Instituto de Formación Docente de Salto hará talleres para prevenir intentos de autoeliminación y suicidio

La propuesta busca fortalecer la salud mental, promover la escucha activa y brindar a futuros docentes herramientas para detectar señales de alerta y actuar ante situaciones de riesgo.

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El Instituto de Formación Docente (IFD) de Salto Rosa Silvestri desarrollará una jornada de capacitación y sensibilización sobre la prevención de los intentos de autoeliminación y suicidio, dirigida a estudiantes, docentes y a la comunidad en general.

La iniciativa procura generar un espacio seguro para el diálogo, la reflexión y el aprendizaje colectivo frente a una problemática que constituye uno de los principales desafíos de salud pública.

La actividad surgió a partir del trabajo que desarrolla el departamento de Psicología de la institución y de un diagnóstico realizado a comienzos del año, en el que se identificaron distintas situaciones vinculadas con el bienestar emocional de los estudiantes.

La directora del IFD, Silvia Brasil, explicó a la diaria que la institución cuenta con una población diversa y que el departamento de Psicología tiene entre sus líneas de trabajo el abordaje de la salud mental.

En ese marco, se estableció contacto con estudiantes avanzados de la Facultad de Psicología para desarrollar un ciclo de talleres. “Nos parece interesante y vemos la necesidad de adquirir esos espacios de escucha activa con nuestros estudiantes, especialmente en etapas de aprendizaje y la convivencia comunitaria”, señaló Brasil.

La propuesta también apunta a que los participantes puedan incorporar estrategias que luego resulten útiles en sus futuras prácticas profesionales.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que sus objetivos son dobles. Por un lado, “se pretende trabajar sobre las situaciones de salud mental que puedan atravesar los propios estudiantes del instituto. Por otro, se busca proporcionarles herramientas que les permitan reconocer tempranamente posibles situaciones de riesgo en los ámbitos educativos donde desarrollarán su actividad”, explicó la directora del instituto.

En ese sentido, Brasil consideró fundamental que quienes se están formando para ejercer la docencia puedan disponer de recursos para identificar señales de alerta y acompañar adecuadamente a estudiantes que eventualmente atraviesen situaciones de vulnerabilidad. “Nos parece muy importante darle al estudiante, futuro maestro, algunas estrategias, herramientas que ellos puedan llevar a sus prácticas”, sostuvo.

El programa incluye el análisis de cifras y datos actualizados para comprender la dimensión de la problemática, fundamentos teóricos e institucionales sobre el comportamiento suicida y las conductas autodestructivas, además de la identificación de factores de riesgo y factores protectores.

El primer taller será el 2 de setiembre

Las primeras instancias estaban previstas para la semana pasada, pero debieron ser suspendidas debido a las condiciones climáticas. Finalmente, el primer taller se realizará el miércoles 2 de setiembre, a las 9.00, en el Salón de Actos del IFD.

La convocatoria está dirigida a estudiantes y docentes, pero también se extiende a integrantes de la comunidad interesados en participar. Durante la jornada se trabajará especialmente sobre el reconocimiento de señales de alerta en amigos, compañeros y otras personas cercanas. También se abordarán estrategias de escucha activa, gestión emocional y autocuidado.

Para Brasil, estos últimos aspectos adquieren particular importancia en el contexto actual. “Creemos que es fundamental trabajar con el estudiantado en las épocas en que nos toca vivir”, afirmó.

La propuesta entiende que la prevención no depende exclusivamente de especialistas o de los servicios de salud, sino que “requiere de comunidades capaces de escuchar, identificar señales de alarma y acompañar de manera adecuada”.

La metodología prevista para los talleres buscará alejarse de un formato exclusivamente expositivo. La intención es combinar información profesional y rigurosa con dinámicas grupales que permitan la participación de quienes concurran. “Lo que vamos a utilizar es una metodología participativa, donde se podrán combinar dinámicas grupales con información clara y profesional”, explicó Brasil.

El objetivo es que “los participantes puedan expresarse en un ámbito cuidado, respetuoso y seguro, al tiempo que incorporan conocimientos y herramientas concretas para su vida cotidiana y, particularmente en el caso de los estudiantes de formación docente, para su futuro desempeño profesional”, explicó la docente.

De esta manera, el IFD Rosa Silvestri procura fortalecer su trabajo institucional en materia de salud mental y, al mismo tiempo, aportar a la formación de futuros educadores capaces de reconocer situaciones de vulnerabilidad y contribuir a generar entornos educativos más atentos al bienestar emocional de sus estudiantes.