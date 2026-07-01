La cooperativa de pescadores artesanales de Salto gestiona apoyos para desarrollar una planta de procesamiento

La iniciativa apunta a incorporar valor agregado a la producción, acceder a compras públicas y ampliar los canales de comercialización de la pesca artesanal, además de ejecutar otros proyectos.

En la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en Salto se realizó una reunión entre integrantes de la Cooperativa de Pescadores Artesanales (Copear), representantes de la Central Hortícola del Norte y el equipo territorial de la cartera.

Durante el encuentro se analizaron alternativas para promover el agregado de valor a los productos de la pesca artesanal y fortalecer los circuitos cortos de comercialización. También se abordaron las posibilidades de acceso a mecanismos de compras públicas como herramienta para ampliar los canales de venta de la producción local.

Entrevistado por la diaria, el presidente de Copear, Ismael Sequeira, explicó que la reunión se enmarcó en la búsqueda de mecanismos de financiamiento para concretar los proyectos que la cooperativa prevé desarrollar en el predio del Parque del Lago, ubicado a 14 kilómetros al norte de la ciudad de Salto, sobre la costa del embalse de la represa de Salto Grande.

Según señaló, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, dispone de líneas de crédito que podrían ajustarse a las necesidades de la cooperativa. Por ese motivo, fueron convocados al encuentro, con el objetivo de conocer las características de esos instrumentos de financiamiento y evaluar si pueden acceder a ellos.

Sequeira agregó que, paralelamente, la cooperativa mantiene reuniones con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), por lo que consideró importante participar de la instancia organizada por el MGAP para informarse sobre los distintos programas que ofrece la cartera y determinar si alguno de ellos puede contribuir a financiar los proyectos previstos.

Sequeira indicó que en la reunión también participaron representantes de la Central Hortícola del Norte (CHN), quienes plantearon la posibilidad de que la cooperativa comercialice sus productos en los puestos de venta de la central. No obstante, señaló que esa propuesta será analizada en una próxima instancia.

El presidente de Copear adelantó que el miércoles 8 de julio visitará Salto el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, quien brindará información de primera mano sobre las líneas de financiamiento disponibles.

En esa instancia, la cooperativa espera conocer con mayor detalle los requisitos de acceso y evaluar la posibilidad de postularse a alguno de esos créditos.

Sequeira explicó que el principal objetivo de la cooperativa es concretar los proyectos previstos para el predio del Parque del Lago una vez que obtenga las habilitaciones necesarias para procesar pescado. La intención es incorporar valor agregado a la producción, comercializar directamente al consumidor y reducir la participación de intermediarios.

Además, contar con una planta habilitada permitiría a la cooperativa presentarse a llamados del sistema de compras públicas, tanto del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) como de otros organismos estatales. En ese sentido, señaló que uno de los principales desafíos es acceder a financiamiento para construir una pequeña planta de procesamiento de pescado.

El presidente de Copear indicó que la cooperativa también impulsa un proyecto de acuicultura orientado al cultivo de tarariras, que requerirá la construcción de tajamares y demandará un proceso de ejecución más prolongado.

A su vez, entre las iniciativas previstas figura un proyecto de ecoturismo con fines sociales y educativos en el Parque del Lago. La propuesta contempla recorridos guiados por la zona, actividades de avistamiento de aves y reconocimiento de la flora nativa, con el objetivo de acercar a niños y adolescentes al conocimiento de la pesca artesanal y del ecosistema local, en una modalidad que, según Sequeira, ya se desarrolla en distintos puntos del país.