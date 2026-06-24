Destinos turísticos inteligentes: seminario en Salto puso el foco en experiencias del Mercosur y en el desarrollo de las termas

La jornada reunió a docentes de Uruguay, Brasil y Argentina y abordó los destinos turísticos inteligentes como una herramienta de planificación, gobernanza e innovación aplicada al turismo.

En el Cenur Litoral Norte de Salto se realizó la primera jornada de turismo “Destinos turísticos inteligentes, una mirada al Mercosur”, una instancia académica pensada para debatir temas vinculados al desarrollo del sector y a nuevas formas de planificación turística en la región.

En diálogo con la diaria, el director del Departamento de Turismo, Historia y Comunicación del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República Claudio Quintana explicó que este seminario busca instalarse como un espacio anual de intercambio y reflexión sobre asuntos que se trabajan desde el departamento o que resultan de interés público.

La actividad se enmarcó, además, en el programa Espacio Académico Común Ampliado Latinoamericano (Escala), que reúne a instituciones de educación superior pública y autónoma de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay.

A través de este programa se promueve la movilidad de estudiantes y docentes, así como el intercambio académico en instancias de investigación y participación en seminarios.

Entre las expositoras estuvo Cynthia Correa, docente de la Universidad de San Pablo, Brasil, quien presentó la experiencia brasileña en el desarrollo de destinos turísticos inteligentes.

El entrevistado señaló también que existe un vínculo de trabajo con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). En ese marco participó María Lucila Salessi, directora de la carrera en esa institución, quien abordó el concepto de destinos turísticos inteligentes como un nuevo paradigma para la planificación y la gestión de los destinos turísticos.

Quintana explicó que, en esta edición, el seminario puso el foco en la experiencia de Brasil, Argentina y Uruguay para analizar cómo viene tomando forma el concepto de destinos turísticos inteligentes como una nueva manera de planificar y gestionar los espacios turísticos.

Según señaló, se trata de un enfoque que va más allá de la incorporación de tecnología. “Lo inteligente” no refiere únicamente al uso de herramientas digitales o sistemas de inteligencia artificial, sino a una perspectiva integral que tiene en la gobernanza uno de sus pilares centrales.

En ese marco, mencionó la importancia de la planificación cooperativa, la asignación de presupuesto, la coordinación entre actores y el abordaje de ejes como la sostenibilidad, la innovación y la tecnología.

El docente indicó que este enfoque surge a partir del desarrollo previo de las llamadas “ciudades inteligentes”, un concepto que luego fue trasladado al ámbito turístico. En ese proceso, España tuvo un papel central, ya que impulsó un conjunto de normas y estándares técnicos elaborados por la Asociación Española de Normalización, con indicadores pensados para su aplicación a escala municipal.

Agregó que, a partir de la labor de la Agencia Española de Cooperación Internacional, con presencia en Montevideo y otros puntos de América Latina, comenzaron a desarrollarse talleres dirigidos a organismos públicos de distintos países. A eso se sumó la participación de docentes universitarios que, tras realizar estudios de posgrado en España, regresaron a sus países e incorporaron ese enfoque en sus ámbitos de trabajo e investigación.

Quintana señaló que, en América Latina, Brasil asumió un papel de liderazgo en la adaptación de ese modelo. “Ellos lo llaman la tropicalización del modelo”, comentó, en referencia al proceso mediante el cual ajustaron esa herramienta a la realidad brasileña y desarrollaron una propuesta propia.

En Uruguay, añadió, comenzaron a trabajar sobre este enfoque en 2018, con una adaptación del modelo a Montevideo. En el caso de Salto, si bien todavía no se implementó de forma plena, ya se avanzó en una hoja de ruta inspirada en la planificación de destinos inteligentes, con ejes vinculados al agua, la tecnología y la gobernanza, pensados para su futura aplicación en los centros termales del departamento.

Brasil y Argentina

Por su parte, la profesora Cynthia Correa, de la Universidad de San Pablo, dijo a la diaria que participa en un proyecto de investigación junto con docentes de la Universidad de la República (Udelar) orientado a analizar las prácticas innovadoras vinculadas a los destinos turísticos inteligentes (DTI) en el Mercosur.

Correa explicó que en Brasil existe un modelo propio de desarrollo de destinos turísticos inteligentes, impulsado por el Ministerio de Turismo. En la actualidad, 20 ciudades integran el proceso como “DTI en formación” y reciben instancias de capacitación y acompañamiento con apoyo del gobierno brasileño.

Por su parte, María Lucila Salessi señaló que en su exposición presentó un abordaje metodológico y empírico sobre los destinos turísticos inteligentes, a partir de algunos casos que actualmente se encuentran en estudio.

Además, se refirió al trabajo que viene desarrollando junto con Quintana en torno a las estaciones termales inteligentes, una línea de investigación orientada a construir indicadores que permitan analizar, desde la inteligencia turística, la realidad de las termas en el corredor binacional del río Uruguay.