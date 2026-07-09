Cecoed de Salto ajusta su planificación ante el riesgo de un evento climático de magnitud excepcional

El comité departamental comenzó a coordinar medidas preventivas y toma como referencia la inundación de 2017 ante los pronósticos que anticipan un posible impacto de El Niño entre setiembre y marzo.

Ante los pronósticos que advierten sobre fenómenos climáticos de magnitud excepcional para los departamentos de Artigas, Salto, Rivera y Rocha, el responsable del Centro Coordinador de Emergencia Departamentale (Cecoed) de Salto, Aquiles Mainardi, sostuvo que existe preocupación por la evolución de los informes meteorológicos y que las instituciones ya comenzaron a coordinar acciones preventivas.

En diálogo con la diaria, Mainardi señaló que, a medida que los anuncios se vuelven más frecuentes y comienzan a registrarse eventos extremos en otros países de la región, aumenta la preocupación sobre el posible impacto en Uruguay. “Cuando los anuncios empiezan a ser cada vez más frecuentes y se empiezan a ver imágenes de otros lugares, las expectativas aumentan”, afirmó.

Explicó que los primeros avisos sobre el ingreso del fenómeno de El Niño al país comenzaron a recibirse en mayo.

Debido a que este evento climático se caracteriza por un aumento significativo de las precipitaciones, desde el Cecoed de Salto se iniciaron consultas con el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), que a su vez recabó información del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

A nivel departamental también se mantiene un intercambio permanente con las áreas de Hidrología y Meteorología de Salto Grande para seguir la evolución de los pronósticos.

Según la información que manejan las autoridades, existen altas probabilidades de que El Niño se instale durante la próxima primavera. “La información que nosotros manejamos es que este fenómeno tiene altas probabilidades de hacerse efectivo y estaría haciendo su ingreso a partir de setiembre y se extendería hasta marzo inclusive. En ese período se registraría el mayor impacto para esta zona del país”, indicó Mainardi.

Mientras los pronósticos continúan bajo seguimiento, el Cecoed de Salto trabaja en dos frentes para reducir el impacto de un eventual episodio de lluvias intensas. Por un lado, se realizan tareas de limpieza y mantenimiento en los cauces de los arroyos que atraviesan la ciudad, y por otro se ajustan los protocolos de respuesta ante una posible crecida del río Uruguay.

“Hay que recordar que la ciudad de Salto está atravesada por dos arroyos, Ceibal y Sauzal. En ese sentido se están llevando adelante tareas de limpieza en los cauces y en su entorno”, explicó Mainardi.

El coordinador agregó que, paralelamente, el comité afina la planificación para responder a una eventual inundación provocada por el aumento del caudal del río Uruguay. “También estamos trabajando en todo lo relacionado con la respuesta del Cecoed ante una eventual crecida del río Uruguay, porque algunos pronósticos señalan que podría tratarse de una inundación histórica”, sostuvo.

Ante ese escenario, el gobierno departamental comenzó a coordinar reuniones internas para definir cómo reorganizará sus recursos en caso de que los pronósticos se materialicen. Según explicó Mainardi, una emergencia de esa magnitud obligaría a que varias dependencias de la Intendencia reorienten parte de su trabajo para atender las tareas vinculadas a la respuesta y asistencia a la población.

“Si estos pronósticos se confirman, habrá servicios de la Intendencia que necesariamente se verán afectados porque la prioridad pasará a ser la emergencia”, señaló. En ese marco, indicó que cada área trabaja en la elaboración de planes específicos para definir responsabilidades y asegurar una participación activa tanto en el plano operativo como en la coordinación de las acciones.

Definir el centro de evacuación

El coordinador adelantó además que la próxima semana el Cecoed mantendrá una nueva reunión de trabajo en la que comenzará a delinearse un plan de acción departamental. El objetivo, explicó, es anticiparse al posible escenario climático y llegar con la mayor preparación posible para responder de forma coordinada si finalmente se concretan los anuncios meteorológicos.

Como referencia para la planificación, el Cecoed comenzó a trabajar sobre los datos de la inundación de 2017, uno de los episodios más severos registrados en Salto en las últimas décadas. Mainardi recordó que en aquella oportunidad hubo más de mil personas evacuadas, un antecedente que hoy sirve para dimensionar la respuesta que podría requerirse si los pronósticos actuales se concretan.

Entre las medidas que ya se analizan figura la definición de un centro de evacuación y toda la logística asociada a su funcionamiento. “Hay que pensar en las camas, la alimentación, los productos de higiene y limpieza, la vigilancia y en cómo garantizar que los estudiantes que deban ser evacuados puedan continuar asistiendo a los centros educativos”, explicó.

La planificación también contempla aspectos vinculados a la seguridad. Además de preservar el orden dentro de los centros de evacuación, el Cecoed evalúa mecanismos para reforzar la vigilancia en los barrios afectados y evitar robos en las viviendas que queden desocupadas durante la emergencia. A eso se suma la organización del traslado de las personas que eventualmente deban abandonar sus hogares.

Mainardi insistió en que el objetivo de estas acciones no es generar alarma, sino anticiparse a un escenario que, según la información disponible, presenta una alta probabilidad de ocurrencia. “No se trata de un mensaje alarmista. La idea no es generar una alarma desmedida en la población, pero si hoy contamos con datos que indican altas probabilidades de un evento climático de esta naturaleza y de magnitud excepcional, tenemos la obligación de comunicarlo para que la población esté informada y pueda comenzar a tomar algunas precauciones”, afirmó.