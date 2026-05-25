Salto avanza en la vacunación antigripal: van más de 11 mil dosis aplicadas

Jornada de vacunación contra la gripe (archivo, abril de 2026).

La respuesta de la población fue destacada por las autoridades sanitarias; desde el Centro Tisiológico de Salto se remarcó la importancia de vacunarse antes de la llegada del invierno.

La campaña de vacunación contra la gripe en el departamento de Salto viene registrando una respuesta que las autoridades sanitarias califican como “muy positiva”. Según informó a la diaria la encargada del Centro Tisiológico de Salto, la licenciada Valeria Arbiza, ya se aplicaron aproximadamente 11.300 dosis, una cifra que se aproxima al promedio histórico anual de vacunación antigripal en el departamento.

Arbiza destacó que el número alcanzado representa “todo un logro”, teniendo en cuenta que en años anteriores el promedio rondaba las 12.000 dosis. Señaló además que la población ha respondido favorablemente al llamado a inmunizarse y resaltó especialmente la participación de los adultos mayores.

“La campaña viene funcionando muy bien y estamos muy satisfechos porque la gente ha concurrido a vacunarse”, expresó.

Desde el sistema de salud se insiste en que este es el momento más adecuado para recibir la vacuna, antes de que aumente la circulación del virus de la gripe durante el invierno.

Arbiza recordó que la campaña suele extenderse hasta setiembre, aunque recomendó no esperar hasta último momento para inmunizarse.

“Lo ideal es vacunarse en marzo o en esta etapa previa al invierno, cuando el virus todavía no circula intensamente”, explicó.

Además, señaló que la vacuna demora entre diez y doce días en generar inmunidad efectiva, por lo que anticiparse a los meses de mayor circulación viral resulta fundamental para lograr protección.

La responsable del Centro Tisiológico sostuvo que alcanzar cerca del 94% de las dosis que habitualmente se aplican durante toda la campaña anual representa “una enorme satisfacción” para los equipos de vacunación y los distintos centros de salud del departamento.

Adultos mayores con alta participación

Uno de los aspectos más destacados de la campaña ha sido la importante concurrencia de los adultos mayores, considerados población de riesgo frente a las complicaciones derivadas de la gripe.

Arbiza explicó que este sector respondió de acuerdo con las expectativas, especialmente las personas con patologías crónicas que año tras año concurren a vacunarse.

Sin embargo, advirtió que la principal preocupación del sistema sanitario se encuentra actualmente en la población pediátrica. Según los registros del Ministerio de Salud Pública, hasta el momento son pocos los niños vacunados en el departamento.

“Esperamos ahora a la población pediátrica, porque son pocos los niños que han concurrido a vacunarse”, indicó.

Pese a ello, aseguró que Salto cuenta con stock suficiente de vacunas para responder a la demanda y destacó que en ningún momento la ciudad quedó sin dosis disponibles.

La campaña antigripal se desarrolla en múltiples puntos de vacunación distribuidos tanto en la capital departamental como en el interior, con el objetivo de facilitar el acceso de la población.

Entre las novedades de este año, Arbiza destacó la reapertura de los vacunatorios de la Unidad Básica Asistencial (UBA) 6, en barrio Calafí, y de la UBA 7, en barrio Cerro, algo que consideró fundamental para acercar las vacunas a los vecinos.

“Es una satisfacción porque le damos más accesibilidad a la población”, afirmó.

Además del Hospital Regional Salto y del vacunatorio de la Cooperativa de Asistencia Médica (CAM), funcionan puestos de vacunación en policlínicas barriales, centros de atención de la Red de Atención Primaria (RAP), en Villa Constitución y también un vacunatorio móvil instalado en la Clínica Municipal.

Los horarios de atención varían según cada centro, aunque la mayoría funciona de lunes a viernes en horario matutino.

Las cifras de vacunación incluyen tanto las dosis aplicadas por funcionarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) como las correspondientes al sector privado.

En ese sentido, Arbiza destacó especialmente el trabajo realizado por el vacunatorio del Centro Médico, que durante el inicio de la campaña implementó un vacunatorio móvil en el Centro de Agudos para agilizar el proceso de inmunización.

La jerarca valoró además el esfuerzo conjunto de todos los equipos de vacunación del departamento y remarcó que la coordinación entre instituciones ha permitido mantener un abastecimiento constante de dosis.

Las vacunas, explicó, llegan desde el laboratorio Calmette, en Montevideo, lo que garantiza la reposición permanente.

Contra el sarampión

Consultada por la diaria sobre el mensaje a transmitir a la población, Arbiza fue enfática al destacar la importancia de la inmunización.

“Que la gente concurra y se vacune. Las vacunas son seguras y salvan millones de vidas”, afirmó.

La responsable del Centro Tisiológico insistió en la necesidad de mantener la confianza en las campañas de vacunación y recordó que la prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para evitar complicaciones graves derivadas de enfermedades respiratorias.

En paralelo a la campaña antigripal, Salto continúa desarrollando la vacunación contra el sarampión, iniciada a fines del año pasado.

Arbiza explicó que la respuesta de la población también fue positiva, especialmente durante la jornada especial realizada el 6 de diciembre en distintas plazas de la ciudad, en el marco del Día Mundial del Sarampión.

Actualmente, las vacunas continúan disponibles para personas nacidas antes de 1976 que no cuenten con las dos dosis correspondientes.

La licenciada recordó además que, si bien Salto no registró brotes, sí se produjo una situación en el departamento de Río Negro, donde se actuó rápidamente desde el punto de vista epidemiológico.

“Con un caso de sarampión podemos tener hasta diez contagios, por eso es tan importante la vacunación y el control de contactos”, advirtió.