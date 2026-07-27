Cenur e INAE impulsan Tocó Teatro con el objetivo de acercar las artes escénicas a la comunidad universitaria

La iniciativa financiará funciones y distribuirá entradas sin costo para promover el acceso de la comunidad universitaria a la producción escénica salteña.

En la Sala de Consejo del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte se presentó oficialmente Tocó Teatro, una iniciativa impulsada de forma conjunta por el Cenur y el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) del Ministerio de Educación y Cultura, que busca acercar la producción teatral salteña a la comunidad universitaria mediante el acceso gratuito a funciones durante el segundo semestre.

En ese marco, la diaria conversó con el referente territorial del INAE, Daniel Jorysz, quien explicó que la propuesta nació a partir de una realidad particular que tiene Salto: la importante presencia de estudiantes universitarios provenientes de distintos departamentos del país y, al mismo tiempo, una escena teatral local consolidada, con una amplia respuesta del público.

“En Salto hay una población universitaria muy importante y también una cantidad significativa de personas que asisten al teatro. A eso se suma el trabajo sostenido de cuatro grupos con una trayectoria reconocida: Sin Tapujos, La Galera, Kalkañal y Le Varieté. A partir de esa combinación surgió la posibilidad de generar una actividad que vinculara esos dos mundos”, señaló.

Jorysz destacó especialmente que el proyecto fue impulsado desde el propio territorio. “Lo importante es que la propuesta, la iniciativa y el interés surgieron en Salto. Desde el INAE entendimos que era una muy buena oportunidad para acompañarla y generar un puente entre la producción teatral local y el público universitario”, sostuvo.

El programa prevé que estudiantes del Cenur puedan acceder gratuitamente a funciones de los cuatro elencos participantes entre los meses de agosto y noviembre. Para hacerlo posible, el Cenur y el INAE realizarán un aporte económico conjunto que permitirá financiar una serie de presentaciones.

Según explicó Jorysz, el mecanismo es sencillo. “Se trata, en definitiva, de una especie de compra de funciones y de un cupo de entradas. Después se instrumentará la forma de hacer llegar esa información a los estudiantes y a la comunidad universitaria para que sepan que tienen entradas gratuitas disponibles para asistir a los espectáculos”, indicó.

Además del beneficio para quienes estudian en la sede universitaria, el referente del INAE consideró que la iniciativa también representa un respaldo para los grupos de teatro independientes, al asegurar público para las funciones y fortalecer el vínculo entre la actividad cultural y la vida universitaria.

“Es una manera de acercar más personas al teatro. Ganan los actores, porque sus obras llegan a nuevos públicos, y gana también la comunidad universitaria, que puede acceder a espectáculos de calidad sin que el costo sea una barrera”, expresó.

Jorysz también valoró el trabajo de articulación que permitió concretar la propuesta. Recordó que hubo una persona encargada de generar el vínculo entre el Cenur y los cuatro elencos participantes, una coordinación que resultó clave para transformar la idea en un proyecto concreto.

A su entender, Tocó Teatro contribuirá a responder a una demanda que desde hace tiempo manifestaban estudiantes interesados en participar en la oferta cultural de la ciudad. “Creemos que es una iniciativa que ayuda a cubrir una necesidad que existía y que, además, fortalece el vínculo entre la universidad y la actividad artística local”, concluyó.