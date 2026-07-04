Salto se prepara para recibir su primer Festival Internacional de Acuarela

Paralelamente, se llevan adelante dos concursos con plazo hasta el 31 de julio para presentación de obras.

Lo que comenzó como una conversación entre cinco artistas apasionados por la acuarela hoy se transformó en un proyecto de alcance internacional. Del 10 al 13 de setiembre, Salto será escenario del primer Festival Internacional de Acuarela, una propuesta que reunirá a destacados exponentes nacionales y extranjeros con el objetivo de convertir a Uruguay en un referente dentro del circuito mundial de este arte.

La artista plástica Mercedes Dita Carbone explicó a la diaria que la iniciativa nació de la inspiración en los grandes festivales de acuarela que se desarrollan en distintas partes del mundo, donde durante varios días se concentran demostraciones en vivo, talleres, concursos, salidas de pintura al aire libre y exposiciones.

“Siempre me preguntaba por qué no teníamos algo así en Uruguay”, señaló la artista. A partir de esa inquietud convocó a cuatro colegas acuarelistas de distintos puntos del país: Daniel Martínez, Enzo Canale, Mauro Rodríguez y Gaby Valle. Entre todos comenzaron a darle forma a un proyecto que hoy está próximo a convertirse en realidad.

Aunque el objetivo inicial era realizar un festival nacional sin definir una sede específica, “finalmente las condiciones institucionales y los apoyos obtenidos hicieron que Salto fuera la ciudad elegida para esta primera edición”.

Carbone destacó que, además de residir en la capital salteña, el respaldo de organismos públicos permitió concretar la propuesta. Sin embargo, aclaró que la intención es que el festival tenga continuidad y que en futuras ediciones pueda trasladarse a diferentes departamentos. “La idea es consolidar a Uruguay como escenario para la acuarela y que el festival pueda recorrer distintos puntos del país”, explicó.

Uno de los aspectos más destacados del encuentro será su carácter inclusivo. “Si bien algunas actividades requerirán acreditación previa, gran parte de la programación estará abierta a toda la comunidad”, explicó.

El festival incluirá talleres especializados con artistas invitados internacionales, demostraciones en vivo, salidas de pintura al aire libre, exposiciones y espacios para conocer materiales y productos vinculados a la acuarela.

Las demostraciones que se realizarán en el Ateneo de Salto serán gratuitas, mientras que en el Mercado 18 de Julio se desarrollará una gran exposición con obras de artistas invitados, organizadores y ganadores del concurso internacional. Además, diferentes empresas vinculadas al rubro presentarán materiales especializados para los aficionados y profesionales.

Aunque los talleres especializados estarán orientados principalmente a personas mayores de 14 o 15 años, la organización también prepara propuestas dirigidas al público infantil.

Carbone adelantó que “se trabaja junto a la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para desarrollar actividades destinadas a niños”, incluyendo talleres en Energimundo y un concurso escolar que se lanzaría durante la primera quincena de julio.

La artista recordó además que ya vienen desarrollando experiencias educativas en escuelas rurales, como la realizada recientemente en Colonia Garibaldi, acercando la técnica de la acuarela a las nuevas generaciones.

Dos concursos internacionales serán protagonistas

El festival estará acompañado por dos importantes competencias. La primera será el Concurso Internacional Ciudad de Salto, auspiciado por Salto Grande, donde los participantes deberán enviar inicialmente una fotografía en alta calidad de su obra.

Un jurado integrado por ocho reconocidos maestros acuarelistas internacionales seleccionará las 15 mejores piezas, que luego serán exhibidas durante el festival.

Los ganadores recibirán premios y menciones especiales. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio, está dirigida a mayores de 18 años y podrán participar artistas de cualquier nacionalidad, respetando las bases establecidas por la organización.

Paralelamente, se desarrollará un concurso de pintura al aire libre, apoyado por el gobierno de Salto. En esta modalidad, “los participantes recibirán una hoja previamente sellada y dispondrán de cuatro horas para realizar una obra inspirada en distintos rincones de la ciudad”.

Para Mercedes Carbone, el crecimiento del proyecto representa también un momento muy especial en su carrera artística. La acuarelista expresó su satisfacción por comprobar cómo una idea que parecía lejana logró reunir voluntades, instituciones y artistas de diferentes países en torno a una misma pasión.

“Estoy muy feliz de que la acuarela esté viviendo este crecimiento y tenga tantos adeptos dentro del arte”, afirmó.

Fechas clave y convocatoria abierta

La organización recordó que el plazo para enviar las fotografías de las obras finaliza el 31 de julio. Posteriormente, las 15 piezas seleccionadas deberán remitirse físicamente a Salto, antes del 4 de setiembre, para su montaje y exhibición.

El Festival Internacional de Acuarela se desarrollará entre el 10 y el 13 de setiembre, período durante el cual también permanecerá abierta la exposición de las obras seleccionadas.

Al cierre de la entrevista, Carbone destacó el esfuerzo realizado por el grupo organizador y agradeció el respaldo recibido del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación y Cultura, el gobierno de Salto, la Junta Departamental y la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Finalmente, extendió una invitación a toda la ciudadanía. “No es necesario saber pintar; con tener ganas de participar, conocer y disfrutar del arte alcanza. Queremos que toda la comunidad se apropie de este festival y que sea un hito para Salto y para Uruguay”, concluyó.