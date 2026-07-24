BSE aceleró la respuesta a productores afectados por el temporal y llamó a fortalecer la cultura aseguradora

Marcos Otheguy recorrió las zonas afectadas en Salto y afirmó que el cambio climático hace imprescindible ampliar el uso de seguros en el agro.

El presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), Marcos Otheguy, mantuvo en las últimas horas una reunión con el secretario general de la Intendencia de Salto, Walter Teixeira, en el marco de una recorrida por el departamento para evaluar los daños provocados por el temporal del 18 de julio y coordinar la respuesta del organismo con productores afectados.

En diálogo con la diaria, Otheguy contó que, tras la visita del presidente Yamandú Orsi a Salto, recibió un llamado del mandatario con un planteo concreto: que todos los organismos públicos involucrados en la atención de la emergencia actuaran con la mayor rapidez posible. “El presidente nos pidió que respondiéramos con celeridad a una situación muy compleja para muchas familias y para el sector productivo”, señaló.

La primera actividad de la jornada fue una reunión con productores en la Central Hortícola del Norte, administrada por la Intendencia de Salto. Posteriormente, la delegación recorrió algunas de las zonas más afectadas por el temporal y mantuvo encuentros con clientes del banco, entre ellos la empresa Guarino y directivos de la Cooperativa Agraria Limitada de Salto (Calsal), con el objetivo de poner a disposición las herramientas del BSE y agilizar los trámites vinculados a los seguros.

Otheguy recordó que el BSE compite con otras 15 aseguradoras privadas y que los seguros agropecuarios no forman parte del monopolio estatal. Asimismo, explicó que los subsidios que otorga el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para la producción granjera también alcanzan las pólizas contratadas con aseguradoras privadas.

Sin embargo, sostuvo que el rol del banco trasciende la lógica estrictamente comercial. “El agro es una actividad de alto riesgo, muy expuesta a los efectos del clima y con márgenes de rentabilidad acotados. El Banco de Seguros no solo mira el balance de la empresa, sino también el balance del país. El agro es estratégico para Uruguay y, desde la creación del banco en 1911, hemos acompañado al sector y lo vamos a seguir haciendo”, afirmó.

El jerarca indicó que, según las estimaciones del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, en Salto existen alrededor de tres millones de metros cuadrados de invernáculos. De esa superficie, el BSE asegura unos 800.000 metros cuadrados.

Hasta el momento, el banco recibió alrededor de 100 denuncias de productores afectados por el temporal. Otheguy destacó que continúan recibiendo reclamos y aseguró que la respuesta ha sido rápida. “Ya se designaron los liquidadores y se está trabajando directamente en territorio para acelerar los procesos y dar respuestas cuanto antes”, señaló.

Consultado sobre la baja cobertura de seguros en parte del sector productivo, Otheguy consideró que persiste un déficit de información entre los productores respecto de las herramientas disponibles. “Muchos no conocen cómo funcionan los seguros ni los subsidios del MGAP. Falta comunicación y también cultura aseguradora”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el seguro para pérdidas provocadas por depredadores de majadas ovinas, como jaurías de perros o jabalíes, una cobertura subsidiada por el ministerio para pequeños productores que, según indicó, todavía es desconocida por parte del sector.

Para el presidente del BSE, la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos obliga a incorporar el seguro como una herramienta habitual de gestión del riesgo. “El cambio climático hace que fenómenos que antes eran excepcionales hoy se repitan con mayor frecuencia. Estos eventos llegaron para quedarse y la producción agropecuaria tiene que incorporar cada vez más estar asegurada”, concluyó.