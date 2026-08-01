Con 14 años de demora, la Plaza de Deportes Nº 1 de Salto ya luce el nombre de José Leandro Andrade

Ceremonia de denominación de la plaza Deportes José Leandro Andrade, el 31 de julio en Salto.

En el Mes de la Afrodescendencia quedó formalizada la denominación de la Plaza de Deportes Nº 1 con el nombre de José Leandro Andrade, en cumplimiento de una ley vigente desde 2012.

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En el marco de las actividades del Mes de la Afrodescendencia, el Consejo Consultivo Departamental Afro Indígena de Salto concretó la colocación de la cartelería que identifica a la Plaza de Deportes Nº 1 con el nombre de José Leandro Andrade, cumpliendo finalmente con lo establecido por la Ley Nº 18.949, promulgada el 16 de agosto de 2012.

La jornada fue definida por los organizadores como “un acto de justicia y memoria”, ya que la disposición legal demoró 14 años en materializarse.

Además del cartel principal en el acceso al predio, se instaló una placa explicativa sobre la vida y el legado del histórico futbolista salteño.

La ceremonia contó con la participación del edil y exdirector de Cultura (2015-2020) Jorge de Souza, el representante de la Coordinadora Nacional Afrodescendiente, Orlando Rivero, y la directora de la Plaza de Deportes, Marcela Schelotto, culminando con una presentación de la comparsa El Legado Candombero.

Durante su intervención, De Souza sostuvo que la concreción de la denominación “representa una reparación histórica hacia una de las figuras más trascendentes del deporte uruguayo y mundial”.

Recordó que Andrade, conocido internacionalmente como la “Maravilla Negra”, fue uno de los primeros futbolistas afrodescendientes en alcanzar reconocimiento mundial, especialmente tras la gira olímpica de Uruguay por Europa, que lo llevó a obtener la medalla de oro en 1024 y 1928, culminando con el campeonato del mundo en 1930 en el Estadio Centenario de nuestro país.

El edil también señaló que, pese al prestigio deportivo alcanzado por Andrade, “la selección uruguaya fue objeto de comentarios racistas en la prensa europea de la época por contar con jugadores afrodescendientes”.

Asimismo, recordó que la iniciativa para designar la plaza con su nombre fue impulsada hace más de dos décadas desde la Junta Departamental y destacó que “el tiempo transcurrido para concretarla demuestra que aún persisten desafíos en materia de reconocimiento e inclusión”.

Por su parte, Rivero afirmó que “la colocación de la cartelería constituye un paso importante en las políticas de reconocimiento hacia la comunidad afrodescendiente”, aunque consideró que “todavía resta avanzar en materia de inclusión”.

Destacó que Andrade nació en Salto, cerca de La Cachimba, y lamentó que “una figura de semejante relevancia internacional haya fallecido en el abandono, pese a haber sido protagonista de tres Copas del Mundo y uno de los primeros deportistas negros con proyección global”.

Rivero sostuvo que “la historia de Andrade refleja también las dificultades que han enfrentado históricamente las personas afrodescendientes para acceder a oportunidades y alcanzar el reconocimiento que merecen”.

Un llamado a impulsar políticas de inclusión

El representante de la Coordinadora Nacional Afrodescendiente remarcó que “la organización trabaja desde hace años para generar mayor visibilidad de la comunidad y promover políticas públicas que favorezcan la igualdad de oportunidades”.

Recordó que, según los datos mencionados durante el acto, “aproximadamente 17 de cada 100 habitantes de Salto son afrodescendientes”, por lo que consideró imprescindible que “las autoridades departamentales profundicen las acciones orientadas a la inclusión”.

Finalmente, Rivero convocó a que “el reconocimiento a José Leandro Andrade trascienda el homenaje simbólico y sirva como impulso para desarrollar políticas permanentes que permitan descubrir y acompañar a nuevos talentos, fortaleciendo la integración social y el acceso a oportunidades para toda la comunidad afrodescendiente”.