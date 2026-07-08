Diez años de un espacio independiente que hizo de la cultura su razón de ser

El Centro Cultural Academias Previale celebra una década con actividades gratuitas y una apuesta sostenida por la cultura.

Lo que comenzó como una solución circunstancial para recibir a los participantes de un Encuentro de Acordeones terminó transformándose en uno de los espacios culturales independientes con mayor continuidad de Salto.

El Centro Cultural Academias Previale cumple diez años de actividad ininterrumpida y lo celebrará con dos propuestas musicales abiertas al público.

Su gestor, el profesor Silvio Previale, recordó a la diaria que la iniciativa surgió en julio de 2016, cuando organizaban una nueva edición del Encuentro de Acordeones. En ese momento, la antigua Casa de la Cultura, que había quedado sin uso, fue cedida de manera provisoria para recibir a los visitantes que llegaban a la ciudad.

La experiencia resultó tan positiva que, al finalizar el encuentro, el propietario del inmueble, Leonardo Vinci, le comentó que el edificio volvería a permanecer cerrado. Previale le pidió unos días para elaborar un proyecto y presentó una propuesta que derivó en un comodato y en el nacimiento del actual centro cultural.

Los primeros talleres estuvieron a cargo de Matías Pérez, en teatro, y de Iara Gómez, en danza. Lo que inicialmente imaginaron como una experiencia de pocos años terminó consolidándose como una referencia para artistas, docentes y gestores culturales. “Pensamos que iba a durar un par de años, pero el proyecto siguió creciendo y hoy estamos celebrando diez años de actividad”, expresó.

El centro cultural funciona en la histórica fonoplatea de Radio Cultural, “un espacio que conserva prácticamente intactas las condiciones acústicas con las que fue concebido hace más de siete décadas”.

Previale explicó que “el lugar fue diseñado en una época en la que un solo micrófono debía captar toda la interpretación artística”, razón por la cual “su arquitectura favorece una calidad sonora muy particular que continúa siendo apreciada por músicos y técnicos”.

Según señaló, “numerosos artistas eligen el espacio precisamente por esas características”, entre ellos el docente y músico salteño Charles Prates, quien ha hecho allí distintas grabaciones.

El año pasado la fonoplatea celebró sus 75 años de existencia, una trayectoria íntimamente ligada a la historia cultural del departamento y también a la de Radio Cultural, emisora que tuvo un papel destacado durante el plebiscito constitucional de 1980 y cuya contribución a la recuperación democrática fue recientemente reconocida. “De esos 75 años, durante los últimos diez hemos tenido el privilegio de colaborar para mantener vivo ese espacio”, afirmó.

Durante la charla con la diaria, Previale destacó que el centro cultural “ha logrado mantenerse gracias al trabajo colectivo y a un modelo de funcionamiento sin fines de lucro”.

Durante la semana “funcionan talleres independientes cuyos responsables utilizan el espacio y realizan un aporte destinado exclusivamente a cubrir los gastos de funcionamiento”.

El gestor explicó que nunca concibieron el centro cultural “como un emprendimiento comercial, sino como un lugar donde los artistas encontraran las condiciones necesarias para desarrollar sus propuestas” con buena iluminación, sonido adecuado, comodidad para el público y un ambiente cercano. Esa modalidad también permitió recibir espectáculos de diferentes características, desde conciertos hasta propuestas de stand-up que incluso llegaron a colmar la capacidad de la sala.

Previale entiende que la sustentabilidad del proyecto radica precisamente en esa flexibilidad y en la experiencia acumulada tras más de tres décadas de gestión cultural. “No llegué de casualidad al centro cultural. Cuando propuse este proyecto ya tenía muchos años trabajando en gestión cultural y conocía qué necesitaban los artistas para sentirse cómodos”, señaló.

Críticas a la política cultural departamental

Consultado sobre el acompañamiento institucional, Previale fue crítico con la actual estructura cultural de la Intendencia de Salto. Sostuvo que las actividades por el décimo aniversario no cuentan con el respaldo de la administración salteña.

En ese sentido, recordó que el programa de gobierno del actual intendente, Carlos Albisu, “contemplaba la recuperación de una dirección de Cultura con autonomía, iniciativa que finalmente no se concretó”.

Afirmó que “el área de Cultura quedó subordinada a la Secretaría General” y cuestionó además “la escasa difusión oficial de las actividades organizadas por el centro cultural”.

Pese a ello, aseguró que “durante todos estos años el proyecto se ha manejado de forma independiente” y que únicamente ha recurrido al apoyo municipal para aspectos puntuales, como solicitudes de corte de tránsito durante el Encuentro de Acordeones.

Los festejos por los diez años comenzarán este viernes 10 de julio a las 20.00 con la presentación del dúo integrado por Alberto Bargas y Eduardo Ilardía, músicos vinculados a la Intendencia de Paysandú, quienes ofrecerán un homenaje a Aníbal Sampayo.

Se trata de un espectáculo que ya fue presentado en el teatro Florencio Sánchez de Paysandú junto al coro municipal y que ahora llegará por primera vez a Salto en formato de dúo.

La segunda celebración tendrá lugar el próximo 18 de Julio con un concierto protagonizado por Acordeones del Uruguay y artistas invitados, entre ellos, Mayra Cánepa, habitual participante de las actividades del centro cultural.

Ambos espectáculos serán con entrada gratuita, aunque debido a la capacidad limitada de la sala será necesario retirar previamente las invitaciones en Himalaya 24 o BJ 24.

Para Previale, “el objetivo sigue siendo el mismo que inspiró el proyecto hace una década, ofrecer un espacio íntimo, de cercanía entre artistas y público, donde la cultura encuentre un lugar para desarrollarse con independencia y continuidad”, concluyó.