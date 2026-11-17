El abogado penalista Nicolás Goleniuk sostuvo que no existieron patadas en la cabeza y reclamó que se aplique la ley brasileña por establecer una pena máxima menor para el delito imputado.

La defensa de Mateo Meneses, el joven uruguayo de 18 años formalizado por una agresión ocurrida a la salida de un local bailable en Santana do Livramento, presentó un recurso de apelación contra la prisión preventiva dispuesta por la Justicia. El abogado penalista Nicolás Goleniuk cuestionó la severidad de la medida cautelar, negó que su defendido haya pateado en la cabeza a la víctima y planteó que el caso debe regirse por la legislación brasileña.

Según explicó el profesional, la Justicia uruguaya asumió competencia en virtud del artículo 5 del Código del Proceso Penal, dado que el delito fue cometido por un ciudadano uruguayo en el extranjero, está penado en ambos países, el imputado estaba en territorio nacional —tras ser detenido en Tacuarembó— y Brasil no solicitó su extradición.

No obstante, Goleniuk invocó el artículo 10.5 del Código Penal para reclamar la aplicación de la normativa del país vecino: mientras la ley uruguaya prevé hasta seis años de penitenciaría para la riña calificada, la brasileña fija un máximo de dos años. “Se debe aplicar la ley brasileña, por ser la más benigna para el imputado”, afirmó.

Respecto a la reconstrucción de los hechos del 2 de noviembre, el defensor admitió que los registros fílmicos prueban la participación de Meneses en la pelea, pero desmintió versiones difundidas públicamente sobre la mecánica de la agresión. “Ni Mateo ni nadie más le pegó una patada en la cabeza; ese hecho fáctico es absolutamente falso”, aseveró, tras indicar que el joven reconoció ante el fiscal haber propinado un único golpe, aunque no en esa zona, y que no practica artes marciales. Asimismo, precisó que el tipo penal definitivo dependerá de la evolución clínica de la víctima.

El abogado también detalló los movimientos de su cliente tras el episodio para descartar el peligro de fuga. Indicó que, si bien el joven permaneció algunas horas en Livramento luego del incidente, regresó a Uruguay y el 3 de noviembre a las 13.30 se presentó voluntariamente ante la Jefatura de Policía y luego ante el fiscal de primer turno, donde confesó su participación y fijó domicilio antes de viajar a Tacuarembó por iniciativa de su padre.

“Manifestó su profundo arrepentimiento y le pidió disculpas a la familia de la víctima en sede fiscal”, señaló Goleniuk, calificando lo sucedido como “un hecho lamentable que nos debe interpelar a todos como sociedad”.

En la audiencia del 5 de noviembre, la defensa no se opuso a la formalización por riña calificada con resultado de lesiones graves, pero rechazó la prisión preventiva al considerarla desproporcionada frente a alternativas como el arresto domiciliario con tobillera electrónica y la prohibición de acercamiento.

Sobre el argumento fiscal de un posible entorpecimiento de la investigación —vinculado a que el otro implicado permanece prófugo y a la relación de Mateo con testigos—, Goleniuk sostuvo que “es un argumento absolutamente incongruente con la propia actitud que tuvo Mateo cuando confesó con lujo de detalles su participación”.

Tras la fundamentación oral en audiencia, las actuaciones serán elevadas al Tribunal de Apelaciones, donde cada ministro dispondrá de un plazo de 10 días para expedirse y resolver si mantiene la reclusión o sustituye la medida cautelar.