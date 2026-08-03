Región Cinema impulsa en Salto un laboratorio para formar actores y realizadores con enfoque profesional en cine

Con apoyo de la ACAU, UTU y la Mesa Audiovisual Salto, Región Cinema realizará un laboratorio intensivo del 22 al 24 de agosto para acercar la formación audiovisual profesional al norte del país.

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Región Cinema, productora dedicada a la realización de largometrajes de ficción, documentales y coproducciones internacionales, desembarcará en Salto con un laboratorio intensivo de actuación y cine. La iniciativa busca acercar herramientas profesionales a actores, realizadores y personas interesadas en el audiovisual, apostando a fortalecer el desarrollo de la industria fuera de Montevideo.

El director de la productora, Juan Manuel Solé, explicó a la diaria que la experiencia surgió luego del rodaje de una película en Rivera, donde detectaron “un fuerte interés por parte de jóvenes y artistas del norte del país en vincularse con el cine”.

La elección de Salto responde tanto al vínculo personal de Solé con el departamento como al trabajo que viene desarrollando la Mesa Audiovisual Salto en la promoción del sector. El proyecto cuenta además con el respaldo de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) y de la UTU.

Para el director, resulta fundamental “generar oportunidades de formación en el interior, donde históricamente han existido menos instancias de capacitación profesional que en la capital”.

El laboratorio estará enfocado “en el trabajo práctico frente a cámara y en el funcionamiento real de la industria audiovisual uruguaya”. Según Solé, “el objetivo es reducir la distancia entre quienes desean ingresar al sector y el ejercicio profesional del cine”.

La propuesta “está dirigida tanto a actores como a personas interesadas en dirección, realización y otras áreas del audiovisual, con énfasis en comprender cómo funciona el mercado nacional y cuáles son las herramientas necesarias para desarrollarse profesionalmente”.

Solé destacó que “el cine uruguayo ha experimentado un crecimiento sostenido gracias a políticas públicas de apoyo al sector”, especialmente desde la creación del Programa Uruguay Audiovisual (PUA) en 2019, que “permitió fortalecer tanto las producciones nacionales como la llegada de proyectos internacionales”.

No obstante, consideró que “aún persiste una fuerte concentración de la actividad en Montevideo” y sostuvo que “el desafío pasa por impulsar producciones locales en departamentos como Salto, Rivera, Artigas y Tacuarembó”.

Preparar al departamento para atraer grandes producciones

Consultado por la diaria sobre la posibilidad de captar proyectos de plataformas internacionales como Netflix, Solé afirmó que “es un objetivo alcanzable”, pero advirtió que “requiere un proceso de desarrollo local”.

Señaló que “resulta imprescindible contar con oficinas de locaciones, servicios especializados como transporte y catering para rodajes, equipos técnicos capacitados y actores con formación específica para cine”. En ese sentido, sostuvo que “fortalecer la producción nacional es el camino para atraer inversiones audiovisuales de mayor escala”.

El laboratorio se desarrollará los días 22, 23 y 24 de agosto en Salto. Habrá 16 cupos para participantes activos, además de dos becas completas, una otorgada por Región Cinema y otra por la Mesa Audiovisual Salto, y cinco cupos para oyentes.

Las personas interesadas deberán enviar un correo a [email protected], acompañando la inscripción con un video de presentación, instancia que “simula el primer paso de un casting profesional”.

Solé recomendó inscribirse con anticipación, ya que en la experiencia realizada en Rivera “los cupos se completaron antes del cierre de las inscripciones y varios interesados quedaron sin lugar, los que nos abre las puertas a que volvamos a hacer un nuevo laboratorio allá”, confió.

El director invitó “a todas las personas con interés en la actuación para cine o en el mundo audiovisual a participar de la propuesta”, remarcando que “la actuación cinematográfica posee características diferentes a la formación teatral” y que “el laboratorio pretende convertirse en una puerta de entrada concreta a la industria audiovisual uruguaya”, concluyó.