“Contrapunto Oriental”: Una exposición que une dos mundos en diálogo fotográfico entre China y Uruguay

El fotógrafo salteño Marcelo Cattani inaugura este jueves 8 en el Palacio Legislativo una muestra que contrapone escenas de China y Uruguay para mostrar, a través de la fotografía, las similitudes de la vida humana.

El fotógrafo salteño Marcelo Cattani inaugurará este jueves 8 de octubre, a partir de las 15 horas, su nueva exposición, “Contrapunto Oriental”, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. La muestra podrá visitarse hasta el 23 de octubre y reúne parte del trabajo realizado durante su viaje a China, donde registró escenas de la vida cotidiana desde una mirada que trasciende lo meramente turístico.

La propuesta forma parte de un proyecto más amplio que comenzó en un viaje, durante el cual Cattani recorrió durante 30 días diferentes regiones del gigante asiático y tomó más de 16.000 fotografías. Beijing, Chongqing, Xi’an y Yishan fueron algunos de los lugares visitados por el fotógrafo, que buscó acercarse a la realidad cotidiana y a la cultura china desde una perspectiva de observación y contacto directo con sus habitantes. “Fue un trabajo más bien antropológico, donde vas en tren, interactuando con la gente, nada de paseo turístico”, explicó en diálogo con la diaria.

Durante ese viaje también expuso en Beijing y Chongqing y participó, junto con la antropóloga Patricia Martínez, de una charla denominada “Uruguay, un pequeño gran país”. La experiencia permitió reunir un importante archivo fotográfico y, al mismo tiempo, delinear nuevos proyectos vinculados con la relación entre Uruguay y China.

La muestra propone encontrar similitudes allí donde, a primera vista, parecen existir enormes diferencias culturales. Cattani explicó que “Contrapunto Oriental” juega precisamente con esa búsqueda de paralelismos entre escenas de la vida cotidiana de ambos países. En una de las fotografías, por ejemplo, “un hombre chino fumando encuentra su contrapunto en un paisano uruguayo con su tabaco chala”. En otra, “una mujer china trabajando con pescado dialoga visualmente con una mujer uruguaya en plena elaboración de locro”.

Para Cattani, esas conexiones no surgen únicamente de la técnica fotográfica, sino de una determinada manera de mirar. “Siempre digo que la fotografía no es el equipo que tengas, es la sensibilidad, la cultura, los libros que uno ha leído”, sostuvo. “Cuando el fotógrafo acciona el disparador, está poniendo en juego toda su experiencia y su manera de interpretar el mundo”.

Desde esa perspectiva, las diferencias entre las sociedades terminan siendo menos profundas de lo que parecen. “Los problemas del Homo sapiens, para entender y meter al hombre como una cosa sola, son absolutamente los mismos bajo este mismo cielo en distintos lugares del mundo”, señaló. “La inmigración, la búsqueda de mejores condiciones de vida, el trabajo y las necesidades cotidianas” son algunos de los elementos que permiten establecer esos puentes. Para el fotógrafo, “las fronteras políticas, los idiomas y las costumbres pueden separar a las sociedades, pero detrás de ellas persisten preocupaciones y aspiraciones comunes”.

Otro de los ejes de la exposición es el potencial de la fotografía como herramienta de comunicación. Cattani considera que una imagen puede atravesar las barreras lingüísticas y culturales y transmitir un mensaje que puede ser comprendido independientemente del idioma. “Una fotografía es entendible, es un idioma universal”, afirmó.

La muestra cuenta con el auspicio de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, quien recientemente viajó a China, y con el aval y apoyo de la Embajada de China. Para Cattani, exponer en el Salón de los Pasos Perdidos, uno de los espacios más emblemáticos del Parlamento, constituye además una oportunidad para que el arte contribuya a generar vínculos entre culturas.

Cattani también expresó su aspiración de que en la inauguración de la muestra participen el intendente y los tres diputados del departamento. Para el fotógrafo, “se trata de una oportunidad de mostrar que desde el interior del país también es posible generar propuestas culturales con proyección internacional”.

Un proyecto que continuará por la Ruta de la Seda

“Contrapunto Oriental” no constituye el punto final del vínculo que Cattani comenzó a construir con China. El proyecto contempla un segundo viaje previsto para el próximo año, durante el cual pretende recorrer distintos puntos de la antigua Ruta de la Seda, llegar al Tíbet y profundizar especialmente en la realidad de la China campesina.

La intención es culminar todo el proceso con la publicación de un libro sobre China y Uruguay, editado en ambos idiomas. Cattani imagina esa publicación “no solo como una obra artística, sino también como una herramienta educativa y de acercamiento cultural que pueda llegar a escuelas y liceos”.

El fotógrafo entiende, además, que el vínculo con China tiene una importancia creciente para Uruguay. Más allá de las posibilidades comerciales y económicas, su experiencia personal le permitió descubrir una cultura ancestral que considera que el país puede conocer y valorar mucho más.

Cattani recuerda que cuando viajó a China por primera vez pensó que aquella experiencia podía significar el cierre de su carrera. Sin embargo, ocurrió lo contrario. El viaje abrió nuevas posibilidades y generó un vínculo que ahora pretende profundizar con nuevos proyectos. “Creo que hoy se abrieron puertas como para poder estar siempre en ese vínculo con China y haciendo cosas, porque el mundo está de puertas abiertas”, señaló.