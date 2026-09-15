Salto suma su voz al debate sobre el futuro de la enseñanza en el cuarto Congreso Nacional de Educación

Salto se prepara para participar en el cuarto Congreso Nacional de Educación Misiones Pedagógicas, en homenaje a las misiones que durante el siglo pasado tuvieron una fuerte incidencia, especialmente en el medio rural, a través de la labor del magisterio. Así lo explicó a la diaria Gustavo Chiriff, integrante de la Comisión Nacional por el Congreso de Intendentes y de la Comisión Departamental de Organización del Congreso.

El congreso busca constituirse como un ámbito de participación ciudadana y debate democrático sobre la educación. “Es trascendente poner sobre la mesa y discutir diferentes leyes en lo que tiene que ver con la perspectiva de la educación de aquí a por lo menos diez años o más”, señaló Chiriff. En ese sentido, el objetivo es recoger aportes para la construcción de una estrategia nacional de educación.

Para avanzar en esa discusión, en cada departamento se instala una comisión organizadora del Congreso de la Educación, encargada de coordinar la realización de las asambleas territoriales. Esos encuentros serán los espacios en los que vecinos y organizaciones podrán plantear sus inquietudes, intercambiar puntos de vista y debatir sobre el futuro de la educación.

Las asambleas pueden surgir por iniciativa de organizaciones o de grupos de personas, y cuentan con autonomía para definir su dinámica de trabajo.

En Salto, según informó Chiriff, ya hay varias instancias previstas: en Rincón de Valentín, en los barrios Artigas y Dos Naciones, en el sindicato de la Federación de la Carne y en el Instituto Nacional de Rehabilitación. También se prevén actividades en distintos centros educativos.

“Las asambleas tienen su propia lógica de trabajo”, explicó Chiriff. No obstante, desde la Comisión Nacional de Organización del Congreso se plantearon cuatro ejes temáticos que funcionarán como marco para ordenar la discusión.

Uno de los ejes propuestos es la educación como derecho e incluye varias dimensiones estratégicas para la discusión. Entre ellas aparece la convivencia en los ámbitos educativos, un asunto especialmente relevante en un contexto en el que los conflictos involucran no solo a estudiantes, sino también, en algunos casos, a sus familias.

El eje también abarca la educación integral a lo largo de la vida, la inclusión y la diversidad, con especial atención a los desafíos vinculados al género y las generaciones, las personas migrantes, las dimensiones étnico-raciales y la discapacidad. A esto se suma el papel de la educación en el desarrollo cultural, científico y tecnológico del país.

El segundo eje, educación y participación, busca poner en discusión, entre otros aspectos, las experiencias educativas comunitarias y la participación estudiantil en el sistema educativo.

El tercer eje está centrado en las trayectorias educativas a lo largo de toda la vida. En este caso, se plantea la necesidad de una mayor articulación entre los distintos niveles y modalidades de la educación, de modo que las trayectorias no sean necesariamente lineales. También se discutirán los desafíos para el acceso, la permanencia y el egreso del sistema educativo.

Para Chiriff, las dificultades de acceso no se reducen a la existencia o no de una propuesta educativa acorde a las necesidades de cada territorio: también están atravesadas por factores económicos, sociales y culturales y, en algunos casos, por las distancias geográficas.

Dentro de este eje también se encuentra la formación continua de los educadores, particularmente en relación con las demandas específicas de cada territorio. Chiriff señaló que mientras que en Salto existe una oferta educativa amplia (con Magisterio, el Centro Regional de Profesores [CERP], la Universidad de la República, universidades privadas y la UTU), en otros departamentos las posibilidades de formación son más acotadas y esto puede constituir un desafío.

El cuarto eje aborda uno de los fenómenos que más rápidamente están transformando la educación: el impacto de la virtualidad y la inteligencia artificial. La discusión buscará identificar tanto las oportunidades como los obstáculos que estas herramientas plantean para la educación uruguaya.

La inteligencia artificial ya tiene efectos concretos en las aulas, señaló Chiriff, no solo en los trabajos que hacen los estudiantes, sino también en las dinámicas de enseñanza y en la forma en que los docentes analizan los procesos de aprendizaje.

Invitación a participar

Desde la Comisión Departamental de Organización del Congreso se invita a organizaciones, colectivos y personas interesadas en aportar a la discusión a participar de las asambleas y expresar qué tipo de educación quieren para el futuro.

Los aportes surgidos de estas instancias serán incorporados como insumos para la discusión del Congreso Nacional de Educación. Las inscripciones pueden realizarse en la web congresoeducacion.gub.uy.