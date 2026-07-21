El MGAP declaró la emergencia granjera tras el temporal y destinará fondos para asistir a productores afectados

El gobierno anunció apoyos económicos, líneas de financiamiento y expresó preocupación por la baja contratación de seguros de los productores.

Tras los severos daños provocados por el temporal que azotó la madrugada del 18 de julio a la zona norte del país, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resolvió declarar la emergencia granjera.

El anuncio fue realizado este martes en Salto por el ministro Alfredo Fratti, luego de una reunión con integrantes de la Junta Nacional de la Granja.

Fratti explicó que el siguiente paso será aprobar la resolución que formaliza la emergencia y, posteriormente, otra resolución con el listado de productores que accederán al apoyo financiero, que será financiado con recursos de la Junta Nacional de la Granja.

El ministro destacó el trabajo realizado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) de Salto, que en las primeras horas concentraron los esfuerzos en atender la situación habitacional de las familias afectadas. También lamentó el fallecimiento de una persona durante el temporal.

En cuanto al apoyo a los productores, informó que las gremiales recibirán una planilla para relevar los daños sufridos. El formulario contemplará tres categorías: pérdidas totales, daños moderados y pérdidas exclusivamente de los náilones de los invernáculos, una de las afectaciones más frecuentes tras el fenómeno climático.

Fratti señaló que, una vez concluido el relevamiento, comenzará una etapa de diálogo con los productores para definir las respuestas más adecuadas.

En ese sentido, indicó que el MGAP ya mantuvo contactos con autoridades del Banco República con el objetivo de analizar mecanismos de financiamiento para aquellos perjuicios que no estén cubiertos por los seguros y evitar que emprendimientos productivos deban detener su actividad.

El ministro agregó que otra de las principales preocupaciones es la cobertura de los seguros. Por ese motivo, informó que el presidente del Banco de Seguros del Estado, Marcos Otheguy, visitará Salto el próximo jueves para mantener reuniones con los productores afectados.

Por su parte, la directora general de la Granja, Laura González, explicó que la declaración de emergencia habilita la puesta en marcha de un conjunto de medidas ya previstas para este tipo de situaciones. El acceso a esos apoyos dependerá del relevamiento que realicen las organizaciones y gremiales, que serán las encargadas de distribuir y completar los formularios junto a los productores damnificados.

Según detalló González, la asistencia consistirá en fondos no retornables destinados a la reconstrucción de los sistemas productivos.

El apoyo tendrá dos componentes: por un lado, recursos para atender necesidades inmediatas, como el pago de deudas, la compra de insumos o la reparación de infraestructura; y, por otro, una convocatoria específica para financiar la restauración de los cultivos afectados por el temporal.

González explicó que el temporal golpeó a los productores en un momento especial del ciclo productivo. “Este evento ocurre cuando los cultivos estaban comenzando la zafra de cosecha y, en la mayoría de los casos, es muy poco lo que se puede rescatar”, señaló.

Frente a ese escenario, anunció que el ministerio pondrá en marcha una línea de apoyo con fondos no retornables destinada a la restitución de los cultivos dañados. El objetivo, explicó, es que los productores puedan recuperar sus predios y reencauzar cuanto antes el funcionamiento de sus sistemas productivos.

La jerarca agregó que, de forma paralela, se trabaja junto con República Microfinanzas y el Banco República en medidas vinculadas al acceso al financiamiento.

En el caso de República Microfinanzas, se analizan dos líneas de acción. La primera apunta a los productores que mantienen créditos vigentes, muchos de ellos tomados a raíz de la sequía de 2023, con el fin de evaluar cada situación y, si es necesario, reestructurar esas deudas a la luz de las pérdidas ocasionadas por el temporal.

La segunda medida prevé la creación de una nueva línea de crédito para acompañar el proceso de recuperación productiva. Según indicó González, esos préstamos tendrían tasas de interés reducidas y, en algunos casos, subsidiadas a través del Fondo de Fomento de la Granja, con el propósito de facilitar que los productores puedan complementar los apoyos no retornables y retomar su actividad lo antes posible.

Fratti también manifestó su preocupación por el bajo nivel de plantaciones aseguradas entre los productores afectados por el temporal. Recordó que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca subsidia el 70% del costo de los seguros, pero señaló que, de los casi 300 productores damnificados, apenas unos 80 cuentan con cobertura.