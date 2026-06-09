ACJ Salto celebra sus 62 años con nuevas propuestas sociales, deportivas y de liderazgo juvenil

La Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) de Salto celebró un nuevo aniversario institucional con la presentación de diversas iniciativas vinculadas al deporte, la salud mental comunitaria, el voluntariado y la formación de liderazgos juveniles. Las propuestas fueron dadas a conocer este lunes durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la institución.

Participaron de la actividad el director ejecutivo de la ACJ Salto, Carlos Calisto; la integrante de la directiva Belén Carvalho; Damaris Suárez, del programa Jóvenes con roles de gobernanza; la profesora de Educación Física Daniela Pintos y la trabajadora social María Soria.

Durante la presentación, las autoridades repasaron la trayectoria de la organización y destacaron algunos de los proyectos que desarrollan actualmente en Salto y Paysandú.

La sede salteña, creada el 30 de abril de 1964, cumplió recientemente 62 años de actividad ininterrumpida. En ese marco, Belén Carvalho anunció que representará a la ACJ Salto en el Consejo Mundial de la Young Men's Christian Association, que se desarrollará entre el 19 y el 25 de julio en Toronto, Canadá.

El encuentro, que se realiza cada cuatro años, reúne a dirigentes, voluntarios y jóvenes de distintas partes del mundo para intercambiar experiencias y debatir propuestas relacionadas con los principales desafíos sociales contemporáneos.

Carvalho explicó que su participación se enmarca en el programa Agentes de cambio, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de liderazgo de jóvenes comprometidos con la transformación social en sus comunidades.

Por su parte, María Soria presentó los avances del programa de salud mental comunitaria que la institución desarrolla desde hace cinco años. Según indicó, la propuesta ha alcanzado a 422 referentes comunitarios y busca brindar herramientas para el acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de crisis emocional, depresión, ataques de pánico u otras problemáticas vinculadas a la salud mental.

La trabajadora social aclaró que el objetivo del programa no es sustituir la atención profesional, sino generar capacidades de detección temprana, contención inicial y derivación adecuada hacia los servicios especializados.

Soria también destacó el trabajo territorial que la ACJ desarrolla en Salto y Paysandú. En la capital salteña, más de 50 niños, niñas y adolescentes participan de forma gratuita en actividades deportivas, recreativas y educativas que se realizan en la sede de la institución. A su vez, otros programas comunitarios alcanzan a más de un centenar de jóvenes en distintos barrios de la ciudad.

Además de las propuestas recreativas y deportivas, los participantes acceden a alimentación, acompañamiento social y apoyo para la realización de trámites, controles de salud y otras gestiones vinculadas al ejercicio de sus derechos.

Durante la actividad también se anunció una campaña de captación de socios que se desarrollará entre el 15 y el 30 de junio. Como parte de la iniciativa, las primeras 62 personas que se afilien a la institución estarán exoneradas del pago de matrícula, en referencia a los 62 años de trayectoria de la ACJ en Salto.