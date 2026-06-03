Vecinos de Salto rechazan la instalación de una antena de Antel junto a una escuela rural

La comunidad de la colonia El Chircal solicita estudios e información técnica sobre el proyecto y plantea la posibilidad de reubicar la estructura.

Vecinos y padres de alumnos de la escuela rural 93 de la colonia El Chircal, ubicada en el kilómetro 480 de la ruta 3, en el departamento de Salto, manifestaron su preocupación y rechazo ante la instalación de un mástil de telecomunicaciones de 40 metros de altura por parte de Antel dentro del predio del centro educativo.

La estructura, destinada a sostener antenas de transmisión y recepción de señales de telefonía móvil, forma parte de la infraestructura que la empresa estatal utiliza para ampliar y mejorar la cobertura de sus servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, la noticia generó inquietud entre los habitantes de la zona, quienes aseguran que la decisión se tomó sin consultar a la comunidad.

Según explicó a la diaria la vecina Anabel Cechini, los residentes tomaron conocimiento del proyecto por intermedio de una docente de la escuela. “No hubo una comunicación directa con los vecinos. Entendemos que la decisión surge de un acuerdo existente entre la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] y Antel que permite instalar torres y radiobases en predios de escuelas rurales”, señaló.

La información motivó una serie de reuniones entre familias, vecinos y referentes locales, quienes comenzaron a analizar las posibles implicancias de la instalación. La principal preocupación está vinculada a los efectos que la exposición prolongada a las emisiones de este tipo de infraestructura podría tener sobre la salud de los niños y de quienes viven en las inmediaciones.

En un comunicado difundido públicamente, padres y vecinos expresaron su inquietud por la cercanía de la futura estructura con los espacios donde los alumnos desarrollan sus actividades diarias. El documento señala que los niños permanecen aproximadamente seis horas por jornada en el establecimiento educativo y que es necesario contar con información científica clara y accesible sobre las eventuales consecuencias para la salud.

Además de los aspectos sanitarios, los habitantes de la colonia plantean preocupaciones relacionadas con la seguridad. Sostienen que se trata de una zona expuesta a fenómenos climáticos severos y entienden que la presencia de una estructura de gran porte dentro del predio escolar podría representar riesgos adicionales.

También remarcan que el terreno de la escuela cuenta con un espacio limitado, utilizado para actividades recreativas y deportivas de los alumnos, por lo que consideran que la instalación del mástil resulta incompatible con el entorno de protección y desarrollo que debe garantizar un centro educativo.

“Nosotros no estamos en contra de la tecnología ni del avance de las comunicaciones”, aclaró Cechini. “Lo que pedimos es información. Queremos conocer si existen riesgos reales para la salud y, en caso de que no los haya, que se nos explique con fundamentos. Y si existe la posibilidad de ubicar la antena en otro lugar de la colonia, creemos que sería una alternativa razonable”.

Los vecinos destacan que la escuela se encuentra rodeada de viviendas familiares y que el impacto de la instalación no se limitaría únicamente a la comunidad educativa. Por ese motivo, entienden que la discusión debe involucrar a todos los habitantes de la zona y contar con la participación de especialistas que puedan aportar evidencia técnica y científica.

En busca de respuestas, los pobladores ya mantuvieron reuniones con representantes políticos del departamento, entre ellos ediles y diputados, a quienes trasladaron sus inquietudes. La próxima etapa será procurar encuentros con médicos, técnicos y expertos en telecomunicaciones para obtener información precisa sobre el funcionamiento de estas instalaciones y sus posibles efectos en las personas que viven o desarrollan actividades en sus cercanías.

Mientras tanto, la comunidad de la colonia El Chircal insiste en que su reclamo no apunta a impedir el desarrollo de las telecomunicaciones, sino a garantizar que cualquier decisión que involucre espacios educativos sea adoptada con transparencia, participación ciudadana y la información necesaria para despejar dudas sobre la salud y la seguridad de quienes habitan la zona.