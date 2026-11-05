Familia de un joven agredido en la frontera exige justicia: “Está entre la vida y la muerte”

Un joven de 17 años está internado en CTI de Rivera tras sufrir una grave agresión física en la madrugada, cerca de un local bailable en Santana do Livramento.

Un joven riverense fue víctima de una golpiza a la salida de un local bailable en Santana do Livramento, en la madrugada del lunes. Fuentes consultadas informaron a la diaria que, al momento de su ingreso al sanatorio Casmer de Rivera, el adolescente de 17 años de edad debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por el equipo de neurocirugía debido a lesiones graves en la cabeza. Aunque las complicaciones iniciales lograron ser controladas por los médicos, su estado de salud sigue siendo sumamente crítico.

Por su parte, la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera trabaja en el caso para esclarecer las circunstancias del ataque. Según las primeras indagatorias, los dos agresores involucrados serían de nacionalidad uruguaya.

La familia del joven exige que el hecho no quede impune y sostiene que la agresión no fue una simple pelea callejera, sino una tentativa de homicidio. Según denunció públicamente la tía de la víctima, los agresores continuaron pateándolo en la cabeza cuando ya se encontraba inconsciente en el suelo.

Dara Ramos, tía del joven atacado, apuntó directamente contra los sospechosos y destacó que “uno de ellos es mayor de edad y se desempeña como profesor y practicante de jiu-jitsu”. “Siempre he hablado en redes sobre las cosas buenas que tiene el país, pero hoy doy la cara para denunciar lo que le pasó a mi sobrino. Mi sobrino está entre la vida y la muerte. Dos personas lo golpearon brutalmente y todos en la comunidad, la Policía y la Fiscalía saben quiénes son. Uno de ellos es un profesor de jiu-jitsu; la golpiza que le dieron no se justifica con nada”, relató.

Los allegados expresaron indignación ante las primeras medidas dispuestas por la Justicia. Según señalaron, pese a la gravedad del hecho y a que los involucrados estarían plenamente identificados, la Fiscalía únicamente dispuso que los sospechosos fijen domicilio mientras avanza la investigación. “Indigna dejar todo en manos de una Justicia que parece no actuar. Que ante un intento de homicidio –porque le patearon la cabeza estando inconsciente en el piso– la Fiscalía solo le pida a uno de los agresores que fije domicilio es un absurdo. Queremos justicia y medidas rigurosas, no impunidad”, enfatizó la tía del joven.

Mientras la familia aguarda por una evolución favorable en la salud del menor, las autoridades policiales y judiciales continúan recolectando testimonios y elementos de prueba para determinar cómo fue el ataque y fijar las responsabilidades penales correspondientes.