula brasileña, que también poseía una estructura oculta para disimular de material bélico.

Ruta logística e hipótesis policial

De acuerdo con las actuaciones del Ministerio del Interior y los informes de inteligencia a los que accedió la diaria, el circuito logístico ingresaba las armas desmontadas desde Argentina. Las piezas se recepcionaban en Rivera y eran entregadas a intermediarios del norte brasileño. El destino final de las partes era la ciudad de San Pablo.

Según información oficial, los brasileños receptores del material están vinculados con la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC). Personal de la Dirección Nacional de Policía Científica efectivizó el peritaje y relevamiento de los componentes de armamento decomisados (fusiles HK G3): 24 cañones, 25 cerrojos con cabezal incluido, 28 subcajas de mecanismo, diez cubrellamas de cañón, ocho bloques de gases, tres guardamanos color verde, un cabezal de cerrojo adicional y un selector de disparo.

Además, se decomisaron dos automóviles (uno con chapa argentina y uno brasileño) y 20.000 reales, tres teléfonos celulares y dos imanes de sujeción para compartimentos ocultos.

Por disposición de la Fiscalía, se ordenó la incautación definitiva del material peritado y el traslado de los detenidos para la toma de declaración y posterior formalización de la investigación.