La Junta Departamental declaró de interés departamental la vigésima edición de la premiación Amanda Rorra en Salto

La distinción reconocerá a personas e instituciones que se destacan por su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos. La ceremonia se realizará el 1° de agosto en el Teatro Larrañaga.

La Junta Departamental de Salto aprobó este miércoles por unanimidad la declaración de interés departamental de la vigésima edición de la premiación Amanda Rorra durante una sesión extraordinaria en la que recibió en sala a Sandra Pintos, referente del Consejo Consultivo Departamental Afro Indígena de Salto.

La ceremonia de premiación se desarrollará el 1° de agosto a las 19.00 en el Teatro Larrañaga. La iniciativa del decreto aprobado fue presentada al inicio de la sesión por la edila Carmen Ortiz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Género y representante de la Junta Departamental en el Consejo Consultivo Departamental Afro Indígena.

Al fundamentar el proyecto, Ortiz destacó la trayectoria de Amanda Rorra como una de las principales referentes del pueblo charrúa en Uruguay. Recordó que dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, promoviendo el reconocimiento de la identidad y la cultura charrúa, así como la recuperación de la memoria histórica y el fortalecimiento de las comunidades originarias.

La edila sostuvo que el compromiso de Rorra permitió visibilizar la permanencia del pueblo charrúa en la identidad nacional y afirmó que su legado continúa siendo un ejemplo de esfuerzo, dedicación y lucha por los derechos de los pueblos originarios.

Una página significativa para la igualdad y los derechos humanos

Al hacer uso de la palabra, Sandra Pintos expresó que la declaración representa “una página significativa en la promoción de la igualdad y los derechos humanos”. En representación del Consejo Consultivo Departamental Afro Indígena, señaló que la premiación trasciende un reconocimiento individual y constituye un homenaje “a una trayectoria de lucha permanente por la igualdad, la dignidad y el respeto de los derechos humanos”.

Pintos afirmó que Amanda Rorra “convirtió las dificultades y la discriminación en una lucha constante por una sociedad más justa” y que su voz “permitió representar a muchas personas que durante años permanecieron invisibilizadas”.

Durante su intervención, la referente recordó que la historia de las comunidades afrodescendientes e indígenas está marcada tanto por la resistencia y sus aportes al país como por el racismo, la exclusión y las desigualdades que aún persisten.

Sostuvo que “cada avance en materia de derechos fue fruto del compromiso de personas que decidieron enfrentar la injusticia”; afirmó que “el trabajo de Amanda Rorra demuestra que la igualdad no se alcanza únicamente mediante leyes, sino también a través de la educación, el respeto, el diálogo y acciones concretas”.

Asimismo, indicó que “el reconocimiento también homenajea a las mujeres afrodescendientes que, desde distintos puntos del Uruguay, trabajan diariamente por una sociedad más inclusiva, donde la diversidad sea un motivo de orgullo y no de discriminación”.

Invitación a participar de la premiación

En el tramo final de su exposición, Pintos invitó a autoridades, instituciones, organizaciones sociales y a la ciudadanía en general a participar de la vigésima edición de la premiación Amanda Rorra.

Señaló que “el encuentro reunirá a personas e instituciones comprometidas con la lucha contra el racismo, la discriminación y la promoción de la igualdad, constituyéndose en un espacio para reafirmar el compromiso colectivo con una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos”.

La declaración aprobada por unanimidad por la Junta Departamental respalda una actividad que en esta edición busca mantener vigente el legado de Amanda Rorra y fortalecer el reconocimiento de quienes trabajan por la igualdad, la diversidad y la defensa de los derechos humanos en Uruguay.