Agro y comercio de Salto reclamaron al Parlamento respuestas urgentes para enfrentar el impacto de la tormenta del 18 de julio

Representantes de distintas instituciones comparecieron ante la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados para exponer las consecuencias del temporal y solicitaron medidas rápidas.

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Las principales gremiales vinculadas al sector productivo y comercial de Salto trasladaron a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Representantes la preocupación por las consecuencias de la tormenta del pasado 18 de julio, que continúan teniendo impacto.

En una reunión por videoconferencia, representantes del Centro Comercial e Industrial de Salto, la Asociación Agropecuaria de Salto y Salto Hortícola presentaron una batería de propuestas orientadas a aliviar la situación de productores y empresas afectadas.

El encuentro fue promovido con el objetivo de acelerar respuestas del gobierno nacional y sensibilizar a los legisladores en torno a una problemática que, según señalaron los participantes, no terminó con el temporal, sino que recién comienza a transitar su etapa más crítica.

Las gremiales sostienen que los daños ocasionados por los fuertes vientos y las posteriores lluvias continúan agravándose, especialmente en la producción hortícola. Muchos cultivos que habían sobrevivido al fenómeno inicial terminaron perdiéndose como consecuencia de la humedad y la proliferación de hongos.

La presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Aline Bisio, explicó a la diaria que “las propuestas presentadas a los diputados fueron conversadas en conjunto entre las tres instituciones, con el asesoramiento de profesionales y luego de mantener reuniones con la Intendencia de Salto”.

Uno de los principales planteos apunta a agilizar los trámites con las compañías aseguradoras. Según explicó, “muchos productores no pueden comenzar las reparaciones porque deben esperar presupuestos y peritajes, mientras las estructuras permanecen expuestas a nuevas lluvias que continúan deteriorando los cultivos y los invernáculos”.

Bisio sostuvo que “otra de las preocupaciones centrales pasa por las obligaciones tributarias”. Las gremiales solicitaron que “los productores afectados puedan postergar vencimientos de BPS [Banco de Previsión Social], DGI [Dirección General Impositiva] y otros tributos, especialmente los pagos rurales previstos para setiembre y enero, o que esos compromisos puedan refinanciarse”.

También propusieron “mecanismos de incentivo fiscal para quienes deban invertir en reconstruir instalaciones dañadas, permitiendo descontar parte de esas inversiones de futuras obligaciones tributarias”.

Otro de los planteos elevados refiere a la preservación de las fuentes laborales. Bisio explicó que “muchas empresas hoy mantienen actividad debido a las tareas de reparación”, pero advirtió que, “una vez finalizadas esas obras, podría producirse una importante caída del empleo”.

En ese sentido, solicitaron que “el BPS contemple mecanismos similares a los aplicados durante la pandemia, habilitando seguros de paro totales o parciales para evitar despidos masivos”.

Asimismo, señalaron que “varias empresas comerciales y del sector citrícola no están comprendidas dentro de los programas de emergencia anunciados hasta el momento”. Entre los casos mencionados figuran empresas cuyos galpones perdieron completamente sus techos, obligándolas a trasladar mercadería para evitar pérdidas mayores, además de locales vinculados al rubro de eventos que debieron cancelar actividades mientras enfrentan elevados costos de reparación.

Las gremiales también solicitaron contemplaciones especiales en las tarifas de UTE, debido a los elevados gastos energéticos y a los daños sufridos por equipamientos como bombas de riego y otras instalaciones eléctricas.

El productor granjero Ítalo Tenca calificó como “positiva la recepción obtenida en la Comisión de Ganadería” y destacó “la importancia de que el Poder Legislativo conozca directamente la realidad que atraviesa Salto”.

Respecto de las ayudas anunciadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tras la visita del ministro Alfredo Fratti al departamento, señaló que “los productores necesitan respuestas para ayer”, aunque reconoció que “el proceso administrativo requiere una evaluación técnica de los daños”.

Indicó que actualmente se analizan alrededor de 270 formularios presentados por productores y que las autoridades aún están dimensionando el alcance económico de las pérdidas.

Sin embargo, reiteró uno de los pedidos formulados durante la reunión: que las ayudas no excluyan completamente a los productores de mayor porte. “Lo que estamos solicitando es que nadie quede afuera. Que algunos reciban más y otros menos, pero que exista algún nivel de apoyo para todos”.

Tenca agregó que los diputados salteños asumieron el compromiso de remitir la versión taquigráfica de la reunión a los organismos involucrados para impulsar las gestiones solicitadas por las gremiales.

Por su parte, el presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, Luis Manfredi, señaló que el objetivo principal “fue poner en conocimiento de los legisladores la dimensión de las consecuencias que dejó el fenómeno climático y advertir sobre las dificultades que seguirán apareciendo durante los próximos meses”.

Valoró la buena recepción de la comisión y explicó que el documento elaborado por las gremiales será enviado a distintos organismos nacionales, entre ellos el BPS, la DGI, UTE, Antel y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Manfredi destacó especialmente que “algunos legisladores reconocieron que, si bien el Parlamento no administra recursos económicos, sí posee herramientas para impulsar decisiones dentro del Poder Ejecutivo”.

En referencia a los anuncios que hizo el MGAP tras la tormenta, reconoció que “el compromiso oficial continúa vigente, aunque las ayudas todavía no se han materializado”.

Mientras tanto, las gremiales insisten en que “el tiempo juega en contra de productores y empresarios. Las estructuras dañadas siguen esperando reparaciones, las cosechas perdidas difícilmente puedan recuperarse y las consecuencias económicas del temporal amenazan con extenderse durante varios años si las medidas de apoyo no llegan con la rapidez que la situación demanda”.