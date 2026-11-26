Con 15 formalizados y 25 allanamientos en todo el país, el Ministerio del Interior y Fiscalía desarticularon una red de tráfico de armas originada en redes sociales y vincularon el golpe con la caída de más de 30 capos narco.

La sala de conferencias de la Jefatura de Policía de Rivera reunió anoche a las principales autoridades de la seguridad pública. El ministro del Interior, Carlos Negro, llegó al norte acompañado por el comando de la jefatura y la fiscal semiespecializada de tercer turno, Alejandra Domínguez, para respaldar personalmente a los investigadores y presentar el balance de la operación Carabo, un operativo contra el mercado negro de armas.

“Me acerqué al departamento para felicitar y saludar la actuación de los funcionarios policiales que intervinieron en una maniobra de grandes dimensiones, junto con la Fiscalía Semiespecializada de tercer turno”, expresó Negro al abrir la rueda de prensa.

El procedimiento movilizó a más de 120 efectivos en 25 allanamientos simultáneos en distintos puntos del territorio. El saldo incluyó la incautación de más de 50 armas de fuego y 20.000 municiones, además de la detención de 17 personas. Horas antes de la conferencia, la Justicia formalizó a 15 de los indagados: 12 resultaron condenados mediante proceso abreviado y los tres restantes recibieron medidas cautelares. Según informaron las autoridades, solo uno de los imputados contaba con antecedentes penales.

Del mercado legal al circuito criminal

Para el titular del Interior, los resultados confirman su diagnóstico, en el sentido de que el circuito formal suele ser la puerta de entrada para el abastecimiento delictivo. “La relevancia de este trabajo fundamenta una de las políticas que impulsamos desde el inicio: controlar la circulación de armas y municiones, entendiendo que el ámbito legal abastece también al criminal”, sostuvo Negro. En esa línea, remarcó que el material incautado tiene origen lícito y luego se desvía hacia la clandestinidad.

El jerarca recordó que la trazabilidad constituye uno de los ejes del Plan Nacional de Seguridad Pública. Mencionó dos herramientas implementadas recientemente: el aumento de penas para el tráfico ilícito de armas —incorporado en la Ley de Rendición de Cuentas— y el decreto del Poder Ejecutivo que refuerza los registros sobre el armamento que circula en Uruguay y las municiones importadas.

Foto: Ministerio del Interior

Golpes a los liderazgos y vigilancia fronteriza

Negro vinculó la operación Carabo con la reciente operación Aruba, ejecutada días atrás en Montevideo con diez personas imputadas. Ambas acciones apuntan a desarticular las cúpulas delictivas y rastrear la ruta del dinero y los bienes, conectando el tráfico de armas con el narcotráfico y el lavado de activos.

El ministro enumeró a varios referentes que hoy permanecen privados de libertad —entre ellos, Luis Fernando Fernández Albín (“el Flaco”), Luis Alberto Suárez (“el Betito”), Rodrigo Lescano, Edgardo Bonino (“el Meo”), Luis Moyano (“el Tato”) y Ricardo Pérez (“el Cano”)— y aseguró que más de 30 líderes integran “la flor y nata del narcotráfico” y están tras las rejas. Citando una escucha divulgada por la prensa en la que un delincuente advertía a otro que Uruguay dejó de ser una plaza segura, sentenció: “Trabajamos para que este territorio no sea una opción para los narcotraficantes”.

Consultado sobre las dificultades de vigilar un límite tan permeable como el que une Rivera con Brasil, reconoció la complejidad del tránsito diario de personas y mercaderías, pero destacó la coordinación entre la Dirección de Investigaciones (Regional Norte), la Jefatura y las fiscalías. “Hay un control de la zona y eso se refleja en las estadísticas departamentales, que muestran una evolución a la baja en los delitos”, afirmó.

La operación Carabo es la continuidad de Ares

Por su parte, la fiscal Alejandra Domínguez señaló que Carabo es la continuación directa de la operación Ares, desarrollada meses atrás por la Regional Norte, que había dejado más de 32 condenados y un centenar de armas decomisadas.

Ambas investigaciones nacieron del monitoreo de grupos abiertos de Whatsapp con integrantes de todo Uruguay, donde se ofrecía y permutaba armamento con total impunidad. “En esos diálogos se decían ‘no pasa nada, ofrecemos municiones’. Pero lo que algunos ven como un simple cambio o venta de armas entre conocidos, muchas veces esas armas terminan en rapiñas, ingresando a los hogares o cometiendo homicidios”, advirtió la magistrada.

Domínguez también alertó sobre la dimensión transnacional del problema, recordando un episodio reciente en el que ciudadanos de Brasil y Argentina utilizaron el paso fronterizo para sacar armamento hacia territorio brasileño.