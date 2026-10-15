Dos nuevas remociones en el gobierno de Salto: Albisu cesó a los directores de Turismo e Inversiones y Planificación

El intendente de Salto resolvió remover de sus cargos a Eduardo Sanguinetti y Vera Facchín. Carolina Tolosa asumirá en Inversiones y Planificación, mientras que Lewis Rochón ocupará Turismo de forma interina.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, hizo nuevos cambios en su equipo de gobierno con el cese de Eduardo Sanguinetti, quien se desempeñaba al frente del área de Turismo, y Vera Facchín, directora general de Inversiones, Planificación y Cooperación Internacional. Las decisiones, confirmadas por altas fuentes cercanas al jefe comunal a la diaria, se suman a los movimientos anunciados a fines de setiembre, cuando la administración cumplió su primer año de gestión.

En junio, durante una entrevista en la mañana informativa de Radio Arapey, Albisu había adelantado que habría modificaciones en algunos cargos al cumplirse el primer año de gobierno. Sin embargo, julio y agosto transcurrieron sin anuncios, hasta que el miércoles 30 de setiembre la intendencia comunicó oficialmente una serie de cambios en distintas áreas del Ejecutivo departamental.

En aquel momento se informó que Carlos Silva dejaría el área de Salud, Higiene y Gestión Ambiental para asumir la Dirección de Gestión de Servicios Públicos. La vacante que dejó Silva pasó a ser ocupada por el doctor Sergio Bruzzoni. También se anunció el retorno de Hoover Rosa al área de Comisiones Vecinales, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Social. Hugo Previale, quien se desempeñaba hasta entonces en esa función, pasó a cumplir el rol de enlace entre el Ejecutivo y la Junta Departamental de Salto.

Otro de los movimientos comunicados fue la incorporación de Carlos Ayuto a una nueva área en formación, denominada Guardia Departamental. El exjefe de Policía se había desempeñado anteriormente en el área de Servicios Públicos.

Los cambios parecían limitarse a los anunciados en setiembre. Sin embargo, el martes 13 de octubre, Radio Arapey adelantó que habría al menos dos nuevas remociones dentro de la estructura de gobierno de Albisu. Uno de los cargos involucrados era el de Eduardo Sanguinetti, quien había asumido la responsabilidad del área de Turismo el 17 de abril. Su permanencia en el puesto se extendió, por tanto, durante aproximadamente seis meses. El segundo movimiento alcanzó a Vera Facchín, expresidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, quien ocupaba la Dirección General de Inversiones, Planificación y Cooperación Internacional, un cargo de jerarquía dentro del organigrama departamental.

Aunque hasta este momento ambos continúan figurando como responsables de sus respectivas áreas en la página oficial de la intendencia, la diaria confirmó con altas fuentes cercanas al intendente que “las remociones ya habían sido comunicadas oficialmente a los involucrados”. Consultadas sobre si las decisiones respondían a diferencias políticas, teniendo en cuenta la cercanía de ambos jerarcas con el exintendente colorado y actual director de Ancap, Germán Coutinho, las fuentes descartaron esa interpretación. Según explicaron, “se trata de una evaluación del desempeño de ambos jerarcas que Albisu venía realizando de forma permanente, como hace con todos los integrantes de su equipo”. En ese marco, “el intendente entendió que era necesario introducir cambios en las dos áreas”.

La explicación oficial apunta, por tanto, “a razones vinculadas con la gestión y no a un enfrentamiento político dentro de la Coalición Republicana”, explicaron.

La relación con el sector de Coutinho

La salida de dos jerarcas vinculados políticamente a Germán Coutinho abrió interrogantes sobre el relacionamiento entre el intendente y Vamos Salto, el sector colorado que lidera el exintendente.

Ante la consulta de la diaria sobre el estado de esa relación en la interna de la Coalición Republicana, las fuentes gubernamentales señalaron que el vínculo se mantiene en buenos términos. “Está todo bien, se trata de una relación correcta, como ha sido siempre”, fue la respuesta recibida.

Este medio procuró conocer también la opinión de dirigentes de Vamos Salto sobre las remociones y sus posibles consecuencias políticas, pero los consultados optaron por no realizar declaraciones por el momento. De esta manera, mientras desde el entorno del intendente se sostiene que los movimientos responden a evaluaciones de gestión, resta conocer si desde el sector de Coutinho habrá alguna valoración pública sobre la salida de dos figuras cercanas a su sector político.

Las fuentes del gobierno departamental consultadas adelantaron que “la comunicación oficial con la confirmación de los cambios se difundirá la semana que viene”.

También indicaron quiénes ocuparán los cargos vacantes. La Dirección General de Inversiones, Planificación y Cooperación Internacional quedará a cargo de Carolina Tolosa, hermana de Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central del Uruguay, quien casualmente visitó Salto el 24 de setiembre.

En tanto, el área de Turismo será conducida de manera interina por Lewis Rochón, quien cuenta con antecedentes en esa dependencia de la intendencia. Rochón ya había trabajado en Turismo durante el tercer gobierno departamental de Eduardo Malaquina, entre 2000 y 2005, y volvió a desempeñarse en esa área durante la administración de Coutinho, entre 2010 y 2015.

Actualmente, Rochón milita en el sector del Partido Nacional liderado por María Eugenia Taruselli, quien renunció a la Dirección de Desarrollo Social el 4 de diciembre de 2025, luego de la polémica generada por la difusión de un audio que se viralizó en el que expresaba su descontento con el trabajo que le había tocado en el gobierno.

Con estos movimientos, Albisu vuelve a modificar la integración de su equipo de confianza tras el primer año de gestión. La próxima comunicación oficial permitirá conocer formalmente las designaciones y los eventuales ajustes en el funcionamiento de las áreas involucradas.