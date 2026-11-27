Una mayoría de 17 ediles, entre el Frente Amplio y parte del Partido Nacional, rechazó el planteo del edil blanco Carlos Romero.

De tanto en tanto, y en temas puntuales, quedan enfrentadas la lista 51 del intendente Nicolás Olivera y la 22, que conduce el senador suplente Jorge Larrañaga Vidal. Entre los antecedentes se pueden mencionar el debate presupuestal, que dejó caer alguna propuesta del Ejecutivo, y el rechazo, por la vía del no tratamiento, de la constitución de una fundación.

En la última sesión de la Junta Departamental (JD) se rechazó el planteo para elevar una minuta de comunicación sobre las patologías del edificio Paco Espínola al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). La rechazó una mayoría formada por el Frente Amplio (10 ediles) y 7 ediles del Partido Nacional.

Una mayoría de 17 ediles, entre el Frente Amplio y parte del Partido Nacional, rechazó el planteo del edil blanco Carlos Romero. El asunto pasó a la comisión de obras. El larrañagista Arturo Terra advirtió: “Algunos quieren empujar un carrito aparte”.

Terra alertó sobre una posible maniobra: “No voy a permitir que me atropellen y que vengan con invenciones. Algunos quieren empujar un carrito aparte”.

Fuera del orden del día y en virtud del artículo 47 del reglamento interno, el edil nacionalista Carlos Romero presentó un planteo con estructura formal: vistos, resultandos, considerandos y resuelve.

El edil oficialista habló de una “crítica situación” y señaló que los “vecinos han promovido múltiples y reiteradas gestiones y reclamos [...] ante la ANV denunciando los vicios y deterioros constructivos”. Agregó que “en reciente instancia de trabajo mantenida con los vecinos afectados surgió una propuesta”: una “moratoria o suspensión transitoria y acordada del pago de las cuotas de los promitentes compradores”.

Romero y parte del Partido Nacional pretendían que la JD enviara al MVOT y a la ANV una minuta que solicitaba “tenga a bien considerar e instrumentar con carácter urgente una moratoria o suspensión transitoria y acordada del pago de las cuotas correspondientes”. El texto fijaba ciertas condiciones y planteaba la constitución “de una mesa de trabajo con autoridades de la ANV, los vecinos y la JD”.

Durante el debate, varios ediles hablaron de superposición de gestiones y recordaron que el tema ya estaba en tratamiento en la comisión de obras, que preside el frentista Francisco Gentile.

Terra y Gentile: “Parece que nuestro trabajo vale poco”

Terra, edil oficialista del sector de Larrañaga Vidal, informó que hace “alrededor de un mes, mes y medio” el director de la ANV por la oposición, Alfonso Lereté, visitó Paysandú. Junto con la comisión de obras de la Junta, programaron un recorrido: fueron al edificio y se reunieron con los vecinos y con los del otro edificio, en la calle 33 Orientales. Estuvieron presentes los tres diputados (Juan Gorosterrazú, Fermín Farinha y Walter Verri).

Terra fue enfático: “Si sale algo de la JD, tiene que ir a la comisión de obras”. Agregó que la propuesta se le planteó a Lereté, quien “nos dijo que nos mantendría informados, cosa que ha cumplido a pie juntillas”. Cerró su intervención diciendo que “elevar eso (al MVOT y la ANV) es una falta de respeto” y reiteró, en tono drástico, que no permitirá que lo atropellen ni que vengan con invenciones.

Gentile coincidió en que todo lo planteado en la minuta ya se le había comentado a Lereté. Según dijo, el director “quedó en plantear el asunto en el directorio, pasó un mes y no ha venido nada. Esto lo tomo como personal; parece que nuestro trabajo vale poco”.

Pese a ello, el larrañagista Ignacio Ifer, exdirector departamental del Mides, apoyó el envío de la minuta a los organismos nacionales y el pase a la comisión de obras.

Al fundamentar su rechazo, la edil nacionalista y expresidenta de la Junta Valeria Alonzo dijo que “desconocíamos la minuta” y sostuvo que no quería desconocer el trabajo de la comisión de obras.

Rodrigo Silva, edil oficialista, apoyó la minuta. Dijo que escuchó las promesas de Lereté y que “no me pareció que tuviera mucha celeridad para solucionar los temas. Lo que vi es que se atajaba y abría el paraguas”.

El presidente del cuerpo, Marcelo Tortorella, cerró la fundamentación y afirmó: “Estamos viendo acá el peor ejemplo de lo que son las chacras políticas. Hemos visto y presenciado, con los que están padeciendo, la peor de las sesiones que me ha tocado presidir”. Finalmente, 17 ediles, 10 del FA y 7 del PN, desestimaron el envío de la minuta. En cambio, 29 de 30 votaron pasar el asunto a la comisión de obras.