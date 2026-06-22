Teatro y conciencia de clase en una propuesta cultural que se propone desde el PIT-CNT de Salto

La central sindical invita a una función gratuita que aborda explotación laboral, derechos y dignidad desde el arte.

El Plenario Departamental del PIT-CNT Salto invita a trabajadores y público en general a participar de la presentación de la obra teatral “La empresa perdona”, una propuesta artística que busca generar reflexión sobre las relaciones laborales, la dignidad humana y la defensa de los derechos de quienes viven de su trabajo.

La función se realizará este jueves en el Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte a las 19 horas con entrada libre y gratuita. La puesta está dirigida por Stella Rovella e interpretada por María José Pedraja y Jorge del Valle.

La obra aborda situaciones de abuso, desigualdad y resistencia frente a las estructuras de poder, a través de una historia profundamente humana que conecta con experiencias cotidianas de miles de trabajadores.

En diálogo con la diaria, la presidenta del PIT-CNT Salto, Marcela da Col, explicó que la iniciativa surgió a partir de una propuesta de la Comisión de Cultura de la central sindical. “Nos convocaron desde Montevideo porque el PIT-CNT tiene una Comisión de Cultura integrada por compañeras y compañeros que son artistas y trabajadores del sector cultural. Ellos decidieron contribuir al movimiento sindical desde el arte y para eso desarrollan obras que tienen que ver con las relaciones laborales y con las problemáticas que atraviesan hoy a los trabajadores”, señaló.

La dirigente explicó que “la obra pone el foco en una situación extrema protagonizada por una trabajadora que, desbordada por múltiples presiones, termina rompiendo una maquinaria en su lugar de trabajo”. Ese hecho desencadena una serie de interrogantes que permiten analizar aspectos sociales, culturales, emocionales y políticos.

“Cuando alguien observa la situación desde afuera puede sorprenderse por ese acto de violencia, pero detrás existe un trasfondo muy profundo. Hay una historia de desgaste, de presión, de pérdida de derechos y de una realidad que muchas veces no se ve”, sostuvo.

Da Col destacó además que la obra constituye una adaptación contemporánea del texto original del dramaturgo Roberto Santana, conocido como “La empresa perdona un momento de locura”. La nueva versión incorpora una perspectiva actualizada y una mirada de género que resignifica la historia.

“En esta adaptación el personaje principal es una mujer. Eso introduce temas muy presentes en la actualidad, como la sobrecarga de responsabilidades, el peso de sostener el hogar, la crianza, el trabajo remunerado y las exigencias sociales. Es una mujer que llega a una situación límite porque está desbordada por las circunstancias de la vida cotidiana”, explicó.

Para el PIT-CNT, la presentación de la obra trasciende el plano artístico y se convierte en una herramienta de reflexión social. Da Col considera que el arte cumple un papel fundamental para visibilizar problemáticas que muchas veces permanecen ocultas detrás de la rutina diaria.

“Estamos convencidos de que la cultura y quienes hacen arte reflejan el momento histórico que viven y también lo denuncian. Muchas veces son esas voces las que nos ayudan a pensar y a comprender situaciones que atravesamos todos los días”, afirmó.

La dirigente entiende que la intensidad del ritmo de vida actual dificulta que las personas puedan detenerse a analizar las causas profundas de sus problemas. “Trabajamos muchas horas, llegamos a casa y tenemos que seguir resolviendo otras cuestiones. En esa vorágine cuesta entender por qué suceden determinadas cosas. Lo que hace la obra es sacar esas situaciones del ámbito privado y colocarlas sobre un escenario para que podamos observarlas con otra perspectiva”, indicó.

Según explicó, la intención es que el público pueda reconocerse en los conflictos que atraviesa el personaje y, a partir de esa identificación, generar una mirada crítica sobre la realidad. “La propuesta es que podamos ver qué nos está pasando, comprender mejor esas situaciones y pensar qué acciones se pueden emprender para transformarlas. Muchas veces somos capaces de encontrar soluciones para los problemas ajenos, pero nos cuesta reflexionar sobre nuestra propia realidad”, agregó.

Consultada por la diaria sobre si la actividad forma parte de una batalla cultural destinada a fortalecer la conciencia de clase de los trabajadores, Da Col respondió afirmativamente. “Sin duda. Los trabajadores tenemos conciencia de nuestra clase, aunque muchas veces no sabemos cómo expresarla o cómo comprenderla en toda su dimensión”, sostuvo.

La presidenta del PIT-CNT Salto señaló que en las reuniones sindicales es frecuente observar cómo delegados de distintos sectores comparten experiencias diversas, pero coinciden en sentimientos comunes de solidaridad y preocupación por las condiciones laborales. “Lo que a veces nos falta es entender con claridad cuáles son las causas que generan esas situaciones y cuáles son las herramientas que necesitamos para cambiarlas. Ahí está el desafío”, expresó.

A su entender, es necesario transformar las experiencias concretas en reflexión colectiva para poder proyectar soluciones. “Sentimos muchas cosas, vivimos determinadas realidades, pero cuesta pasar de lo concreto al plano de las ideas. Tenemos que poder verbalizar lo que nos sucede, comprenderlo y proyectar caminos de transformación”, afirmó.

Una invitación abierta a toda la comunidad

Desde la organización remarcan que la actividad está dirigida no solamente a trabajadores sindicalizados sino también a familias, vecinos y cualquier persona interesada en participar de una propuesta cultural con fuerte contenido social. “La invitación es abierta para toda la comunidad”, señaló Da Col.

Con entrada gratuita y una temática que combina cultura, derechos laborales y reflexión social, “La empresa perdona” se presenta como una propuesta que busca generar debate y fortalecer la conciencia colectiva a través del teatro.