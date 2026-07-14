Presentaron el primer texto ordenado y actualizado del nomenclátor de Salto para preservar la memoria del departamento

La Junta Departamental presentó una obra de Fernando Menoni Sosa que reúne y actualiza la historia del nomenclátor salteño con fines educativos.

La Junta Departamental de Salto fue escenario este lunes de la presentación oficial del libro Texto Ordenado y Actualizado del Nomenclátor de Salto, una obra elaborada por el director administrativo de la corporación, Fernando Menoni, que reúne, sistematiza y actualiza toda la normativa vinculada a la denominación de calles, plazas, parques y otros espacios públicos del departamento.

El acto contó con la participación del presidente de la Junta Departamental, Enzo Molina; el secretario general, Pablo Perna; la asesora jurídica, Cecilia Eguiluz; además del propio autor, que estuvo acompañado por su familia, compañeros de trabajo, ediles y amistades que se acercaron para acompañarlo.

La publicación busca convertirse en una herramienta de consulta para estudiantes, docentes, investigadores y ciudadanos interesados en conocer la historia que se esconde detrás de cada nombre que integra el nomenclátor departamental.

Al abrir la parte oratoria, Molina destacó el esfuerzo realizado durante más de dos años para concretar una obra que calificó como un valioso material de consulta.

El presidente del Legislativo recordó que “detrás del libro existe un minucioso trabajo de recopilación, estudio y análisis de la normativa aprobada por la Comisión de Nomenclatura”, un ámbito que, según señaló, “se ha caracterizado históricamente por alcanzar acuerdos unánimes para designar los nombres de calles y espacios públicos”.

Molina sostuvo que cada rincón de la ciudad refleja parte de la identidad de Salto y que las denominaciones de calles, plazas y avenidas representan hechos, personajes y acontecimientos que forman parte de la memoria colectiva del departamento. “Todo eso es la ciudad de Salto, porque la ciudad somos todos nosotros, son sus esquinas, sus plazas, sus calles y sus rincones, y todo eso tiene historia”, expresó.

Asimismo, resaltó especialmente la iniciativa de distribuir gratuitamente el libro en los centros educativos del departamento, de modo que pase a integrar las bibliotecas de escuelas, liceos y otras instituciones de enseñanza.

El jerarca aprovechó además la instancia para reconocer públicamente la labor de Fernando Menoni como funcionario de la Junta Departamental, destacando su compromiso y dedicación durante su gestión al frente de la Presidencia del organismo, la que culminará este miércoles.

Una obra basada en documentos y archivos históricos

Al hacer uso de la palabra, Fernando Menoni agradeció el respaldo institucional recibido y explicó que el libro “es el resultado de numerosas horas de investigación sobre la historia del departamento y del propio nomenclátor salteño”.

El autor señaló que “la finalidad principal de la publicación es actualizar el nomenclátor vigente, ordenar la información existente y verificar la correspondencia entre las actuales denominaciones y los actos administrativos que les dieron origen”.

Para ello consultó una amplia variedad de fuentes académicas y documentales, además del archivo de la Junta Departamental, resoluciones, decretos, versiones taquigráficas, normas aprobadas por la Junta de Vecinos durante la dictadura cívico-militar, artículos periodísticos y diversos recursos disponibles en plataformas digitales.

Menoni explicó que el contenido fue organizado por capítulos temáticos para facilitar la lectura y la búsqueda de información. La publicación reúne, entre otros apartados, los nomenclátores correspondientes a barrios como Artigas, Uruguay, Nuevo Uruguay, La Tablada, Arenitas Blancas, Villa Maguey, Corralito y Nueva Hespérides.

También incorpora capítulos dedicados a las piscinas departamentales, cuyos nombres fueron aprobados durante la pasada legislatura, además de monumentos, plazas y parques de la ciudad. El trabajo incluye igualmente el nomenclátor de localidades del interior del departamento como Pueblo Belén, Villa Constitución, Colonia Lavalleja, Colonia 18 de Julio y Termas del Arapey.

Durante su intervención, Menoni reflexionó sobre el verdadero significado del nomenclátor, señalando que “no se limita a identificar espacios públicos”. A su entender, “cada nombre representa una historia y un reconocimiento otorgado por la Junta Departamental a personas que realizaron aportes significativos al desarrollo de Salto en ámbitos como el deporte, la cultura, la educación, la investigación o la actividad social”.

Conocer esas trayectorias, afirmó, “permite comprender mejor el pasado del departamento y valorar a quienes contribuyeron a construir la realidad que hoy disfrutan los salteños”.

El autor agradeció especialmente el respaldo de la Mesa de la Junta Departamental, de la Comisión de Nomenclatura y de todas las personas que colaboraron durante el proceso de elaboración del libro. Subrayó que “la publicación constituye una apuesta institucional por fortalecer el conocimiento, la educación y la preservación de la identidad departamental”.

En ese sentido, destacó la decisión de entregar ejemplares de forma gratuita a instituciones educativas públicas y privadas, así como a bibliotecas del departamento, “con el propósito de poner esta información al alcance de estudiantes, docentes y del público en general”.

Finalmente, Menoni reconoció el aporte de quienes colaboraron con sugerencias y revisiones, entre ellos Gonzalo Rodríguez y Leonardo Pepe Vinci, además del diseñador Emmanuel Bourdín y del equipo de Tipografía Norte, responsables de la edición e impresión de la obra.

El cierre estuvo dedicado a su familia, a la que agradeció por el acompañamiento permanente durante los años de trabajo que demandó una publicación “destinada a preservar la memoria histórica del departamento a través de los nombres que identifican sus calles y espacios públicos”, concluyó.