Del diagnóstico a las propuestas: convocan a la ciudadanía a debatir qué educación quiere Uruguay

La Asamblea Territorial sobre Inclusión y Discapacidad se realizará el martes 6 de octubre en la sede Salto de la Udelar y forma parte de las instancias preparatorias del 4º Congreso Nacional de Educación.

La participación ciudadana en las decisiones sobre educación no debería quedar limitada a quienes trabajan en el sistema educativo. Esa es una de las premisas que atraviesa a las asambleas territoriales que se realizan en el marco del 4º Congreso Nacional de Educación “Misiones sociopedagógicas”, que buscan abrir espacios de discusión a docentes, estudiantes, familias y a la sociedad en general.

La representante de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) en la Comisión Departamental del Congreso Nacional de Educación, Marcela da Col, sostuvo, en entrevista con el programa Dialogando con la Universidad, de radio La Regional, que la convocatoria supone una oportunidad que no siempre es habitual para la ciudadanía.

“No estamos acostumbrados a tener la oportunidad de que nos convoquen a dialogar sobre estos temas”, señaló. A su entender, además de que puede resultar extraño recibir este tipo de convocatorias, muchas veces existen dificultades para que las personas concurran a los lugares donde se realizan.

Da Col remarcó que la participación en estos espacios no es una concesión, sino un derecho establecido. “Toda la ciudadanía está convocada a dialogar sobre este tema”, afirmó.

La representante de Fenapes consideró, además, que el objetivo de las asambleas no debería agotarse en expresar las preocupaciones existentes. “La idea es poder dialogar sobre los temas de educación, pero también ser propositivos, ir más allá de la catarsis de las cosas que preocupan y ver qué salidas” se pueden encontrar a los problemas, explicó.

En ese sentido, destacó la importancia de que las convocatorias alcancen a todos los actores vinculados con la educación y no solamente a los docentes. “A veces pasa que los docentes están inmersos en el bosque y no logran ver más allá”, planteó, al tiempo que invitó a participar a estudiantes, familias, amigos y a la sociedad en general.

Para Da Col, las instancias territoriales tienen como objetivos aportar elementos para la construcción de una política de Estado en materia educativa. “Para eso surgen estas instancias: para poder dialogar y encontrar salidas”, sostuvo.

Cuatro grandes ejes para discutir

La coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la sede Salto de la Universidad de la República (Udelar), Leticia Pou, explicó que la propuesta busca que la ciudadanía pueda participar tanto individualmente como junto con los colectivos de los que forma parte.

La idea, señaló, es que las personas se acerquen “en dos roles”: por un lado, acompañadas por su colectivo o grupo de pares y, por otro, para participar directamente en alguno de los ejes planteados por el congreso.

La Udelar fue una de las instituciones que colaboró en la elaboración de documentos orientadores para los debates. Los materiales están organizados en torno a cuatro grandes ejes: educación como derecho, educación y participación, trayectorias educativas a lo largo de la vida y virtualidad e inteligencia artificial. Cada uno, a su vez, contiene distintos subtemas que pueden ser abordados por las asambleas.

Quienes quieran organizar una de estas instancias deben registrarse previamente en la página web del Congreso Nacional de Educación y solicitar la realización de la asamblea. Según explicó Pou, es necesario realizar el trámite con anticipación para poder disponer de los espacios adecuados.

Además, para que una asamblea pueda funcionar formalmente debe contar con un mínimo de 15 personas habilitadas para votar. En Salto se prevé la realización de varias asambleas territoriales en distintos puntos del departamento. La información sobre los lugares y fechas puede consultarse en la página del Congreso Nacional de Educación.

Una de esas instancias será la que se realizará el martes 6 de octubre, a las 18.00, en el salón 11 de la sede Salto de la Udelar, convocada a partir del trabajo de la Comisión de Inclusión Educativa. Allí se discutirá específicamente sobre “Inclusión y discapacidad en espacios educativos”.

Una discusión con antecedentes

La participación ciudadana en los congresos de educación tiene antecedentes que se remontan al primer Congreso Nacional de Educación, cuyas propuestas constituyeron una de las bases para la posterior Ley de Educación.

Da Col señaló que, con el paso del tiempo, es posible analizar “cuánto pudieron acercarse o cuán lejos quedaron de las expectativas” aquellas propuestas.

Sin embargo, consideró que el proceso significó un avance y que la importancia de estas instancias radica en que las ideas surgidas desde la sociedad puedan ser tomadas en cuenta. “La idea siempre es que las propuestas sean recogidas”, afirmó, porque pueden constituir “la base que pueda sustentar transformaciones educativas”.