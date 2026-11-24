El evento comercial, cultural y turístico, que reunirá a más de 100 comercios de Rivera, forma parte de la décima edición del proyecto de iluminación navideña Rivera Brilla, que este año se extiende a Santana do Livramento.

La Noche Mágica, consolidada como una de las principales actividades comerciales y de encuentro ciudadano en Rivera, celebrará su vigésima quinta edición el próximo 17 de diciembre. Durante la jornada, avenida Sarandí se transformará en una vía blanca en el tramo comprendido entre las calles Treinta y Tres Orientales y Monseñor Vera. Ediciones anteriores del evento, conocido popularmente como “la noche de los descuentos”, registraron una circulación de más de 10.000 personas entre la tarde y entrada la madrugada, ya que los últimos sorteos se realizan próximo a las dos de la madrugada.

La actividad integra la programación oficial de Rivera Brilla, el proyecto impulsado por la Intendencia Departamental de Rivera a través de la Dirección General de Promoción y Acción Social que este año cumple una década iluminando espacios públicos durante diciembre y las fiestas tradicionales.

En esta décima edición, la iniciativa adquirirá una dimensión binacional, ya que comerciantes e instituciones de la vecina ciudad de Santana do Livramento replicarán la propuesta decorando vidrieras, calles y plazas, acompañando el formato desarrollado en Rivera durante los últimos diez años.

El armado de Rivera Brilla 2026 ya está en marcha, aunque la organización debió ajustar su planificación lumínica debido a una demora logística internacional puesto que el buque que transportaba las nuevas luminarias adquiridas en China sufrió un incendio y permanece detenido en Sudáfrica sin fecha confirmada de arribo a Uruguay.

Ante este escenario, el gobierno departamental activó un plan de contingencia basado en la reutilización de materiales de ediciones anteriores; si el cargamento nuevo no llega antes del 10 de diciembre, toda la ornamentación se resolverá con los recursos disponibles.

Debido a la cantidad limitada de estructuras en condiciones, la instalación principal se concentrará en avenida Sarandí, el microcentro, plaza Artigas y plaza Flores.

Dentro de ese circuito céntrico iluminado, La Noche Mágica funcionará como el principal atractivo de convocatoria nocturna y dinamización comercial.

Según informaron organizadores y referentes de la actividad en conferencia de prensa, la programación del 17 de diciembre comenzará a partir de las 19.00 con el tradicional desfile de bandas y se desplegará en torno a dos escenarios ubicados en el circuito céntrico. Paulo Mano Pedrozo, uno de los organizadores de esta edición aniversario, detalló que “la grilla artística contará con las actuaciones de Edes Olivera y Sebastián Barboza, la Orquesta Departamental de Rivera, diversas academias de danza y la Escuela Departamental de Tango”.

En el plano comercial, la organización dispuso el sorteo de 25 premios, entre los que destacan un televisor de 70 pulgadas y paseos en el Trem do Pampa, junto con una dinámica de descuentos relámpago. A lo largo de la noche sonará una sirena que marcará el inicio de tramos de 25 minutos durante los cuales los locales adheridos ofrecerán rebajas de hasta un 70% en varios de sus productos”, aclaró.

El orígen de la magia

Al repasar el origen de la propuesta, Olga Sánchez, integrante de la familia González Sánchez e impulsora inicial del evento, relató que la iniciativa nació hace 25 años a partir de la inquietud de sus hijos —propietarios de las empresas Mega y Mantra— frente a un período de bajas ventas. Tras conversar con ella y compartir ideas para revertir el escenario comercial, dieron forma a La Noche Mágica, “la noche de los descuentos”, que comenzó únicamente con esos dos locales y hoy supera el centenar de comercios de diferentes rubros.

Además, recordó que “los primeros comercios fueron únicamente los adheridos al sistema de free shops, por lo que apostábamos al público brasileño, pero hoy también se están sumando empresas de otros rubros y el número ha llegado al centenar”.

Aunque el primer impulso fue estrictamente comercial, “la convocatoria trascendió ese ámbito para convertirse en un encuentro familiar”, reseñó Olga Sánchez.

Asimismo, agradeció especialmente a la Intendencia Departamental de Rivera y a la Dirección General de Promoción y Acción Social por el apoyo logístico que brindan año a año para la realización del evento, y reconoció al senador Tabaré Viera por haber facilitado un viaje a la ciudad brasileña de Gramado para divulgar la propuesta en sus comienzos.

Por su parte, Giovani Conti destacó la permanencia de la iniciativa a lo largo de dos décadas y media, señalando que el mayor desafío de este tipo de proyectos no es su creación, sino lograr sostenerlos en el tiempo.