30 años del CLE: una experiencia que nació en Salto y hoy llega a todo el país

El Centro de Lenguas Extranjeras celebró sus 30 años con un acto en Salto. Su coordinadora nacional destacó el crecimiento del programa, su aporte democratizador y el vínculo entre lengua y cultura.

Con un Ateneo Municipal desbordado de público, se desarrolló el viernes por la noche el acto académico conmemorativo por los 30 años de existencia del Centro de Lenguas Extranjeras (CLE) en Uruguay.

La celebración tuvo un significado especial para Salto, ya que junto con Montevideo fue una de las dos primeras experiencias del programa, iniciado en 1996.

La actividad contó con la participación de autoridades nacionales y departamentales y tuvo como uno de sus momentos centrales la entrega de diplomas a los estudiantes que culminaron los cursos básicos y de profundización en los diferentes idiomas que se ofrecen, francés, italiano y portugués.

También se reconoció a Melany Delfina Francia Rombys, ganadora del concurso de diseño del isologo representativo del trigésimo aniversario de la institución. A ello se sumó un homenaje a excoordinadoras y docentes jubiladas del CLE Salto, en reconocimiento a su trayectoria y al aporte realizado durante estas tres décadas.

Al finalizar el acto, la diaria dialogó con la profesora Maribel Fernández, coordinadora nacional del Programa Centro de Lenguas Extranjeras, quien destacó “la evolución de una propuesta que comenzó como un proyecto dirigido a estudiantes de enseñanza media y que con el paso del tiempo amplió tanto su presencia territorial como su público destinatario”.

Fernández recordó que el proyecto nació en 1996 con dos centros, uno en Salto y otro en Montevideo. Tres décadas después, el programa cuenta con 24 centros distribuidos en todo el territorio nacional, seis de ellos ubicados en Montevideo. “En todos los departamentos hay un Centro de Lenguas”, señaló, al tiempo que adelantó que “existe la expectativa de continuar generando nuevos espacios”.

Para la coordinadora nacional, el crecimiento registrado demuestra “la vigencia de una propuesta que ha logrado mantenerse durante tres décadas y que actualmente atraviesa un momento en el que se reivindica especialmente la enseñanza de lenguas extranjeras y segundas lenguas dentro de la educación pública”.

El programa también ha ampliado considerablemente su público. A los estudiantes de enseñanza media se incorporaron alumnos de sexto año de Primaria, funcionarios de la ANEP y estudiantes de formación docente. “Se ha ampliado el público meta de los Centros de Lengua”, explicó Fernández, quien consideró que la permanencia y expansión del programa constituyen “un verdadero logro”.

La docente atribuyó parte de la continuidad del CLE a una metodología de trabajo “basada en la colaboración, la reflexión y la construcción colectiva entre los docentes”. Según explicó, “los profesores trabajan analizando los distintos contextos existentes en el país, una característica que permite contemplar las particularidades de cada territorio y, al mismo tiempo, buscar mejores estrategias para que los estudiantes aprendan las diferentes lenguas”.

“El objetivo primordial” es acercar la lengua a la cultura, sostuvo Fernández, para quien esa combinación “constituye uno de los principales valores de la propuesta”. En ese sentido, destacó especialmente el carácter democratizador del programa. “El acceso gratuito a la enseñanza de idiomas permite que estudiantes que no cuentan con recursos económicos para acceder a cursos particulares puedan acercarse a otras lenguas y culturas”.

La coordinadora resumió ese alcance mediante una imagen, “muchas veces le abrimos las puertas del Louvre y las puertas del Coliseo a estudiantes que a veces no conocen la rambla de su departamento”. La enseñanza de idiomas, entonces, “trasciende el aprendizaje de vocabulario o estructuras gramaticales para convertirse en una herramienta de formación integral y de acceso a nuevas realidades”.

El acto aniversario también tuvo un fuerte componente emotivo con el reconocimiento a docentes jubiladas y exintegrantes del CLE Salto que fueron protagonistas de diferentes etapas de la institución. Fernández consideró que quienes ocuparon tareas de coordinación, secretaría y docencia fueron actores fundamentales en la construcción del programa, “aportando sus conocimientos, experiencias y la inspiración transmitida a varias generaciones de estudiantes”.

Para la coordinadora, ese reconocimiento forma parte de la misma construcción colectiva que caracteriza al Centro de Lenguas Extranjeras y constituye una forma de valorar los años dedicados a la enseñanza.

Lengua y cultura, un vínculo inseparable

La celebración también permitió mostrar que la propuesta educativa del CLE no se limita al aprendizaje formal de un idioma. Las presentaciones musicales, canciones y bailes protagonizados por los estudiantes durante el acto pusieron en evidencia la importancia que tiene la cultura dentro de la formación.

Fernández sostuvo que para el programa “el binomio lengua-cultura es indisoluble”. A su entender, “una lengua participa en la construcción de identidades y en las formas en que las personas comprenden e interpretan el mundo”. Por eso, “enseñar una lengua implica también acercar otras culturas y otras maneras de ser y estar”.

Esa perspectiva busca cuestionar miradas etnocéntricas y favorecer una mayor apertura hacia las diferencias. Se genera lo que se llama el camino hacia una cultura de paz, de tolerancia, de mayor apertura y de mayor aceptación de las diferencias”, explicó.

En un contexto internacional caracterizado por una creciente interconexión, la coordinadora nacional entiende que el aprendizaje de lenguas adquiere una importancia cada vez mayor. Las fronteras “cada vez son más pequeñas”, por lo que “resulta fundamental que las nuevas generaciones puedan desenvolverse en escenarios culturales diversos y comprender otras formas de pensar”.

Desde esa perspectiva, el CLE busca contribuir a la formación de “ciudadanos del mundo”, capaces de “interactuar con otras realidades desde el conocimiento, la tolerancia y el respeto”, concluyó la docente.