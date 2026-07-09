Mides Salto fortalece el trabajo territorial con el objetivo de prevenir la violencia basada en género

El ministerio desarrolla talleres en centros educativos, cooperativas de vivienda y espacios comunitarios con el objetivo de sensibilizar sobre la problemática y difundir los servicios de atención.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) continúa desplegando en Salto una estrategia de trabajo territorial orientada a prevenir la violencia basada en género, mediante actividades de sensibilización y difusión de los servicios de atención disponibles.

El dispositivo de articulación territorial forma parte del Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género y complementa el trabajo de los otros dos dispositivos que integran el servicio: el de atención a mujeres y el de atención a varones.

Mientras estos últimos intervienen en situaciones específicas de violencia intrafamiliar hacia las mujeres, el dispositivo territorial busca fortalecer la prevención desde una perspectiva comunitaria.

Su objetivo es generar conciencia sobre la problemática, informar a la población sobre los recursos disponibles y promover redes de cuidado que permitan identificar situaciones de violencia y conocer a qué instituciones recurrir.

El director departamental del Mides en Salto, Jorge Vaz Toruem, dijo a la diaria que, con ese propósito, el organismo definió una agenda anual que prioriza la llegada a distintos territorios e instituciones tanto de la ciudad como del interior del departamento.

En ese marco, durante los últimos días se realizaron talleres en centros educativos de UTU y en la Escuela Catalina Harriague de Castaños, dirigidos a estudiantes, docentes y a la comunidad educativa en general. “Entendemos que esos son ámbitos donde estos temas deben trabajarse”, señaló.

También se desarrolló una instancia de formación con cooperativas de vivienda. Según explicó Vaz Toruem, el movimiento cooperativo constituye un espacio estratégico para incorporar la discusión sobre la violencia basada en género y fortalecer las herramientas de prevención.

La selección de los lugares donde se hacen las actividades responde, por un lado, a las solicitudes que realizan las propias instituciones y, por otro, a la búsqueda de espacios con amplia participación comunitaria.

“El tema de la violencia de género lamentablemente es transversal a todas las clases sociales y está presente en distintos ámbitos. Por lo tanto, poder trabajar en la prevención y llegar a la mayor cantidad de población posible es el objetivo de este dispositivo”, afirmó el jerarca.

Entre las líneas de trabajo previstas para lo que resta del año se encuentra la continuidad de las intervenciones en instituciones educativas. En particular, el Mides pretende aprovechar los nuevos espacios de tiempo extendido que comenzaron a funcionar en liceos, destinados a adolescentes y jóvenes, por considerarlos ámbitos propicios para desarrollar propuestas de sensibilización.

Otra de las prioridades será la participación en las mesas zonales e interinstitucionales que funcionan en distintos barrios y localidades del departamento. En esos espacios participan referentes técnicos de organismos públicos, centros educativos, policlínicas, centros CAIF y otras instituciones, con el objetivo de identificar problemáticas y coordinar respuestas.

Los talleres son dictados por equipos técnicos integrados por profesionales del área social y de la salud, entre ellos, psicólogos y trabajadores sociales contratados por el Mides.