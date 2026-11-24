En el marco de la operación Cárabo, la Policía realizó 25 allanamientos en todo el país e incautó armamento y municiones en una investigación liderada por Fiscalía de Rivera para desarticular una red criminal nacional.

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Una investigación de seis meses culminó con un operativo policial de alcance nacional que permitió desarticular una presunta red dedicada al tráfico ilegal de armas y municiones, que tendría ramificaciones dentro de las propias fuerzas de seguridad y defensa del Estado.

Bajo el nombre de Operación Cárabo, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), a través de su Regional Norte, realizó 25 allanamientos en 10 departamentos: Rivera, Maldonado, Canelones, Montevideo, Lavalleja, Cerro Largo, Colonia, Río Negro, Flores y Tacuarembó.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas 16 personas mayores de edad. Entre ellas hay un funcionario policial en actividad y un jerarca del Ejército Nacional, un dato que abre una línea de investigación sobre un posible desvío o facilitación de material bélico desde ámbitos estatales.

Durante los allanamientos, los efectivos incautaron armas de fuego de distintos calibres y una importante cantidad de municiones. El material será sometido a pericias balísticas para determinar su procedencia y establecer si fue utilizado en otros hechos delictivos.

Debido a la extensión territorial de la operación, la unidad investigativa desplegó a la totalidad de sus efectivos para coordinar los procedimientos y evitar filtraciones que pudieran comprometer su ejecución.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Letrada de Rivera de Tercer Turno, dirigida por la fiscal Domínguez. En las próximas horas comenzarán las declaraciones de las personas detenidas, a partir de las cuales se definirán los pasos a seguir y las eventuales imputaciones.