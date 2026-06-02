Exobreros de Salto Grande procuran abrir una instancia de diálogo con Orsi

La presencia del presidente Yamandú Orsi en la inauguración de la Central Hortícola del Norte volvió a poner en escena uno de los reclamos históricos más prolongados de Salto. Un grupo de exobreros de la represa de Salto Grande se manifestó pacíficamente durante la actividad con el objetivo de entregar una carta al mandatario e iniciar una instancia de diálogo sobre una reivindicación que lleva más de 40 años sin resolverse.

Los extrabajadores integran un colectivo que desde hace décadas reclama el pago de indemnizaciones y liquidaciones que, según sostienen, nunca recibieron al finalizar la construcción de la represa binacional. Mientras los obreros argentinos fueron compensados en su momento, los uruguayos quedaron excluidos de esos beneficios, situación que consideran una deuda histórica del Estado.

Mario de los Santos, representante del Movimiento de Exobreros de Salto Grande, explicó a la diaria que la movilización se desarrolló en el marco de una actividad relevante para el departamento y aprovechando la visita presidencial.

Tras constatar que una minuta presentada durante la legislatura anterior había quedado archivada al cumplirse tres años sin avances, el movimiento decidió retomar las gestiones parlamentarias.

El 11 de marzo una delegación compareció ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde expuso nuevamente su situación. Según De los Santos, en esa instancia recibieron respaldo de legisladores de distintos partidos políticos. Destacó especialmente la participación de los diputados salteños Pablo Constenla y Horacio de Brum, así como el apoyo expresado por representantes del Frente Amplio.

También señaló que el diputado Álvaro Lima manifestó su disposición a acompañar el reclamo y explorar alternativas para incorporar una eventual reparación económica dentro de futuras partidas presupuestales. “Lo importante es que vemos apoyo político. Ahora necesitamos que ese respaldo se traduzca en acciones concretas”, afirmó.

Uno de los objetivos de la movilización en la Central Hortícola era entregar personalmente una carta a Yamandú Orsi. Sin embargo, el encuentro no se concretó. De acuerdo con el relato de De los Santos, el protocolo presidencial se acercó inicialmente al grupo para conocer sus intenciones. Más tarde, una secretaria de Presidencia se presentó para recibir la nota en representación del mandatario. Los exobreros optaron por no entregarla.

“Respetamos totalmente el procedimiento, pero queríamos entregarla personalmente. La carta era simbólica; no iba a resolver 40 años de lucha. Lo que buscábamos era iniciar un diálogo con el presidente”, explicó.

El dirigente recordó que durante el gobierno anterior mantuvieron contactos directos con el entonces presidente Luis Lacalle Pou, quien los recibió en varias oportunidades tanto en Montevideo como en Salto. “No perdimos una batalla por no entregar una carta. Lo que entendimos es que tendremos que trabajar más para llegar al presidente”, sostuvo.

Para los exobreros, el reclamo trasciende cualquier administración de gobierno. De los Santos enfatizó que continuarán visibilizando la situación independientemente del signo político que ocupe el Poder Ejecutivo.

Recordó que la represa de Salto Grande constituye una de las obras de infraestructura más importantes del país y que quienes participaron en su construcción merecen una compensación. “Los cimientos que hicieron los exobreros siguen en pie. Se habla de los millones de dólares que genera Salto Grande y de las inversiones que vendrán para modernizarla. Sin embargo, quienes la construyeron nunca recibieron lo que les correspondía”, afirmó.

A su entender, el Parlamento tiene hoy la posibilidad de impulsar una reparación similar a otras aprobadas en distintos momentos para colectivos afectados por situaciones históricas particulares.

La aspiración del movimiento es que una nueva minuta parlamentaria obtenga respaldo mayoritario y sirva como base para solicitar formalmente al Poder Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que contemple una compensación económica para los trabajadores sobrevivientes y las viudas de quienes ya fallecieron.

“Si tenemos que ir al Parlamento cuando se vote la minuta, iremos. Si nos convocan a Torre Ejecutiva, también iremos. Lo importante es no dejar apagar esta lucha”, expresó De los Santos.

Hijo de exobrero

A pesar de los años transcurridos y de las promesas incumplidas, el movimiento asegura que no abandonará el reclamo. Para De los Santos, la perseverancia es una obligación moral hacia quienes participaron en la construcción de la represa y ya no están. “Es una causa justa y las causas justas se pelean hasta el final. Mientras quede un exobrero de pie, vamos a seguir luchando”, afirmó.

El dirigente recordó que muchos trabajadores fallecieron durante la construcción de la obra y otros murieron esperando una solución que nunca llegó. Por ellos, aseguró, la reivindicación seguirá vigente.

“Yo me comprometí con ellos como hijo de un exobrero. Cambie o siga el gobierno, vamos a seguir insistiendo hasta que exista una reparación para quienes construyeron una de las obras más importantes de la historia de Uruguay”, concluyó.