Edil oficialista reclama mayor presencia del gobierno en los barrios para escuchar a los vecinos y gestionar los reclamos

El curul de la Coalición Republicana reconoció dificultades para destrabar reclamos dentro de la Intendencia de Salto.

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David Escobar, edil de la Coalición Republicana, lleva 15 años vinculado a la actividad política y sostiene que su principal característica es escuchar a los vecinos y trasladar sus planteos a la Junta Departamental de Salto.

En diálogo con la diaria, habló sobre las dificultades para obtener respuestas del Poder Ejecutivo, el deterioro de las calles y la necesidad de presencia del gobierno en los barrios. Reconoció que “existen momentos en los que no se siente suficientemente contemplado”, y aseguró que expresa sus discrepancias.

El edil señaló que “integrar el oficialismo implica asumir responsabilidades diferentes a las de la oposición”. Por eso, antes de presentar un reclamo en la Junta, procura comunicarse con el director del área correspondiente para conocer si el problema está siendo atendido. Sin embargo, admitió que “no todos sus planteos reciben respuesta”.

Consultado por nuestro medio, “es el estado de las calles” el reclamo que recibe con mayor frecuencia. Señaló que “los vecinos preguntan cuándo comenzarán las obras anunciadas” y mencionó a Salto Nuevo, Arralde, Cien Manzanas y Progreso entre los barrios donde se prevén intervenciones.

Consideró que las avenidas Manuel Oribe, Rodó y Pascual Harriague necesitan una recuperación integral. También señaló la necesidad de reconstruir el tramo entre las rotondas de Cuatro Bocas y la Feria, uno de los principales accesos a la ciudad.

El edil sostuvo que “Salto arrastra problemas de infraestructura vial, edilicia, deportiva y cultural desde hace aproximadamente 15 años”. A su entender, “el actual gobierno enfrenta la presión de resolver en cinco años dificultades acumuladas durante mucho tiempo”.

Aunque reconoció que algunos integrantes del gobierno mantienen contacto con los barrios, consideró que “es necesario intensificar esa presencia”. Mencionó sus visitas a Los Teros, Andresito, La Esperanza y Patulé, así como su apoyo a iniciativas solidarias en el barrio La Humedad.

También destacó el trabajo de la cooperativa Bienestar Integral, ubicada en Santa Rosa y Paraguay, que “atiende a unos 30 niños vinculados al INAU y desarrolla actividades pedagógicas y de apoyo social. La organización ganó un proyecto destinado a promover la inserción educativa y laboral de adolescentes mediante una iniciativa de panadería”. Actualmente, sus integrantes buscan un local para comenzar a trabajar.

La recuperación de las fiestas populares

Al evaluar la gestión departamental, Escobar destacó “la recuperación de actividades culturales y fiestas populares”. Como ejemplo, mencionó la Fiesta de la Empanada en Termas del Daymán, que calificó como un “éxito por la concurrencia”.

Consideró que “estas propuestas permiten a las familias disfrutar de espectáculos y actividades recreativas accesibles”. Además, adelantó que “la Comisión de Cultura abordará nuevas iniciativas para continuar con esa línea de trabajo”.

Escobar reconoció que su tarea como edil consiste en trasladar los reclamos a las comisiones, al plenario y a las áreas correspondientes del Ejecutivo, aunque no puede garantizar que cada solicitud termine concretándose.