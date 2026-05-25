AEBU plantea soluciones digitales ante la falta de cajeros en zonas turísticas de Salto

El presidente del Consejo de Sector Financiero Oficial de la asociación, Roberto Umpiérrez, dijo que “la banca pública debe mejorar la promoción de nuevas herramientas de pago para reducir la dependencia del efectivo”

El presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), Roberto Umpiérrez, visitó Salto y, en entrevista con la diaria, destacó que la banca ha impulsado con fuerza la digitalización, un proceso que —según señaló— ha sido promovido tanto por el actual gobierno como por las administraciones anteriores.

Consultado sobre las dificultades que existen en algunos puntos turísticos del departamento debido a la falta de cajeros automáticos o dependencias bancarias para retirar efectivo recordó que durante el período pasado el Banco República instaló numerosos cajeros en distintas zonas del país, incluso en localidades pequeñas. Agregó que, desde el ámbito gubernamental, el uso de efectivo viene disminuyendo y se promueve cada vez más el pago mediante débito y otras herramientas electrónicas.

En ese sentido, explicó que desde el sindicato han seguido de cerca el desarrollo de soluciones digitales de cobro, como “BROU a mano comercios”, una aplicación orientada a emprendedores, profesionales y pequeñas y medianas empresas para gestionar pagos de forma ágil, segura y completamente digital. Para acceder al servicio, indicó, es necesario ser cliente del BROU, contar con RUT, tener vigente el certificado de DGI y disponer de un celular Android con tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano).

Umpiérrez valoró la herramienta como “un muy buen producto”, aunque consideró que no ha tenido suficiente difusión. Señaló que una mayor inversión en marketing por parte de la banca pública permitiría posicionar mejor este tipo de soluciones y facilitaría que los turistas que visitan las termas, por ejemplo, puedan realizar pagos electrónicos sin necesidad de recurrir a cajeros automáticos para retirar efectivo.

“Si el comercio tiene cómo aceptar un pago electrónico, el cajero automático deja de ser necesario. Además, mantener cajeros es muy costoso e implica recursos de seguridad y mantenimiento. Por eso siempre es conveniente avanzar hacia el pago electrónico. Cuando esa herramienta no existe, hay que brindarle soluciones a la ciudadanía”, afirmó.

El dirigente aseguró además que desde AEBU se viene promoviendo que las pequeñas y medianas empresas accedan rápidamente a estas herramientas, y sostuvo que la banca pública debe asumir un rol activo como motor de desarrollo del país y generadora de soluciones para la población.

En relación con la dotación de funcionarios del Banco República en Salto, Umpiérrez señaló que la institución ha venido cubriendo vacantes, aunque reconoció que persisten algunos problemas de gestión. Explicó que en ciudades capitales como Salto “hay carencias de personal, en parte porque el avance tecnológico genera nuevas demandas”.

Indicó que muchos clientes realizan actualmente sus operaciones a través de plataformas digitales, como e-BROU, algo que consideró positivo, ya que —afirmó— sería imposible atender presencialmente el volumen actual de trámites. Sin embargo, también advirtió sobre el incremento de los fraudes digitales.

“Estos casos requieren la intervención de funcionarios especializados. Muchas veces una persona asignada a una tarea específica debe dejarla de lado para resolver este tipo de situaciones, y eso puede llevar hasta una hora por caso”, explicó.

Ampliar la oferta laboral

Umpiérrez explicó que viene realizando una recorrida por el interior del país para informar a trabajadores bancarios y a la ciudadanía sobre la asamblea general de la banca oficial convocada para el próximo 13 de junio.

La instancia se produce luego de alcanzarse un nuevo acuerdo con el Poder Ejecutivo —a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Oficina Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Trabajo—, así como con los directorios de los bancos públicos, en el marco de la negociación del convenio colectivo.

El dirigente señaló que el convenio incluye aspectos salariales y reivindicativos, pero también incorpora elementos programáticos para AEBU y la banca oficial, especialmente en lo referido a las dotaciones y estructuras de las sucursales tanto del interior como de Montevideo.

Según indicó, “debido a problemas de gestión interna, en algunos lugares se ha generado una marcada falta de personal, lo que desde hace años provoca una pérdida para la banca pública porque muchos clientes terminan optando por la banca privada ante el deterioro del servicio”.

Como resultado de la negociación, se acordó la creación de un grupo de trabajo que contará con un plazo de 180 días para analizar las dotaciones, estructuras y necesidades de cada sucursal del país. Desde el sindicato esperan que este proceso permita mejorar la calidad del servicio en el corto plazo.

Umpiérrez también señaló que muchos puestos de trabajo continúan centralizados en Montevideo, especialmente en áreas como análisis de crédito, tecnología y servicios profesionales. No obstante, planteó que los avances tecnológicos permiten que parte de esas tareas puedan realizarse desde el interior del país, evitando que los funcionarios deban trasladarse a la capital.

A su entender, esa descentralización contribuiría a ampliar la oferta laboral en las distintas regiones del país y fortalecería el desarrollo del interior.