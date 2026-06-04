El Ateneo Municipal, símbolo de la cultura salteña, reabre sus puertas tras cuatro años

La reapertura del Ateneo se suma al plan de recuperación de museos, biblioteca y patrimonio cultural.

Tras haber estado cerrado por obras de restauración y reacondicionamiento, este viernes 5 de mayo el Ateneo Municipal de Salto volverá a abrir sus puertas. La reapertura marca el retorno de un espacio emblemático para la vida artística, educativa y social del departamento.

En diálogo con la diaria, el encargado de Cultura de la Intendencia de Salto, Pablo Bonet, explicó que los trabajos comenzaron durante la administración anterior. “En 2022 comenzaron los trámites porque esto es patrimonio y había que presentar el proyecto ante la Comisión Nacional de Patrimonio. Hubo discrepancias y demoras, pero finalmente se avanzó”, señaló.

Con la actual administración se trabajó sobre la sala principal, los pisos, el techo y diferentes sectores del edificio. Sin embargo, una parte de la restauración del techo quedó pendiente debido a dificultades para conseguir materiales compatibles con los originales.

Foto: Ariel Volpi

Bonet explicó que continuar con esos trabajos “habría significado mantener cerrado el edificio durante al menos un año y medio más”. Por ese motivo, se optó por habilitar igualmente el espacio y postergar la intervención restante para una etapa futura.

Según explicó, cualquier nueva intervención requerirá estudios específicos sobre pinturas, materiales y colores originales, bajo la supervisión de especialistas en restauración patrimonial. Además, “una futura obra obligaría a desmontar nuevamente las butacas para trabajar sector por sector”, lo que podría extenderse durante varios meses.

La jornada inaugural incluirá una exposición fotográfica sobre la historia del Ateneo Municipal. La muestra estará instalada en el sector superior del edificio y permitirá recorrer diferentes momentos de la vida cultural salteña vinculada a este histórico escenario.

Bonet sostuvo que la reapertura del Ateneo forma parte de una estrategia más amplia destinada a recuperar espacios culturales que durante años presentaron importantes problemas edilicios.

Foto: Ariel Volpi

Al asumir en el área de Cultura, recordó que encontró “una situación compleja en diversos edificios patrimoniales”, por ejemplo, la Biblioteca Municipal, que arrastraba décadas sin intervenciones significativas. Las instalaciones eléctricas, sanitarias y los techos mostraban un importante deterioro. Actualmente, se están ejecutando obras integrales que incluyen la renovación de estructuras, la recuperación de espacios.

También avanzan los trabajos en el Museo del Hombre y la Tecnología, donde se está sustituyendo parte de la cubierta del techo por policarbonato para evitar filtraciones y soportar mejor las altas temperaturas. En este caso, Bonet confirmó que durante 2027 comenzará una profunda renovación edilicia y museográfica. La intención es preservar la esencia del museo, inaugurado en 1977, pero adaptarlo a nuevas formas de comunicación y aprendizaje.

“Fue un museo muy moderno para su época, pero hoy las formas de acercarse al conocimiento son diferentes”, señaló. La renovación buscará incorporar recursos más atractivos para las nuevas generaciones sin perder el valor histórico de sus colecciones.

Paralelamente, la intendencia trabaja para reabrir el Museo Arqueológico en octubre, coincidiendo con las celebraciones del Día del Patrimonio. El espacio permanece cerrado desde hace aproximadamente diez años.

El desafío de recuperar el museo histórico

Otro de los proyectos en marcha involucra al antiguo Museo Histórico de Salto, instalado en la casona donada por la familia de Enrique Amorim. Bonet confirmó que “el objetivo es convertir el edificio en sede de la Comisión Departamental de Patrimonio y en un espacio destinado a exposiciones, encuentros y conferencias”.

Durante el proceso de revisión del acervo histórico se han localizado numerosas piezas consideradas de gran valor patrimonial, muchas de ellas resguardadas en dependencias militares. Entre los objetos recuperados figuran tres espadas históricas, un poncho atribuido a Juan Antonio Lavalleja y diversos elementos vinculados a figuras relevantes de la historia nacional y departamental. “Por lo menos sabemos que muchas cosas no fueron robadas. Eso ya es un paso importante”, expresó.

Bonet defendió la decisión de destinar una parte importante del presupuesto cultural a obras de infraestructura. Según explicó, la prioridad actual pasa por evitar la pérdida de edificios patrimoniales que se encontraban en estado crítico. “Si los museos, el teatro o la biblioteca están deteriorados, primero hay que salvar esos espacios. Después podremos destinar más recursos a otras áreas, como la promoción cultural”, argumentó.

A pesar de las limitaciones presupuestales, destacó que la intendencia continúa apoyando actividades artísticas, eventos privados, talleres y proyectos comunitarios. La reapertura del Ateneo se suma a una serie de proyectos que incluyen mejoras en el teatro Larrañaga, la expansión del Conservatorio Municipal, la consolidación de la Escuela de Ballet, la renovación del Espacio Eduardo Piñeyro y la recuperación de distintos museos.

Además, adelantó que en octubre llegará a Salto una presentación de El lago de los cisnes en el marco de las giras nacionales del Sodre, y que se trabaja para concretar nuevas actividades culturales durante los festejos por los 270 años de la ciudad, en noviembre.

Finalmente, para el jerarca, la reapertura del Ateneo representa mucho más que la recuperación de un edificio. “Hoy estamos logrando que no haya espacios culturales cerrados. El Ateneo es un símbolo de la cultura salteña, un lugar donde generaciones de salteños participaron en debates, espectáculos y actividades de todo tipo. Recuperarlo era una obligación”, concluyó.