Salto será sede de un taller de gestación vacuna con especialistas de referencia en el marco de los 125 años de la Agropecuaria

La Asociación Agropecuaria de Salto apuesta a traer al norte una capacitación de primer nivel a través de un taller gratuito sobre gestación vacuna con destacados especialistas a fin de mes.

En el marco de las celebraciones por los 125 años de la Asociación Agropecuaria de Salto, el próximo 30 de julio se desarrollará un Taller de Gestación Vacuna en los salones del Hipódromo de Salto. La actividad, de carácter gratuito, reunirá a reconocidos especialistas nacionales en reproducción bovina y busca acercar al norte del país una instancia de formación que históricamente se realizaba en otras regiones.

El presidente de la institución, Luis Manfredi, explicó a la diaria que la iniciativa surgió luego de constatar que este tipo de jornadas dejaron de realizarse en Treinta y Tres, donde tradicionalmente tenían lugar. “El año pasado empezamos a ver que estos talleres no se estaban realizando más en Treinta y Tres y ahí fue que se nos ocurrió la idea de poder traerlos a Salto”, señaló.

Agregó que este año se efectuó una edición en Durazno y que, posteriormente, se logró replicar el esquema para el departamento.

Uno de los principales atractivos del encuentro será la participación de técnicos de amplia trayectoria en el área de la reproducción vacuna. Entre ellos se destaca la doctora Graciela Quintán, considerada una de las principales referentes nacionales en la materia.

Manfredi indicó que también participarán profesionales como Sacco, Bordaberry y García Pintos, además de otros especialistas de primer nivel. “Los colegas veterinarios van a poder intercambiar consultas y preguntas de forma muy fluida con ellos, pero también será una excelente oportunidad para productores y para cualquier persona interesada en el tema”, expresó.

La propuesta combinará exposiciones técnicas con espacios de intercambio directo entre los participantes y los conferencistas, buscando actualizar conocimientos sobre uno de los aspectos más importantes para la productividad ganadera.

Para el presidente de la Agropecuaria, “la realización del taller en Salto tiene una importancia especial debido al perfil ganadero que caracteriza a la región norte del país”.

Recordó que este tipo de actividades solían concentrarse en zonas tradicionalmente criadoras como Treinta y Tres o Durazno, aunque entiende que el norte reúne condiciones similares y merece contar con instancias de capacitación de este nivel. “Salto, Artigas, parte de Rivera, Tacuarembó y el norte de Paysandú también somos una región criadora”, afirmó.

Según explicó, mejorar los índices de gestación y reproducción repercute directamente en toda la cadena cárnica. “Gran parte de los ganados que llegan a los feedlots o corrales de engorde salen de esta zona. Poder realizar una cría con buenos niveles permitirá abastecer esos establecimientos con animales de mejor calidad”, sostuvo.

El taller forma parte de una intensa agenda que la Asociación Agropecuaria viene desarrollando durante este año aniversario. Manfredi recordó que recientemente la institución fue sede del Congreso de la Federación Rural junto con una sesión del Congreso de Intendentes, un hecho que calificó como “inédito dentro del predio de nuestra institución”.

A ello se sumó el Simposio Internacional sobre Garrapata, que reunió a especialistas nacionales e internacionales para analizar una problemática sanitaria de fuerte impacto sobre la producción ganadera.

“Son frutos que se vienen cosechando desde hace muchos años. Estamos celebrando 125 años de historia y entendemos que estuvimos a la altura de los acontecimientos”, afirmó.

La organización espera una importante concurrencia, aunque Manfredi reconoció que los tiempos de difusión han sido reducidos. “Nos avisaron hace muy pocos días y prácticamente ya tenemos el evento encima”, comentó.

En ese sentido, destacó la importancia de que los medios de comunicación contribuyan a difundir la actividad para atraer participantes tanto de Salto como de otros departamentos.

Además, consideró que la llegada de visitantes constituye una oportunidad para promocionar los atractivos turísticos del departamento. “Queremos que quienes vengan también puedan conocer las virtudes turísticas de Salto, que van mucho más allá de las termas”, expresó.

El taller está dirigido especialmente a veterinarios y productores rurales, aunque cualquier persona interesada podrá asistir. “Todo el público que quiera participar puede hacerlo. Está más enfocado hacia veterinarios y productores, pero no es excluyente”, aclaró.

La actividad se desarrollará el 30 de julio, desde las 17.00, en los salones de la Asociación Agropecuaria de Salto, ubicados en el Hipódromo, y no tendrá costo para los asistentes.

Nuevos proyectos para aprovechar el predio durante todo el año

Más allá de las actividades conmemorativas, la institución proyecta continuar ampliando su oferta de servicios para el sector agropecuario.

Manfredi adelantó que se encuentra próximo “a concretarse un convenio con una empresa semillera para desarrollar ensayos de distintas especies forrajeras dentro del predio de la Agropecuaria”.

El objetivo es transformar el espacio en un lugar permanente de experimentación y transferencia tecnológica. “Queremos que el predio sirva para mucho más que la Expo Salto o alguna charla puntual. Si logramos concretar este convenio, podremos mostrar distintas alternativas forrajeras que serán de enorme utilidad para productores y técnicos”, concluyó.