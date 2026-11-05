Operación Turquesa VII: incautan más de nueve kilos de cocaína en la terminal de Rivera y hay un detenido

El procedimiento fue concretado por la Dirección de Investigaciones tras interceptar a un ciudadano nigeriano que venía de Porto Alegre con la droga oculta en un doble fondo de su equipaje; tenía como destino Montevideo.

Un operativo de control desplegado en las instalaciones de la Terminal de Ómnibus de Rivera culminó con la incautación de más de nueve kilogramos de cocaína y la detención de un hombre de 45 años de nacionalidad nigeriana. El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del martes en el predio ubicado sobre la calle Uruguay (entre General Artigas y Monseñor Vera), en el marco de las actuaciones correspondientes a la operación internacional Turquesa VII.

El dispositivo estuvo a cargo de efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera, cuyo objetivo central es la fiscalización del flujo migratorio y la detección del delito transfronterizo en la frontera norte.

Durante los controles de rutina aplicados a los vehículos de transporte colectivo, los funcionarios policiales procedieron a la identificación del pasajero, constando que había ingresado al territorio nacional en una unidad procedente de Porto Alegre (Brasil) con destino final a Montevideo, sin haber registrado el trámite migratorio correspondiente ante las autoridades de la frontera.

Al ser sometido a la inspección de sus pertenencias –consistentes en un bolso beige y una mochila negra–, el personal interviniente detectó irregularidades en la estructura del primero de los bultos. Tras un examen minucioso, se constató la existencia de un compartimento falso acondicionando 20 envoltorios de nailon transparente que contenían un total de 9,036 kilos de cocaína.

Además del cargamento de estupefacientes, a la persona detenida se le incautó un teléfono celular Motorola Moto G22, dinero en efectivo (300 pesos uruguayos y 130 reales) y documentación personal.

En el lugar tomó intervención la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas Regional Norte, unidad encargada de efectuar las correspondientes pruebas de campo reactivas. Asimismo, efectivos de Policía Científica realizaron el relevamiento pericial de la sustancia incautada y de los efectos incautados.