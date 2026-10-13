Pública, inclusiva y bilingüe: otros 90 profesionales egresaron del IFD de Rivera

La jornada reflejó no solo el esfuerzo individual de los estudiantes, sino el crecimiento de una institución clave para Rivera, que hoy cuenta con 610 alumnos. El tiempo de las aulas, las prácticas pedagógicas, las horas de lectura compartida y los desafíos superados rindieron finalmente sus frutos: la Generación 2026 del Instituto de Formación Docente IFD de Rivera tuvo su ceremonia de colación de grado, un evento cargado de emoción y compromiso social.

La directora del instituco, Ana Carrizo, dijo a la diaria que en total fueron 90 los egresados que recibirán sus títulos. “Detrás de esa cifra hay trayectorias diversas marcadas por la perseverancia. Entre los graduados hay 77 maestros de Primaria (entre ellas una alumna del Plan 92, que se presentó como “ejemplo inspirador de superación y constancia”-, cinco profesores de Educación Media en la modalidad semipresencial, una Educadora Social y seis docentes con certificación en Portugués.

Carrizo destacó el egreso de los profesionales con certificación en Portugués, ya que asumirán “un rol fundamental como profesores de esta lengua en las escuelas públicas del departamento, fortaleciendo el vínculo binacional y de frontera que caracteriza a Rivera”. También mencionó a los graduados de la Tecnicatura de Apoyo Pedagógico en Educación Inclusiva (TAPEI), una herramienta que intenta que los jóvenes no abandonen las aulas, potenciando “de manera integral sus trayectorias pedagógicas”.

Un faro educativo en la frontera

El impacto que tiene la actividad del IFD en la comunidad de Rivera es un punto que destacaron las autoridades educativas. La formación de maestros de Educación Primaria y de Primera Infancia ya no se limita a las escuelas y jardines públicos: sus egresados encuentran hoy campos laborales en centros privados, clínicas especializadas y dispositivos CAIF y CAPI del INAU.

En paralelo, la carrera de Educación Social aporta profesionales que despliegan su labor en centros educativos formales, en programas socioeducativos del MIDES y del INAU, y en centros juveniles de la región, tejiendo redes de contención y desarrollo comunitario. A esto se suma el profesorado semipresencial, cuya flexibilidad permite “achicar distancias y democratizar el acceso a la formación docente”, explicó Carrizo.

La directora del IFD DE Rivera concluyó: “los títulos entregados no son meros diplomas impresos; representan la semilla de una educación pública más inclusiva, bilingüe y cercana a las verdaderas necesidades de la sociedad riverense”. Con este hito de los 90 egresos, el IFD celebra además sus 80 años de trayectoria ininterrumpida “en la formación de formadores”.